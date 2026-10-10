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Bilim dünyası kanıtladı: İyi eş ilaç, kötü evlilik zehir!

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Bilim dünyası kanıtladı: İyi eş ilaç, kötü evlilik zehir!

Bilimsel araştırmalar, evlilikteki ilişkinin niteliğinin ruh ve beden sağlığı üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Huzurlu birliktelikler stresi azaltıp yaşam kalitesini desteklerken, sürekli tartışma ve çatışmayla süren evlilikler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Sosyolog ve Aile Danışmanı Dr. İsmail Öz, iyi bir eşin aynı zamanda iyi bir arkadaş ve yol arkadaşı olduğunu vurgularken, uzmanlar sağlıklı bir yaşamda huzurlu aile ortamının önemine dikkat çekiyor.

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar, evliliğin insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne serdi. İyi ve dengeli bir evliliğin insanı kronik rahatsızlıklardan koruduğu ve adeta bir ilaç vazifesi gördüğü belirlenirken; sürekli tartışma, stres ve geçimsizlikle süren kötü evliliklerin bağışıklık ve kalp-damar sistemini yıpratarak erken ölüm riskini tetiklediği ortaya kondu. Uzmanlar ve vatandaşlar, mutlu bir yuvanın sağlıklı ve uzun bir ömrün anahtarı olduğu görüşünde birleşti.

İYİ EVLİLİK ÖMRÜ UZATIYOR KÖTÜ EVLİLİK SAĞLIĞI YIPRATIYOR

İYİ EVLİLİK KORUYOR, KÖTÜSÜ SAĞLIĞI YIPRATIYOR

Evliliğin insan sağlığına etkileri bilimsel verilerle somutlaşırken, sokaktaki vatandaş da bu durumun hayatın merkezinde yer aldığını belirtiyor. Mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Vallahi tabii ki mutlu bir evlilik insanın sağlıklı yaşamına bir etkisi olur" sözleriyle durumun önemini vurgularken, bir başka vatandaş ise, "Vallahi iyi de etkiliyor, kötü de etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ortaya konan araştırmalara göre iyi bir evlilik kişiyi korurken, kötü evlilikler stres hormonları, bağışıklık sistemi ve kalp-damar sağlığı üzerinden vücudu adım adım yıpratıyor. Konuya ilişkin tespitlerde bulunan Sosyolog ve Aile Danışmanı Dr. İsmail Öz, "Bu aslında ortaya çıkan veri, hakikaten bizim tarihsel bütün tecrübelerimizle de son derece uyumlu" ifadelerini kullandı.

Mutlu evlilik, ruh ve beden sağlığını olumlu etkiliyor. - foto:ahaber.com.trMutlu evlilik, ruh ve beden sağlığını olumlu etkiliyor. - foto:ahaber.com.tr

BİLİM İNSANLARINA GÖRE İYİ EŞ ADETA BİR İLAÇ

Yapılan araştırmalar, ilişkiden duyulan doyum ve huzurun ilerleyen yaşlardaki sağlık durumunu doğrudan etkilediğini gösteriyor. Araştırma sonuçlarını aktaran muhabir, "Bilim insanlarına göre iyi bir eş adeta ilaç gibi. Yapılan araştırmalara göre mutlu çiftlerin stres seviyesi azalırken, yaşam kalitelerinin de her geçen gün arttığı ortaya çıktı" bilgisini paylaştı.

Huzurlu birliktelikler stres seviyesini azaltıyor. - foto:ahaber.com.trHuzurlu birliktelikler stres seviyesini azaltıyor. - foto:ahaber.com.tr

Mutlu birlikteliklerin çok yönlü bir dayanışma sağladığını belirten Sosyolog ve Aile Danışmanı Dr. İsmail Öz, "Hiç kuşku yok ki iyi anlaşan evlilikler sadece ve sadece bir aile ortamını, bir anne-baba rolünü elbette ki paylaşmıyorlar. Aynı zamanda iyi bir arkadaş, iyi bir derttaş, iyi bir yoldaş olma halini de beraberinde getiriyor. Bu da doğal olarak insanın ruhen ve bedenen dengede olma haline çok ciddi bir şekilde katkı yapıyor" sözleriyle konunun önemine dikkat çekti.

