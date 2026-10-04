Husilerden Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırısı
Yemen'de tansiyon bir kez daha yükseldi. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan ulusal petrol şirketi Aramco'nun tesislerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte kontrolündeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den bu yana Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının sayısının 1410'a ulaştığını öne süren Seri, Husilerin de Riyad'daki Aramco şirketini çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef aldığını ifade etti.
Seri, Aramco'nun hedef alındığı bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle yoğun dumanların yükseldiğini ileri sürerek Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürme tehdidinde bulundu.
Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.