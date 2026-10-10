Bilim dünyası kanıtladı: İyi eş ilaç, kötü evlilik zehir!
Bilimsel araştırmalar, evlilikteki ilişkinin niteliğinin ruh ve beden sağlığı üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Huzurlu birliktelikler stresi azaltıp yaşam kalitesini desteklerken, sürekli tartışma ve çatışmayla süren evlilikler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Sosyolog ve Aile Danışmanı Dr. İsmail Öz, iyi bir eşin aynı zamanda iyi bir arkadaş ve yol arkadaşı olduğunu vurgularken, uzmanlar sağlıklı bir yaşamda huzurlu aile ortamının önemine dikkat çekiyor.
Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar, evliliğin insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne serdi. İyi ve dengeli bir evliliğin insanı kronik rahatsızlıklardan koruduğu ve adeta bir ilaç vazifesi gördüğü belirlenirken; sürekli tartışma, stres ve geçimsizlikle süren kötü evliliklerin bağışıklık ve kalp-damar sistemini yıpratarak erken ölüm riskini tetiklediği ortaya kondu. Uzmanlar ve vatandaşlar, mutlu bir yuvanın sağlıklı ve uzun bir ömrün anahtarı olduğu görüşünde birleşti.
İYİ EVLİLİK KORUYOR, KÖTÜSÜ SAĞLIĞI YIPRATIYOR
Evliliğin insan sağlığına etkileri bilimsel verilerle somutlaşırken, sokaktaki vatandaş da bu durumun hayatın merkezinde yer aldığını belirtiyor. Mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Vallahi tabii ki mutlu bir evlilik insanın sağlıklı yaşamına bir etkisi olur" sözleriyle durumun önemini vurgularken, bir başka vatandaş ise, "Vallahi iyi de etkiliyor, kötü de etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ortaya konan araştırmalara göre iyi bir evlilik kişiyi korurken, kötü evlilikler stres hormonları, bağışıklık sistemi ve kalp-damar sağlığı üzerinden vücudu adım adım yıpratıyor. Konuya ilişkin tespitlerde bulunan Sosyolog ve Aile Danışmanı Dr. İsmail Öz, "Bu aslında ortaya çıkan veri, hakikaten bizim tarihsel bütün tecrübelerimizle de son derece uyumlu" ifadelerini kullandı.
BİLİM İNSANLARINA GÖRE İYİ EŞ ADETA BİR İLAÇ
Yapılan araştırmalar, ilişkiden duyulan doyum ve huzurun ilerleyen yaşlardaki sağlık durumunu doğrudan etkilediğini gösteriyor. Araştırma sonuçlarını aktaran muhabir, "Bilim insanlarına göre iyi bir eş adeta ilaç gibi. Yapılan araştırmalara göre mutlu çiftlerin stres seviyesi azalırken, yaşam kalitelerinin de her geçen gün arttığı ortaya çıktı" bilgisini paylaştı.
Mutlu birlikteliklerin çok yönlü bir dayanışma sağladığını belirten Sosyolog ve Aile Danışmanı Dr. İsmail Öz, "Hiç kuşku yok ki iyi anlaşan evlilikler sadece ve sadece bir aile ortamını, bir anne-baba rolünü elbette ki paylaşmıyorlar. Aynı zamanda iyi bir arkadaş, iyi bir derttaş, iyi bir yoldaş olma halini de beraberinde getiriyor. Bu da doğal olarak insanın ruhen ve bedenen dengede olma haline çok ciddi bir şekilde katkı yapıyor" sözleriyle konunun önemine dikkat çekti.
Bilimsel tespitleri destekleyen bir vatandaş ise, "Bilim insanlarının bu görüşüne kesinlikle katılıyorum. Çünkü sebebi şöyle; iyi bir eş gerçekten insanın dünyasını da cennete çevirebiliyor ve yaşam kalitesi oldukça artıyor. İyi bir eş olduğu zaman insanlar her şeye pozitif bakabiliyorsun. En azından her şeyi severek yapıyorsun. Ama sevmediğin bir insan olduğu zaman hayat zehir oluyor insana, gerçekten" şeklinde konuştu.