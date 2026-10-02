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Hakem atama skandalında yeni sızıntı: Ertuğrul istemedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hakem atama skandalında yeni sızıntı: Ertuğrul istemedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinden, hakem atama sistemine dışarıdan müdahale edildiğini kanıtlayan şok WhatsApp yazışmaları sızdı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kurul başkanı Gündoğdu arasında geçen diyaloglar, bir kulüp başkanının talebi doğrultusunda hakem operasyonu yapıldığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen 2025/83127 Soruşturma numaralı "Hakemler Dosyası" kapsamında çok kritik adli tespitle yeni ekran görüntülerine ulaşıldı.

Hakem atama skandalında yeni sızıntı: Ertuğrul istemedi - 1

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin şüpheli FERHAT GÜNDOĞDU'ya ait cep telefonu üzerinde gerçekleştirdiği geriye dönük teknik incelemelerde, rehberde "I.E.H." rumuzu ile kayıtlı olan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile şüpheli Gündoğdu arasındaki gizli mesajlaşmalar adli rapora girdi. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında GSM hat bilgileri tamamen karartılan şüpheli diyaloglarında, Merkez Hakem Kurulu'nun özerk yapısının hiçe sayılarak dışarıdan gelen kulüp baskılarına göre şekillendirildiği ve resmi kurulların tamamen işlevsiz bırakıldığı bilimsel delillerle belgelendi.

Hakem atama skandalında yeni sızıntı: Ertuğrul istemedi - 2

"ERTUĞRUL ATTI BAŞKANIM, BU ADAMI İSTEMİYORUZ"

Sızan telefon inceleme tutanaklarında, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakeme yönelik vetosu ve bu talebin TFF Başkanı aracılığıyla MHK'ye nasıl dikte ettirildiği kronolojik olarak adli dosyaya yansıdı. Hakem Özgür Yankaya'nın Trabzonspor maçlarından ve VAR kadrolarından tamamen silinmesi yönündeki o kan donduran ham adli mesaj kayıtları, içerisindeki tüm Türkçe yazım, imla ve noktalama hataları düzeltilerek tam metniyle şu şekildedir:

Hakem atama skandalında yeni sızıntı: Ertuğrul istemedi - 3

I.E.H.: "Tamam"

Ferhat: "Başkanım; Fuat Bey'le konuştum. Yedi kişi çalışmanın hukuksal olarak bir problem olmayacağını söyledi. Siz de kendisine bir kez daha sorarsanız sevinirim."

Ferhat: "İçimize kimse sızmaması için ve görüntü açısından sanırım en iyi çözüm bu... Oluşacak iş yükünü merak etmeyin, ben kaldırırım işi. Yeter ki içimize sızmasınlar."

Ferhat: "Bir de bizim camiada açgözlü çoktur. Boşan iki kadro için herkesi devreye sokarlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Almayacaksak en azından sezon sonuna kadar böyle götürelim."

I.E.H.: "Yetki sende başkanım."

Ferhat: "Sağ olun başkanım."

I.E.H.: "Başkanım"

I.E.H.: "Özgür Yankaya"

I.E.H.: "Bu adamı istemiyoruz; ne maça ne de VAR'a."

I.E.H.: "Ertuğrul attı başkanım."

Hakem atama skandalında yeni sızıntı: Ertuğrul istemedi - 4

POZİSYON ÖRTBAS ETME ÇABASI VE ERMAN TOROĞLU DETAYI

Dosyaya yansıyan ikinci ekran görüntüsünde ise, maçlardaki tartışmalı pozisyonların ve hakem hatalarının medya ayağında nasıl manipüle edilmeye çalışıldığına dair şok edici diyaloglar yer alıyor. Konya maçındaki penaltı beklentisine yönelik televizyon yorumcularının görüşlerini referans gösteren Ferhat Gündoğdu'nun, skandalı örtbas etme çabası tutanaklara aynen yansıdı:

Ferhat: "Hakemin göremediği pozisyon, bacak gergin olmadığı ve şiddet içermediği için sınırda bir hareket. Dolayısıyla VAR'ın karışmadığı doğru oldu."

Ferhat: "Bu da Konya'nın penaltı beklentisi diye eleştirilebilir ama bir vurma yok. Penaltı çok basit olurdu."

Ferhat: "Erman Toroğlu her iki pozisyon ile ilgili bizim gibi söyledi."

I.E.H.: "Sosyal medyada size ithafen haberler var, doğruluk payı var mı?"

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