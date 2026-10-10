Silahsız ama çok daha tehlikeli: Beşinci kol faaliyeti nedir?
Silah kullanılmadan; medya algısı, fısıltı gazeteleri ve casusluk faaliyetleri aracılığıyla bir ülkenin direncini içeriden zayıflatmayı hedefleyen “beşinci kol” faaliyetleri Türkiye’ye karşı yeniden devreye sokuldu. Fon krizi bahanesiyle devlet ile millet arasındaki bağı koparmayı ve ekonomik sıkıntıları sokak öfkesine dönüştürmeyi amaçlayan bu girişimler Ankara tarafından deşifre edilirken yargı, emniyet ve denetim mekanizmaları organize manipülasyona karşı harekete geçti.
Klasik savaş taktiklerinden farklı olarak uçakların ve tankların değil; fısıltı gazetelerinin, medyadaki algı operasyonlarının ve casusluk faaliyetlerinin devreye girdiği stratejiye beşinci kol faaliyeti deniliyor.
Silahla teslim alınamayan kaleleri içeriden çökertmeyi hedefleyen bu sinsi yöntem, halkı kendi hükümetine ve kurumlarına karşı kışkırtmak amacıyla kitle iletişim araçlarını birer silaha dönüştürüyor.
Türkiye'nin geçmişte de bu tür vesayet tuzaklarıyla defalarca karşılaştığını hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle, söylemlerle, yapılarla karşısına çıkan 5'inci kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzunca bir süre bu tür faaliyetler sebebiyle hak ettiği imkanlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmıştır. Medeniyetinden, tarihinden, kültüründen güç alarak ülkeyi büyütmek için adımlar atan her siyaset, devlet ve iş adamı bunların zeminini oluşturduğu vesayet ve darbe engeliyle karşılaşmıştır." sözleriyle tehlikenin tarihsel köklerine dikkat çekmişti.
HEDEF: DEVLETLE MİLLETİN ARASINI AÇMAK
Söz konusu sinsi stratejinin temel amacı, ekonomik meseleleri çözülmesi gereken olağan süreçler olmaktan çıkararak toplumsal kutuplaşmanın ve öfkenin kaynağı haline getirmek.
Gerçek sorunlarla manipülasyonu bir araya getirerek güvensizlik ortamı oluşturmak isteyen karanlık odakların, son dönemde yaşanan fon meselesini de benzer bir operasyonun aracı haline getirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.
Devletin hiçbir haksızlığa geçit vermeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz." ifadelerini kullandı.
DEVLET TEYAKKUZDA: HESABI KURUŞU KURUŞUNA SORULUYOR
Yolsuzluk, usulsüzlük veya herhangi bir denetim açığı karşısında devlet mekanizmasının sorunları görmezden gelmediği, aksine adli süreci kararlılıkla yürüttüğü belirtiliyor. Mağdurların hakları korunurken sürece dâhil olan sorumlular hakkında da gerekli işlemler gerçekleştiriliyor.
Finansal piyasalar üzerinden panik havası oluşturulmasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dâhil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur." sözleriyle algı operasyonlarına karşı uyarıda bulundu.
AKIN GÜRLEK'TEN NET MESAJ: DEVLET HESABINI SORACAK
Operasyonun hukuki boyutunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek ise "Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırılmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Anadolu'da bizim bir söz var: 'Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet, pekmez olarak o üzümü çıkartır.' diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi." değerlendirmesinde bulundu.
MİLLETİN MALINA EL UZATANIN YAPTIĞI YANINA KÂR KALMAZ
Kurumları yıpratma çabalarına karşı vatandaşlara birlik ve güven mesajı veren Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabote edenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kâr kalmayacak." dedi.
OYUN BÜYÜK, UYANIK OLMA VAKTİ
Atılması gereken adımların başında fon krizine ilişkin tüm iddiaların bağımsız ve tarafsız biçimde aydınlatılması, mağduriyetlerin ivedilikle giderilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi geliyor. Tüm bu süreçler yürütülürken meselenin Türkiye'nin istikrarını hedef alan bir operasyona dönüştürülmesini amaçlayan beşinci kol odaklarının organize manipülasyonlarına göz yumulmaması gerektiği vurgulanıyor.
Geleceğin teminatı olan gençlere ve tüm millete çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Şunu da asla aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler: Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz." sözleriyle Türkiye'ye kurulmak istenen tuzaklara karşı uyanık olunması gerektiğinin altını çizdi.