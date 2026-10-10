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Sağlıkta “esenlik” devrimi! Bakan Memişoğlu A Haber’e açıkladı: “O ilaç Türkiye’de ücretsiz”

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Sağlıkta “esenlik” devrimi! Bakan Memişoğlu A Haber’e açıkladı: “O ilaç Türkiye’de ücretsiz”

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İzmir’in Urla ilçesindeki tarihi Karantina Adası’nda düzenlenen istişare kampında A Haber canlı yayınına konuk oldu. Türkiye’nin sağlık altyapısı, koruyucu sağlık hizmetleri ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar veren Memişoğlu, “Bizim adımız Hastalık Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı” dedi. Bakan, ilk kez anne olacaklara ebe desteği sağlanacağını da açıkladı.

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan tarihi Karantina Adası'nda 81 ilin sağlık müdürleriyle düzenlenen istişare kampında A Haber canlı yayınına konuk olan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık vizyonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güçlü sağlık altyapısından bağımlılıkla mücadeleye, koruyucu sağlıkta yeni 'esenlik' modelinden anne adaylarına özel uygulamalara kadar birçok konuya değinen Bakan Memişoğlu, Türk sağlık sisteminin dünyada örnek bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir’in Urla ilçesindeki tarihi Karantina Adası’nda A Haber’e konuşarak adanın geçmişini ve günümüzdeki sağlık eğitimleri misyonunu değerlendirdi. - foto:ahaber.com.trSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir’in Urla ilçesindeki tarihi Karantina Adası’nda A Haber’e konuşarak adanın geçmişini ve günümüzdeki sağlık eğitimleri misyonunu değerlendirdi. - foto:ahaber.com.tr

TARİHİ KARANTİNA ADASI ULUSLARARASI EĞİTİM MERKEZİ OLDU

Karantina Adası'nda 81 il müdürü ve bakanlık üst yönetimiyle yıllık planlama toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bizim medeniyetimiz şifaya, iyiliğe, insanların derdiyle dertlenmeye her zaman birinci hedef olarak bakmıştır. Dünyada ayakta kalan üçüncü tahaffuzhane olan bu adada 2018'deki restorasyonun ardından şu anda 16 binada hem uluslararası eğitimler veriyoruz hem UMKE ve afet tatbikatları yapıyoruz hem de burayı bir müze gibi insanlara anlatıyoruz" sözleriyle tarihi mirasın bugünkü misyonunu aktardı.

Bakan Memişoğlu, şehir hastanelerinin sağlık altyapısındaki önemini vurgulayarak Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünyada öne çıktığını söyledi. - foto:ahaber.com.trBakan Memişoğlu, şehir hastanelerinin sağlık altyapısındaki önemini vurgulayarak Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünyada öne çıktığını söyledi. - foto:ahaber.com.tr

"DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNAN ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda sağlıkta devrim niteliğinde adımlar atıldığını kaydeden Bakan Memişoğlu, "Bugün Türkiye, sağlık teknolojilerinin ve hekimliğin en iyisinin olduğu, fiziki altyapısıyla her yere ulaşabilir bir sağlık hizmeti sunuyor. Şehir hastanelerimizle birlikte 42 binden fazla yatak kapasitesine ulaştık ve 11 yeni şehir hastanemizin inşası sürüyor. Sancaktepe'de Avrupa'nın en büyük sağlık tesislerinden birini inşa ediyoruz. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden biriyiz ve her yıl yurt dışından 3 milyon hastaya da şifa dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU A HABER'E AÇIKLADI: "O İLAÇ TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZ"

KORUYUCU SAĞLIKTA 'ESENLİK' DÖNEMİ

Toplumun hastalık öncesi süreçte bilinçlenmesi gerektiğini hatırlatan ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bizim ismimiz Hastalık Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığıdır. Vatandaşlarımızdan hastalık değil sağlık talep etmelerini istiyoruz. Obezite, hareketsiz yaşam ve sigara gibi riskler toplum sağlığını tehdit ediyor. Bu doğrultuda 'esenlik' mevzuatını hayata geçirdik. Sağlıklı yaşam merkezlerimizde diyetisyenden psikoloğa, fizyoterapistten kanser taramalarına kadar her şeyi ücretsiz sunuyoruz. Dünyada sigara bırakma ilacını ücretsiz temin eden tek ülkeyiz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma ilacının Türkiye’de ücretsiz sunulduğunu belirterek koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekti.- foto:ahaber.com.trSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma ilacının Türkiye’de ücretsiz sunulduğunu belirterek koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekti.- foto:ahaber.com.tr

SANCAKTEPE SAĞLIKLI YAŞAM KÖYÜ İLE BAĞIMLILIKTA YENİ MODEL

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen projeye değinen Memişoğlu, "Sancaktepe'deki Sağlıklı Yaşam Köyü, dünyada çok az örneği olan bir modeldir. Bağımlılıktan kurtulan vatandaşlarımızın hayata yeniden adapte olabilmeleri için 180 dönüm üzerine kurulu, içinde tarım alanından spor kompleksine kadar her imkânın yer aldığı bir yaşam alanı oluşturduk. Vatandaşlarımız bağımlılıkla ilgili her türlü destek ve danışmanlık için ALO 191 Bağımlılık Hattımız ile ALO 171 Sigara Bırakma Hattımızdan 7/24 ücretsiz hizmet alabilirler" dedi.

İlk kez anne olacaklara ebe desteği sağlanacağını açıklayan Memişoğlu, anne ve bebek sağlığına yönelik yeni uygulamayı anlattı. - foto:ahaber.com.trİlk kez anne olacaklara ebe desteği sağlanacağını açıklayan Memişoğlu, anne ve bebek sağlığına yönelik yeni uygulamayı anlattı. - foto:ahaber.com.tr

İLK KEZ ANNE OLACAKLARA "EBE" DESTEĞİ

Sezaryen oranlarının düşürülmesi ve doğal doğumun teşvik edilmesi için yeni bir adım attıklarını duyuran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gereklilik durumunda sezaryen tıbbi bir operasyondur ancak fizyolojik olan normal doğumdur. Anne ve bebeğin sağlığı için son 3 ayda ilk bebeğini bekleyen tüm anne adaylarımıza bir ebe tahsis ediyoruz. Ebelerimiz anne adaylarımızı doğuma hazırlayacak ve o eşsiz bağı ilk andan itibaren kurmalarına rehberlik edecek" ifadeleriyle müjdeyi verdi.

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Sağlıkta “esenlik” devrimi! Bakan Memişoğlu A Haber’e açıkladı: “O ilaç Türkiye’de ücretsiz” - 1

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