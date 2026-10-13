ÖZGÜR ÖZEL İÇİN SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI Başkent kulislerine yansıyan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Neden suç duyurusu hazırlığı var? Parti aidatlarıyla ilgili malum bir tartışma sürüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı; grubumuzun bankadaki parasını, milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi itirazı için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünü açıklasın dedi. Bu açıklamanın ardından konunun peşine düştük." ifadelerini kullandı.

"BOŞ KAĞITTAKİ İMZALAR KULLANILDI" İDDİASI

Milletvekili maaşlarından kesilen aidatların yeni parti sürecinde iadesi için yapılan girişimi anlatan İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadan önce, yani Yeni Parti'yi kurmadan önce Grup Başkanı sıfatıyla bankaya yazı gönderdi ve o yazıda milletvekili aidatlarının yeni vekillerin hesabına yatırılmasını talep etti. Tartışma şurada başlıyor; bankaya gönderilen yazıya, milletvekillerinin acil işlemler için boş kâğıda attıkları imzalar da eklendi. İşte bu imzaların, milletvekillerinin rızası dışında bankaya gönderildiği ifade ediliyor. CHP yönetimi bu nedenle suç duyurusu hazırlığında." sözleriyle aktardı.