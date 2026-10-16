İstanbul'da 84 yılın rekor yağışı: Haliç'in rengi neden kahverengiye döndü?
İstanbul'da son 84 yılın rekor yağışının ardından sel felaketi 4 kişinin hayatına mal oldu. Şiddetli sağanakla taşınan çamur ve tortular, kentin simgelerinden Haliç'in rengini kahverengiye çevirdi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, havadan kaydedilen görüntülerle Haliç'teki değişimi ve sağanağın kentte yol açtığı tahribatı aktardı. Bazı bölgelerde metrekareye 200 kilograma ulaşan yağışın ardından temizlik çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da son 84 yılın en yüksek yağışlarından birinin kaydedildiği sağanak, kent genelinde hayatı felç etti. Sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybederken, yağışların taşıdığı çamur ve tortular Haliç'in rengini kahverengiye çevirdi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, havadan kaydedilen görüntüler eşliğinde Haliç'teki son durumu ve yağışın kentte yol açtığı tahribatı aktardı.
REKOR YAĞIŞ CAN ALDI
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokakların yanı sıra kentin altyapısını da olumsuz etkiledi. Birçok ilçede yollar göle dönerken alt geçitler su altında kaldı, araçlar ve evler su baskınlarından etkilendi. Sel sularına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti.
A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, sahadan yaptığı aktarımda sağanağın etkilerinin yalnızca cadde ve sokaklarla sınırlı kalmadığını, Haliç'te de belirgin bir renk değişimine yol açtığını gözler önüne serdi.
HALİÇ'İN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
İstanbul'un simgelerinden Haliç'in yüzeyi, şiddetli yağışın ardından kahverengiye büründü. Karadan sürüklenen çamur ve tortuların suya karışmasıyla ortaya çıkan görüntü dikkat çekti. Bölgedeki son durumu aktaran Nuray Korkmaz, "İstanbul'un incisi olarak bilinen Haliç'in renginin kahverengiye döndüğünü söyleyebiliriz. Ortaya çıkan görüntü ise oldukça dikkat çekici" ifadelerini kullandı.
Korkmaz, su yüzeyindeki değişime ilişkin değerlendirmesinde ise "Dün farklı tonlarda gördüğümüz su yüzeyi, bugün bambaşka bir görüntüye büründü. Haliç'in farklı noktalarında görülen bu renk değişimi, İstanbul'da yaşanan sağanağın etkilerinin yalnızca sokak ve caddelerle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor" dedi.
BAZI BÖLGELERDE METREKAREYE 200 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Resmi açıklamalara göre, Sarıyer'deki İTÜ Maslak çevresinde metrekareye 125 kilogram, Arnavutköy ve Ömerli çevrelerinde ise 190 ila 200 kilogram arasında yağış kaydedildi. Şiddetli yağışın ardından taşan derelerin taşıdığı çamur ve su, çevredeki parklar, okullar ve tarım arazilerinde de hasara yol açtı.
TEMİZLİK VE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sağanağın ardından su baskınlarından etkilenen ev ve iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Belediye ekipleri, bölgelerde biriken çamur ve suyun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, İstanbul'un simgelerinden Haliç'te de yağışın izleri havadan görüntülendi. Nuray Korkmaz, kaydedilen görüntülerin sel sularının taşıdığı çamur ve tortuların Haliç'in renginde meydana getirdiği değişimi ortaya koyduğunu belirtti.