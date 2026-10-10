İzmir'in Urla ilçesinde bulunan tarihi Karantina Adası'nda 81 ilin sağlık müdürleriyle düzenlenen istişare kampında A Haber canlı yayınına konuk olan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık vizyonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güçlü sağlık altyapısından bağımlılıkla mücadeleye, koruyucu sağlıkta yeni 'esenlik' modelinden anne adaylarına özel uygulamalara kadar birçok konuya değinen Bakan Memişoğlu, Türk sağlık sisteminin dünyada örnek bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Karantina Adası'nda 81 il müdürü ve bakanlık üst yönetimiyle yıllık planlama toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bizim medeniyetimiz şifaya, iyiliğe, insanların derdiyle dertlenmeye her zaman birinci hedef olarak bakmıştır. Dünyada ayakta kalan üçüncü tahaffuzhane olan bu adada 2018'deki restorasyonun ardından şu anda 16 binada hem uluslararası eğitimler veriyoruz hem UMKE ve afet tatbikatları yapıyoruz hem de burayı bir müze gibi insanlara anlatıyoruz" sözleriyle tarihi mirasın bugünkü misyonunu aktardı.

Bakan Memişoğlu, şehir hastanelerinin sağlık altyapısındaki önemini vurgulayarak Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünyada öne çıktığını söyledi. - foto:ahaber.com.tr

"DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNAN ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda sağlıkta devrim niteliğinde adımlar atıldığını kaydeden Bakan Memişoğlu, "Bugün Türkiye, sağlık teknolojilerinin ve hekimliğin en iyisinin olduğu, fiziki altyapısıyla her yere ulaşabilir bir sağlık hizmeti sunuyor. Şehir hastanelerimizle birlikte 42 binden fazla yatak kapasitesine ulaştık ve 11 yeni şehir hastanemizin inşası sürüyor. Sancaktepe'de Avrupa'nın en büyük sağlık tesislerinden birini inşa ediyoruz. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden biriyiz ve her yıl yurt dışından 3 milyon hastaya da şifa dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

KORUYUCU SAĞLIKTA 'ESENLİK' DÖNEMİ

Toplumun hastalık öncesi süreçte bilinçlenmesi gerektiğini hatırlatan ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bizim ismimiz Hastalık Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığıdır. Vatandaşlarımızdan hastalık değil sağlık talep etmelerini istiyoruz. Obezite, hareketsiz yaşam ve sigara gibi riskler toplum sağlığını tehdit ediyor. Bu doğrultuda 'esenlik' mevzuatını hayata geçirdik. Sağlıklı yaşam merkezlerimizde diyetisyenden psikoloğa, fizyoterapistten kanser taramalarına kadar her şeyi ücretsiz sunuyoruz. Dünyada sigara bırakma ilacını ücretsiz temin eden tek ülkeyiz" şeklinde konuştu.