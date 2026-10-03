İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Canlı yayında çarpıcı kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Zafer Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Cemil Tugay'ın önümüzdeki hafta düzenlenecek AK Parti grup toplantısında partiye katılabileceğini belirtti. Şahin, kritik Ankara temaslarının perde arkasını ve olası ilçe belediyesi geçişlerine ilişkin kulis bilgilerini de aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Zafer Şahin, A Haber'de aktardığı son kulis bilgilerini paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı. CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE ÇARŞAMBA GÜNÜ MÜ GEÇECEK? İZMİR KULİSLERİNDE KONUŞULAN TARİH Bilginin kaynağını açıklayan Gazeteci Zafer Şahin, "Onur Çakır vardır, İzmirli gazeteci arkadaşım. Biz Yeni Asır'da beraber de çalıştık. Onun İzmir'de internet sitesi de var. O beni dün aradı. Kendisi oraları iyi takip eder ve yakındır. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantısında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağını söyledi bana. Kendisinin Büyükşehir kaynaklarından aldığı bilgi bu. Yani sanıyorum 7 veya 8 Ekim, çarşamba günü, İzmir'de ve Büyükşehir kulislerinde konuşulan, Cemil Tugay'ın önümüzdeki hafta AK Parti'nin ilk grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) "MANSUR YAVAŞ GİBİ BAŞ BAŞA BİR FOTOĞRAF VERMEK İSTİYOR" Cemil Tugay'ın Ankara temaslarına değinen Gazeteci Zafer Şahin, "Cemil Tugay'ın Ankara ziyareti o gün öğle saatlerinde, çarşamba günü duyulmuştu. Ankara'ya geldiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği biliniyordu. Randevu talebi bizzat Cemil Tugay'dan geliyor. Kendisi başa baş bir görüşme gerçekleştirmek istiyor. Hatırlarsan Mansur Yavaş'ın 9 Eylül günü Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanı'yla verdiği bir fotoğraf vardı. Kendisi de sanıyorum tıpkı Mansur Yavaş gibi, başka herhangi bir siyasetçi olmadan benzer bir fotoğraf vermek istiyor" sözleriyle süreci aktardı. "GEÇİŞ KARARI O GÜN NETLEŞTİ" Görüşmenin ardından AK Parti kurmaylarıyla temas kurduğunu belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Ben tabii bu görüşmeden sonra AK Parti İzmir milletvekilleriyle de görüştüm. O gün itibarıyla zaten geçiş kararı netleşmişti. Burada şu var: İzmir'in kronikleşmiş sorunları var. Özellikle ulaşım, trafik ve altyapıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar bulunuyor. Zaten aynı gün Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmesi de o geçişin tamamlandığını gösteren bir başka işaretti" değerlendirmesinde bulundu. "MUHALEFETİN DENGESİNİ BOZACAK BİR GELİŞME" Gelişmenin siyasi sonuçlarına dikkat çeken Gazeteci Zafer Şahin, "Bu siyaseten tartışılır ama sembolik anlamda çok önemli. Niye önemli? Çünkü İzmir Türkiye'de muhalefetin, özellikle CHP'nin kalesi olarak bilinen bir kent. Rahmetli Burhan Özfatura'dan sonra yaklaşık 30 yıldır DSP ve CHP geleneğinden gelen isimler tarafından yönetildi.Şimdi böylesine kale olarak görülen bir kentin, en azından yerel yönetiminin iktidar partisine geçmesi aslında muhalefetin ayarlarını ve dengesini bozacak bir gelişmedir" şeklinde konuştu.

Gazeteci Zafer Şahin, Tugay’ın 7 veya 8 Ekim’deki AK Parti grup toplantısında partiye katılabileceğini öne sürdü (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) "İZMİRLİ HİZMETE HASRET, TEPKİ GÖSTERECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM" Seçmen cephesindeki yansımaları değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, "Sahada seçmenin daha bir bileyleneceği veya ilk yerel seçimde hesabı daha sert keseceği ihtimaller dahilindedir. Ancak ben 12 yıl Yeni Asır'da çalıştım, 5 yıl da bizzat İzmir'de yaşadım. Oradaki insanlarımızın hizmete ne kadar muhtaç olduğunu, hasret kaldığını ve en sıkı muhaliflerin bile devletin yaptığı yatırımların farkında olduğunu biliyorum. O yüzden İzmirlilerin şehircilik anlamında yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında bu geçişe düşünülenin aksine hizmet almak adına çok da tepki göstermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü maalesef yerel yönetimler ve şehircilik anlamında İzmir çok uzun yıllardır doğru düzgün bir hizmet alamıyor. Havalimanından şehre giderken hâlâ gecekondularla karşılaşıyorsunuz; yürümeyen bir trafik ve Anadolu'nun çok daha küçük kentlerinin gerisinde kalmış bir İzmir'den bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. "BELEDİYE MECLİSİNDE BİR SORUN YAŞANMAZ" Muhtemel tepkiler ve belediye meclisindeki dengeler üzerine konuşan Gazeteci Zafer Şahin, "Elbette tepki gösterenler, bu tepkiyi daha ileri boyuta götürecek fanatik isimler olacaktır. Ancak benim konuştuğum Büyükşehir'e ve AK Parti'ye yakın isimler Belediye Meclisinde zaten bir sorun olmadığını, bugüne kadar kararların yüzde 94 oranında uzlaşıyla alındığını ve bundan sonra da sürecin öyle devam edeceğini söylüyor" dedi.