I.E.H.: "Tamam"

Ferhat: "Başkanım; Fuat Bey'le konuştum. Yedi kişi çalışmanın hukuksal olarak bir problem olmayacağını söyledi. Siz de kendisine bir kez daha sorarsanız sevinirim."

Ferhat: "İçimize kimse sızmaması için ve görüntü açısından sanırım en iyi çözüm bu... Oluşacak iş yükünü merak etmeyin, ben kaldırırım işi. Yeter ki içimize sızmasınlar."

Ferhat: "Bir de bizim camiada açgözlü çoktur. Boşan iki kadro için herkesi devreye sokarlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Almayacaksak en azından sezon sonuna kadar böyle götürelim."

I.E.H.: "Yetki sende başkanım."

Ferhat: "Sağ olun başkanım."

I.E.H.: "Başkanım"

I.E.H.: "Özgür Yankaya"

I.E.H.: "Bu adamı istemiyoruz; ne maça ne de VAR'a."

I.E.H.: "Ertuğrul attı başkanım."