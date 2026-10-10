Sigara satışında T.C. kimlikle yaş doğrulama hazırlığı: Bakan Kemal Memişoğlu'ndan 18 yaş altına satış ve Meclis takvimi açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik üzerinden yaş doğrulamasının zorunlu hale getirilmesinin planlandığını açıkladı. 18 yaşından küçüklere satışın önlenmesini hedefleyen düzenlemenin birkaç hafta içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Kafe, restoran, park ve bahçelerdeki sigara kullanımına ilişkin kurallar da yeniden ele alınacak.
Türkiye'de tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında sigara satışlarına ilişkin planlanan değişiklikleri açıkladı.
Memişoğlu, sigara satışlarında T.C. kimlik bilgileri üzerinden yaş doğrulaması yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Yeni düzenlemenin özellikle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önlenmesini amaçladığını belirtti.
Hazırlanan kanun teklifinin birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması planlanıyor.
SİGARA ALIRKEN KİMLİK GÖSTERİLECEK
Bakan Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik kontrolüne ilişkin yeni uygulamanın ayrıntılarını anlattı.
Mevcut mevzuatta 18 yaşından küçüklere tütün ürünleri satışının zaten yasak olduğunu hatırlatan Memişoğlu, yeni düzenlemeyle yaş doğrulamasının daha etkin yapılacağını belirtti.
Bakan Memişoğlu, uygulamanın amacını şu sözlerle açıkladı:
"Esas amacımız şu; belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışın da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek yapılmasını sağlayacak. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar."
Yeni sistemle satış sırasında alıcının yaşının kimlik bilgileri üzerinden doğrulanması hedefleniyor.
KANUN TEKLİFİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE MECLİSTE
Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütünle mücadele kapsamında hazırlanan düzenlemenin birkaç hafta içinde Meclise sunulacağını bildirdi.
Kanun teklifinde sigara satışlarının yanı sıra tütün ürünlerinin görünürlüğünü azaltmaya yönelik önlemlerin de bulunması planlanıyor.
Memişoğlu, hazırlığın temel hedefini şu sözlerle anlattı:
"Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus, sigarayı görünür olmaktan çıkartmak. Bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz."
Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekecek.
KAFE VE RESTORANLARDA SİGARA ALANLARI YENİDEN DÜZENLENECEK
Yeni düzenlemede yalnızca sigara satışları değil, tütün ürünlerinin kullanıldığı alanlar da ele alınacak.
Bakan Memişoğlu, özellikle kafe ve restoranlarda sigara içilen ve içilmeyen bölümler arasında belirsizlikler bulunduğunu söyledi.
Mevcut uygulamada sigara içmeyen kişilerin bazı işletmelerde dezavantajlı konumda kaldığını belirten Memişoğlu, "Şu anda sigara içmeyenler daha mağdur arka taraflara kaldılar" dedi.
Yeni düzenlemeyle sigara içilen ve içilmeyen alanlara ilişkin kuralların daha açık hale getirilmesi hedefleniyor.
Park ve bahçelerdeki sigara kullanımına yönelik ilave kısıtlamalar da hazırlık kapsamında değerlendiriliyor.
SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNE VURGU
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin geçmiş yıllarda tütünle mücadelede önemli mesafe katettiğini ancak son dönemde sigara kullanımında yeniden artış gözlendiğini söyledi.
Sigara bırakma çalışmalarına da değinen Memişoğlu, Bakanlığın ilaç ve danışmanlık desteği sağladığını belirtti.
Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak bütün sigarayla ilgili bırakmaya yardımcı olacak ilaçları ücretsiz veriyoruz ve baktığın zaman bin 700 üzerinde sigara bırakma polikliniklerimiz var. Mobil sigara bırakma polikliniklerimiz var. 171 dediğimiz sigarayla ilgili, bırakmayla ilgili her türlü desteği veriyor." ifadelerini kullandı.
Bakanlığın sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik poliklinik, mobil hizmet ve danışmanlık çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
2015 SONRASI DOĞANLARA SİGARA SATIŞI YASAKLANACAK MI?
Tütünle mücadele kapsamında hazırlanan daha geniş düzenlemelere ilişkin daha önce Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder de değerlendirmelerde bulunmuştu.
Ergüder, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanması, ince sigaraların kaldırılması ve tütün ürünlerinin kullanım alanlarının sınırlandırılması gibi önerilerin gündemde olduğunu belirtmişti.
Ayrıca Türkiye'de 2040'tan itibaren sigara satışının yasaklanması yönündeki hedef ve öneriler de kamuoyuna yansımıştı.