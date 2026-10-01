İfadelerdeki en dikkat çekici ortaklık, geçmişte belirli müsabakalarda görev yapan bazı hakem ve gözlemcilerin daha sonra klasman listelerinin dışında bırakıldığının ileri sürülmesi oldu. Taner Gizlenci, 2015 yılında görev yaptığı bir karşılaşmanın ardından kendisine, hakemlere düşük not verilmesi yönünde bir beklenti bulunduğunun aktarıldığını, kendisi ise bunu kabul etmeyerek gördüklerini objektif biçimde raporlayacağını söylediğini anlattı. Gizlenci, yıllar sonra liste dışı bırakılmasının bu geçmiş olayla bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

ÜÇ İFADE SAHİBİ DE ORTAK NOKTAYA TEMAS ETTİ: AYNI HAKEM VE GÖZLEMCİLER

Emre Altun ise aktif hakem olduğu dönemde görev yaptığı bir müsabakanın ardından hakem heyetinin stadın çıkışının masa ve sandalyelerle kapatılması nedeniyle saatlerce içeride kaldığını, polis ve itfaiyenin müdahalesiyle güvenli biçimde çıkarıldıklarını anlattı. Altun, yıllar sonra o dönemin bazı maçlarında görev yapan hakem ve gözlemcilerin topluca klasman dışına çıkarıldığını ileri sürdü.

Süleyman Abay da 2015 yılında yönettiği bir karşılaşmanın ardından kendisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 hakem ve gözlemci hakkında "FETÖ üyeliği, tehdit, şantaj" gibi iddialarla suç duyurusunda bulunulduğunu, yapılan soruşturmada herhangi bir tespit yapılamaması üzerine takipsizlik kararı verildiğini beyan etti. Abay, 2024'te liste dışında kalan isimlerin önemli bölümünün aynı dönemdeki maçlarda görev yapan kişilerden oluştuğunu ileri sürdü.