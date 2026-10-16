İstanbul'da etkili olan ve 84 yılın en yüksek yağışının kaydedildiği felakette Sarıyer Ayazağa sular altında kaldı. Cendere Deresi'nin taşmasıyla ortalık savaş alanına dönerken, A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve konuğu Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, selin vurduğu bölgeden son durumu aktardı ve felaketin nedenleri ile "Sünger Şehir" modelini masaya yatırdı.

CENDERE DERESİ TAŞTI, AYAZAĞA SULAR ALTINDA KALDI

Sarıyer Ayazağa'daki incelemelerini aktaran Kerim Ulak, bölgede yaşanan felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Kerim Ulak, "İstanbul son 84 yılın en yoğun yağışını aldı ve bu yağıştan en çok etkilenen yerlerden birindeyiz. Sarıyer Ayazağa'dayız ve arkamda kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer de gösteriyor. Görmüş olduğunuz görüntüler aslında burada yaşanan selin şiddetini net bir şekilde anlatıyor" ifadelerini kullandı. Sel sularının tonlarca ağırlıktaki araçları sürüklediğini ve bölgenin adeta bir araç mezarlığına döndüğünü belirtti.