Türkiye'de tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında sigara satışlarına ilişkin planlanan değişiklikleri açıkladı.

Memişoğlu, sigara satışlarında T.C. kimlik bilgileri üzerinden yaş doğrulaması yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yeni düzenlemenin özellikle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önlenmesini amaçladığını belirtti.

Hazırlanan kanun teklifinin birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması planlanıyor.

SİGARA ALIRKEN KİMLİK GÖSTERİLECEK

Bakan Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik kontrolüne ilişkin yeni uygulamanın ayrıntılarını anlattı.

Mevcut mevzuatta 18 yaşından küçüklere tütün ürünleri satışının zaten yasak olduğunu hatırlatan Memişoğlu, yeni düzenlemeyle yaş doğrulamasının daha etkin yapılacağını belirtti.

Bakan Memişoğlu, uygulamanın amacını şu sözlerle açıkladı:

"Esas amacımız şu; belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışın da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek yapılmasını sağlayacak. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar."

Yeni sistemle satış sırasında alıcının yaşının kimlik bilgileri üzerinden doğrulanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

KANUN TEKLİFİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE MECLİSTE

Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütünle mücadele kapsamında hazırlanan düzenlemenin birkaç hafta içinde Meclise sunulacağını bildirdi.

Kanun teklifinde sigara satışlarının yanı sıra tütün ürünlerinin görünürlüğünü azaltmaya yönelik önlemlerin de bulunması planlanıyor.

Memişoğlu, hazırlığın temel hedefini şu sözlerle anlattı:

"Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus, sigarayı görünür olmaktan çıkartmak. Bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz."

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekecek.