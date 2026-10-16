İstanbul'da son 84 yılın en yüksek yağışlarından birinin kaydedildiği sağanak, kent genelinde hayatı felç etti. Sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybederken, yağışların taşıdığı çamur ve tortular Haliç'in rengini kahverengiye çevirdi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, havadan kaydedilen görüntüler eşliğinde Haliç'teki son durumu ve yağışın kentte yol açtığı tahribatı aktardı.

REKOR YAĞIŞ CAN ALDI

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokakların yanı sıra kentin altyapısını da olumsuz etkiledi. Birçok ilçede yollar göle dönerken alt geçitler su altında kaldı, araçlar ve evler su baskınlarından etkilendi. Sel sularına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti.