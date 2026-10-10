Klasik savaş taktiklerinden farklı olarak uçakların ve tankların değil; fısıltı gazetelerinin, medyadaki algı operasyonlarının ve casusluk faaliyetlerinin devreye girdiği stratejiye beşinci kol faaliyeti deniliyor.

Silahla teslim alınamayan kaleleri içeriden çökertmeyi hedefleyen bu sinsi yöntem, halkı kendi hükümetine ve kurumlarına karşı kışkırtmak amacıyla kitle iletişim araçlarını birer silaha dönüştürüyor.

Türkiye'nin geçmişte de bu tür vesayet tuzaklarıyla defalarca karşılaştığını hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle, söylemlerle, yapılarla karşısına çıkan 5'inci kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzunca bir süre bu tür faaliyetler sebebiyle hak ettiği imkanlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmıştır. Medeniyetinden, tarihinden, kültüründen güç alarak ülkeyi büyütmek için adımlar atan her siyaset, devlet ve iş adamı bunların zeminini oluşturduğu vesayet ve darbe engeliyle karşılaşmıştır." sözleriyle tehlikenin tarihsel köklerine dikkat çekmişti.

HEDEF: DEVLETLE MİLLETİN ARASINI AÇMAK

Söz konusu sinsi stratejinin temel amacı, ekonomik meseleleri çözülmesi gereken olağan süreçler olmaktan çıkararak toplumsal kutuplaşmanın ve öfkenin kaynağı haline getirmek.

Gerçek sorunlarla manipülasyonu bir araya getirerek güvensizlik ortamı oluşturmak isteyen karanlık odakların, son dönemde yaşanan fon meselesini de benzer bir operasyonun aracı haline getirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

Devletin hiçbir haksızlığa geçit vermeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz." ifadelerini kullandı.