Bilimsel tespitleri destekleyen bir vatandaş ise, "Bilim insanlarının bu görüşüne kesinlikle katılıyorum. Çünkü sebebi şöyle; iyi bir eş gerçekten insanın dünyasını da cennete çevirebiliyor ve yaşam kalitesi oldukça artıyor. İyi bir eş olduğu zaman insanlar her şeye pozitif bakabiliyorsun. En azından her şeyi severek yapıyorsun. Ama sevmediğin bir insan olduğu zaman hayat zehir oluyor insana, gerçekten" şeklinde konuştu.

Kötü evliliklerde kronik stres kalp sağlığını etkileyebiliyor. - foto:ahaber.com.trKötü evliliklerde kronik stres kalp sağlığını etkileyebiliyor. - foto:ahaber.com.tr

KÖTÜ GİDEN EVLİLİKLER VE ŞİDDET ESARETE DÖNÜŞÜYOR

Madalyonun diğer yüzünde ise mutsuz birliktelikler, boşanmalar veya eş kayıplarının getirdiği ağır tahribat yer alıyor. Sürekli stres ve çatışma ortamında süren evliliklerin kronik rahatsızlıkları tetiklediğini ve yaşam süresini kısalttığını ifade eden Sosyolog ve Aile Danışmanı Dr. İsmail Öz, "Sürekli şiddet üreten bir evlilik, doğru anlaşma yöntemleri, doğru dil geliştirememiş bir evliliğin ürettiği stres, onun ürettiği tabii ki insan doğasında, vücudunda oluşturduğu etkiler, psikolojik etkiler bakımından değerlendirdiğimizde, o aile artık belli bir noktadan sonra belki de bazıları için bir esarete dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıpratıcı süreci halk irfanıyla özetleyen bir vatandaş, "Eskiler ne der? İnsanı gam, duvarı nem öldürür derler. Şimdi sorun olursa ne olur, gamlanır insan. Doğal olarak da bu fiziksel olarak hem psikolojik olarak çökmesine neden olur" dedi. Bilimsel verilerin atasözlerini teyit ettiğini söyleyen bir başka vatandaş, "O bilim adamları var ya, aynı atasözleri gibi konuşmuş. Atasözleri de hep doğrudur. Yemin ederim dengini bulamazsan var ya, insan 40 yaşından çöker. Ama dengini yani kafalar birbirine uyduğu zaman o hayat var ya, bambaşka olur " sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Uzun evliliğin huzuruna dikkat çeken bir diğer vatandaş da, "Biz 36 yıldır çok mutlu bir şekilde, dediğiniz gibi yaşam kalitemiz arttı" diyerek sağlıklı yaşamın evlilikteki doyumla paralel olduğunu aktardı.

Uzmanlara göre anlayış ve huzur, sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturuyor. - foto:ahaber.com.trUzmanlara göre anlayış ve huzur, sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturuyor. - foto:ahaber.com.tr

UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI HUZURLU YUVA

Evlilik yalnızca sıradan bir hayat ortaklığı değil, uzun ömrün en sağlam temellerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sağlıklı yaşam dinamiklerine işaret eden muhabir, "Uzmanlar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrının sadece dikkatli beslenmek değil, huzurlu bir aile ortamından da geçtiğini belirtiyor" ifadeleriyle huzurun belirleyici rolüne değindi.

Evliliğin ciddiyetine dikkat çeken bir vatandaş, "Aslında evlilik bir oyun değildir, evlilik hayatın gerçeğidir. Şimdiki gençler evliliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Sadece evlenmek için evleniyorlar, ayrılmak için ayrılıyorlar" diyerek yeni nesle seslendi ve, "O gençlere tavsiyem; eğer şayet birbirini tanımadan... Şimdi tanımak istiyorlar, internet... Tamamen tanımak istiyorlarsa birkaç sene evlendikten sonra çocuk yapmasınlar" tavsiyesinde bulundu.

EN ÇOK BEKÂRIN OLDUĞU İLLER AÇIKLANDI

Evlilikte fedakarlık ve anlayışın şart olduğunu dile getiren bir vatandaş, "Evlilikte gurur olmayacak. Gurur olmayınca unutuyorsun, unutunca da devam ediyorsun" derken, bir başka vatandaş ise sağlıklı bir yuvanın formülünü, "Evlilikle ilgili tavsiye şunu söyleyebilirim: İyi niyetli olacak insan. Yani iyi niyetli olduğu sürece, karşıdakini ezmeden, üzmeden, ahlaka mugayir bir şeyler yapmadan birbirine sahip çıkacak" sözleriyle özetledi.

Bilim dünyası kanıtladı: İyi eş ilaç, kötü evlilik zehir! - 1

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