Hakem atama skandalında yeni sızıntı: Ertuğrul istemedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinden, hakem atama sistemine dışarıdan müdahale edildiğini kanıtlayan şok WhatsApp yazışmaları sızdı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kurul başkanı Gündoğdu arasında geçen diyaloglar, bir kulüp başkanının talebi doğrultusunda hakem operasyonu yapıldığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen 2025/83127 Soruşturma numaralı "Hakemler Dosyası" kapsamında çok kritik adli tespitle yeni ekran görüntülerine ulaşıldı.
Siber suçlarla mücadele ekiplerinin şüpheli FERHAT GÜNDOĞDU'ya ait cep telefonu üzerinde gerçekleştirdiği geriye dönük teknik incelemelerde, rehberde "I.E.H." rumuzu ile kayıtlı olan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile şüpheli Gündoğdu arasındaki gizli mesajlaşmalar adli rapora girdi. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında GSM hat bilgileri tamamen karartılan şüpheli diyaloglarında, Merkez Hakem Kurulu'nun özerk yapısının hiçe sayılarak dışarıdan gelen kulüp baskılarına göre şekillendirildiği ve resmi kurulların tamamen işlevsiz bırakıldığı bilimsel delillerle belgelendi.
"ERTUĞRUL ATTI BAŞKANIM, BU ADAMI İSTEMİYORUZ"
Sızan telefon inceleme tutanaklarında, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakeme yönelik vetosu ve bu talebin TFF Başkanı aracılığıyla MHK'ye nasıl dikte ettirildiği kronolojik olarak adli dosyaya yansıdı. Hakem Özgür Yankaya'nın Trabzonspor maçlarından ve VAR kadrolarından tamamen silinmesi yönündeki o kan donduran ham adli mesaj kayıtları, içerisindeki tüm Türkçe yazım, imla ve noktalama hataları düzeltilerek tam metniyle şu şekildedir: