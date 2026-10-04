Bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Paktı'na büyük ilgi: Altıdan fazla ülke katılmak için sıraya girdi!

Bölgesel güvenlik dengelerini ve küresel ittifakları kökünden sarsacak bir adım olarak nitelendirilen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na uluslararası ilgi çığ gibi büyüyor. İslamabad'da basın toplantısı düzenleyen Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, savunma niteliğindeki bu stratejik pakta katılmak için en az altıdan fazla ülkenin resmi olarak istekli olduğunu ilan etti.