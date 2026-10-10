Bilim dünyası kanıtladı: İyi eş ilaç, kötü evlilik zehir!

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar, evliliğin insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne serdi. İyi ve dengeli bir evliliğin insanı kronik rahatsızlıklardan koruduğu ve adeta bir ilaç vazifesi gördüğü belirlenirken; sürekli tartışma, stres ve geçimsizlikle süren kötü evliliklerin bağışıklık ve kalp-damar sistemini yıpratarak erken ölüm riskini tetiklediği ortaya kondu. Uzmanlar ve vatandaşlar, mutlu bir yuvanın sağlıklı ve uzun bir ömrün anahtarı olduğu görüşünde birleşti.

İYİ EVLİLİK KORUYOR, KÖTÜSÜ SAĞLIĞI YIPRATIYOR

Evliliğin insan sağlığına etkileri bilimsel verilerle somutlaşırken, sokaktaki vatandaş da bu durumun hayatın merkezinde yer aldığını belirtiyor. Mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Vallahi tabii ki mutlu bir evlilik insanın sağlıklı yaşamına bir etkisi olur" sözleriyle durumun önemini vurgularken, bir başka vatandaş ise, "Vallahi iyi de etkiliyor, kötü de etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.