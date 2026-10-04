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Bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Paktı'na büyük ilgi: Altıdan fazla ülke katılmak için sıraya girdi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Paktı'na büyük ilgi: Altıdan fazla ülke katılmak için sıraya girdi!

Bölgesel güvenlik dengelerini ve küresel ittifakları kökünden sarsacak bir adım olarak nitelendirilen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na uluslararası ilgi çığ gibi büyüyor. İslamabad'da basın toplantısı düzenleyen Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, savunma niteliğindeki bu stratejik pakta katılmak için en az altıdan fazla ülkenin resmi olarak istekli olduğunu ilan etti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılım talepleri gündeme geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında 6'dan fazla ülkenin savunma niteliğindeki pakta katılmak istediğini duyurdu.

Bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Paktı'na büyük ilgi: Altıdan fazla ülke katılmak için sıraya girdi! - 1

KATILMAK İSTEYEN ÜLKELERİN İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Paktın genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Dar, "En az altıdan fazla ülke, savunma niteliğindeki Mekke Paktı'na katılmak istiyor" dedi.

Dar, söz konusu ülkelerin isimlerini paylaşmadı. Daha önce gündeme gelen katılım iddialarında Suriye, Mısır ve Bangladeş'in isimleri yer almıştı.

Bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Paktı'na büyük ilgi: Altıdan fazla ülke katılmak için sıraya girdi! - 2

"SUUDİ ARABİSTAN'I SAVUNMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"

NATO'nun 5'inci maddesine atıfta bulunan Dar, Mekke Anlaşması kapsamında üç ülkeden birine yönelik olası saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edileceğini belirtti.

Bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Paktı'na büyük ilgi: Altıdan fazla ülke katılmak için sıraya girdi! - 3

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının sürdüğü dönemde açıklamalarda bulunan Dar, "Suudi Arabistan'ı savunmakla yükümlüyüz" ifadelerini kullandı. Anlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta olağanüstü toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Dar ayrıca üç ülkenin genelkurmay başkanlarının 25 Eylül'de Riyad'da özel bir toplantı gerçekleştirdiğini, dışişleri bakanlarının ise 24 Eylül'de New York'ta bir araya geldiğini aktardı.

Bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Paktı'na büyük ilgi: Altıdan fazla ülke katılmak için sıraya girdi! - 4

ANLAŞMA YENİ KATILIMLARA AÇIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor.

Bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Paktı'na büyük ilgi: Altıdan fazla ülke katılmak için sıraya girdi! - 5

Anlaşma, barışçı iş birliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımına imkân tanıyor.

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#Mekke Paktı
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