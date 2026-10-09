Süreci değerlendiren Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Bu olaylar karşısında partilerin ve liderlerin duruşu çok önemli. Şimdi İBB yolsuzluğu, Manavgat yolsuzluğu, para kuleleri ve Özkan Yalım rezaleti ortaya çıktığında Özgür Özel ve CHP bunları savundu. Ancak bu olay patlak verdiğinde, muhalefetten önce bizzat Erdoğan olayın üzerine gitti. Amerika dönüşünde 'Ak olan partimizin isminin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz, hesap soracağız. Nereye kadar giderse gitsin' dedi. Bu duruş çok kıymetlidir. Ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda da 'Bizde sütte leke var, arkadaşlarımızda yok' demedi. Reel siyaseti ortaya koyarak; aramıza katılan muhterisler olabileceğini, bir sorun varsa kabul edilip çözülmesi gerektiğini belirtti. 'Katılanlar olabilir ama onlarla vedalaşır, yolumuza devam ederiz. Biz Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını, Özkan Yalım'ın havuzunu ya da para kulelerini sırtımızda taşımayız' anlayışını sergiledi" ifadelerini kullandı.

Parti yönetiminde görev almış isimlere dahi göz açtırılmadığını vurgulayan Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Bakanlık, milletvekilliği ve iki kez Genel Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim hakkında o gece Cumhurbaşkanı'nın talimatı çok açıktı: 'Görevlerinden ve partiden derhal istifa etsin.' Bu hem sorumlu bir liderlik örneğidir hem de ahlaksızlıklara asla taviz verilmediğinin göstergesidir. Özgür Özel gibi savunmaya kalksaydı o çürüme derinleşirdi. Dünkü MKYK toplantısında da 'Ortada bir sorun var, bunu yargı ve Maliye Bakanlığımız çözecektir. Ben de idari ve siyasi talimatları verdim, süreci bizzat yöneteceğim' mesajı verildi. Toplum liderin bu kararlılığını görünce 'Genel Başkan Yardımcısının dahi gözünün yaşına bakmıyor, kapının önüne koyuyor' diyerek güven duyuyor" sözleriyle aktardı.