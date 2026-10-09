Fon soruşturmasında Başkan'ın o sözlerini Abdulkadir Selvi A Haber'de açıkladı: “Kim olursa olsun taviz yok!” Erdoğan’dan talimat: Derhal istifa etsin
Ankara kulisleri sıcak gelişmelerle hareketlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın usulsüzlüklere karşı tavizsiz tutumu dikkat çekti. A Haber’de konuşan Gazeteci Abdulkadir Selvi, Bakanlık, milletvekilliği ve iki kez Genel Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim için Başkan Erdoğan’ın aynı gece “Görevlerinden ve partiden derhal istifa etsin” talimatı verdiğini açıkladı. Selvi, bu tavrın usulsüzlüklere karşı tutumun net göstergesi olduğunu belirterek “Bu hem sorumlu bir liderlik örneğidir hem de ahlaksızlıklara asla taviz verilmediğinin göstergesidir” dedi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında fon soruşturması, siyasi tartışmalar ve İBB davasındaki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"AK OLAN PARTİMİZİ KİRLETTİRMEYİZ"
Ankara kulislerinde milletvekili buluşması ve kritik MKYK toplantısının ardından, Başkan Erdoğan'ın adı yolsuzluk veya şaibeye karışan kişilerle kesinlikle yol yürünmeyeceğine, yorulanların kenara çekilmesi gerektiğine dair sert uyarıları gündeme taşındı.
Süreci değerlendiren Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Bu olaylar karşısında partilerin ve liderlerin duruşu çok önemli. Şimdi İBB yolsuzluğu, Manavgat yolsuzluğu, para kuleleri ve Özkan Yalım rezaleti ortaya çıktığında Özgür Özel ve CHP bunları savundu. Ancak bu olay patlak verdiğinde, muhalefetten önce bizzat Erdoğan olayın üzerine gitti. Amerika dönüşünde 'Ak olan partimizin isminin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz, hesap soracağız. Nereye kadar giderse gitsin' dedi. Bu duruş çok kıymetlidir. Ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda da 'Bizde sütte leke var, arkadaşlarımızda yok' demedi. Reel siyaseti ortaya koyarak; aramıza katılan muhterisler olabileceğini, bir sorun varsa kabul edilip çözülmesi gerektiğini belirtti. 'Katılanlar olabilir ama onlarla vedalaşır, yolumuza devam ederiz. Biz Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını, Özkan Yalım'ın havuzunu ya da para kulelerini sırtımızda taşımayız' anlayışını sergiledi" ifadelerini kullandı.
Parti yönetiminde görev almış isimlere dahi göz açtırılmadığını vurgulayan Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Bakanlık, milletvekilliği ve iki kez Genel Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim hakkında o gece Cumhurbaşkanı'nın talimatı çok açıktı: 'Görevlerinden ve partiden derhal istifa etsin.' Bu hem sorumlu bir liderlik örneğidir hem de ahlaksızlıklara asla taviz verilmediğinin göstergesidir. Özgür Özel gibi savunmaya kalksaydı o çürüme derinleşirdi. Dünkü MKYK toplantısında da 'Ortada bir sorun var, bunu yargı ve Maliye Bakanlığımız çözecektir. Ben de idari ve siyasi talimatları verdim, süreci bizzat yöneteceğim' mesajı verildi. Toplum liderin bu kararlılığını görünce 'Genel Başkan Yardımcısının dahi gözünün yaşına bakmıyor, kapının önüne koyuyor' diyerek güven duyuyor" sözleriyle aktardı.
"ENKAZ VATANDAŞIN CEBİNDEN DEĞİL, SORUMLULARDAN ÇIKARILACAK"
Yaşanan krizin arkasında mali bir tablonun da bulunduğunu hatırlatan Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Bu sadece bir ahlak sorunu değil, ortada bir mali fatura var ve bu enkazın kaldırılması gerekiyor. Ancak bu yapılırken borsayla hiç ilgisi olmayan sade vatandaşın cebinden tek bir kuruş bile çıkmamalıdır. Cumhurbaşkanı 'O paralar gelecek, başka yolu yok; ya o paraları getirirsiniz ya da cezaevine girersiniz' restini çekti. TMSF bir hesap açtı ve paralar yatırılmaya başlandı. Buna rağmen yargı süreci hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Meclis'te belirttiği gibi; vatandaşa yük olmadan, haksız kazançlar ilgililerin kursaklarından tek tek çıkarılacak. Takasbank'taki karşılıklar ve devlet tahvilleri devrede. Üstelik şu an el konulmuş yatırım bankaları bulunuyor. BDDK yeni bir yatırım bankası kurulmasına onay vermeyecek; banka kurmak isteyene bu mevcut bankalar satılacak ve elde edilen kaynak bu ödemelere aktarılacak" değerlendirmesinde bulundu.
Sistematik denetim zafiyetlerine de değinen Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Burada Borsa ve SPK denetimlerinin yetersiz kaldığı, zamanında müdahale edilmediği görülüyor. Talimat verildi; hem Devlet Denetleme Kurulu hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Tıpkı 90'lı yıllarda 22 bankaya el konulmasının ardından yapılan reformlar gibi, bu SPK ve Borsa İstanbul krizinden de ders çıkarılarak yasal boşluklar kapatılacaktır. Denetimi yapmayan mekanizmaların sorumluluğu da bu soruşturma derinleştikçe ortaya konacaktır" dedi.