Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte kontrolündeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den bu yana Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının sayısının 1410'a ulaştığını öne süren Seri, Husilerin de Riyad'daki Aramco şirketini çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef aldığını ifade etti.