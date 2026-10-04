Bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Paktı'na büyük ilgi: Altıdan fazla ülke katılmak için sıraya girdi!
Bölgesel güvenlik dengelerini ve küresel ittifakları kökünden sarsacak bir adım olarak nitelendirilen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na uluslararası ilgi çığ gibi büyüyor. İslamabad'da basın toplantısı düzenleyen Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, savunma niteliğindeki bu stratejik pakta katılmak için en az altıdan fazla ülkenin resmi olarak istekli olduğunu ilan etti.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılım talepleri gündeme geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında 6'dan fazla ülkenin savunma niteliğindeki pakta katılmak istediğini duyurdu.
KATILMAK İSTEYEN ÜLKELERİN İSİMLERİ AÇIKLANMADI
Paktın genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Dar, "En az altıdan fazla ülke, savunma niteliğindeki Mekke Paktı'na katılmak istiyor" dedi.
Dar, söz konusu ülkelerin isimlerini paylaşmadı. Daha önce gündeme gelen katılım iddialarında Suriye, Mısır ve Bangladeş'in isimleri yer almıştı.
"SUUDİ ARABİSTAN'I SAVUNMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"
NATO'nun 5'inci maddesine atıfta bulunan Dar, Mekke Anlaşması kapsamında üç ülkeden birine yönelik olası saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edileceğini belirtti.