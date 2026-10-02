MHK soruşturmasında deprem: Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki gizli hakem pazarlığı! ahaber.com.tr yazışmalara ulaştı
MHK soruşturmasındaki tespit belgesine, Ferhat Gündoğdu ile rehberinde “Yasin Kol” adıyla kayıtlı kişi arasındaki WhatsApp yazışmaları yansıdı. Hakem isimlerinin paylaşıldığı mesajlarda Kol’un “Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun” talebi ve Gündoğdu’nun “Başka kim olabilir ?” sorusu dikkat çekti. ahaber.com.tr Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol arasında geçen yazışmalara ulaştı.
Rehberde "Yasin Kol" ismiyle kayıtlı 53........... numaralı GSM hattı ile şüpheli Ferhat Gündoğdu arasında geçen WhatsApp yazışmaları ve arama kayıtları, Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararlarının ve hakem atamalarının nasıl iki kişi arasında belirlendiğini net bir şekilde ortaya koydu. İnceleme dosyasında yer alan orijinal saatlere (UTC+4), Türkiye güncel saati dikkate alınarak 1 saat eksiltilerek yansıtılan tüm şok diyaloglar kronolojik olarak deşifre edildi.
İşte Türk futbolunda deprem etkisi yaratacak o gizli pazarlığın tüm detayları:
PERDE ARKASI GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İLE AÇILDI (26 MAYIS 2025)
Hakem operasyonunun düğmesine 26 Mayıs sabahı basıldı. Ferhat Gündoğdu, saat 11:26:43'te Yasin Kol'a "Yasin günaydın müsait olunca beni görüntülü ararsın" talimatını verdi. Bu mesajın hemen ardından saat 11:36:01'de taraflar arasında 2 dakika 49 saniye süren kritik bir görüntülü görüşme gerçekleşti.
HAKEM LİSTELERİ HAVADA UÇUŞTU
Görüntülü görüşmede alınan kararların ardından, Yasin Kol saat 11:50'de Ferhat Gündoğdu'ya hakem listesini şu sözlerle sundu:
"Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay. VAR: Onur Özütoprak, AVAR: Sarper Barış Saka. Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz."
Gündoğdu'nun bu listeye yanıtı gecikmedi: "Tamam kardeşim."
"BAŞKA KİM OLABİLİR?" PAZARLIĞI
Aynı günün akşamı saat 17:55'te Ferhat Gündoğdu, listedeki isimlerden biri için "Onur Balıkesirli" notunu düşerek hemen ardından "Başka kim olabilir?" sorusunu yöneltti.
Yasin Kol ise bu soruya net bir isimle yanıt verdi: "Erkan Engin olsun başkanım." Gündoğdu bu teklifi "Ok" diyerek onayladı.
GECE YARISI OPERASYONU: "ÖZGÜR ABİ OLSUN"
Pazarlık gece de devam etti. Saat 20:26'da Yasin Kol yeni bir taleple Gündoğdu'ya mesaj attı: "Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım." Kol, hemen 30 saniye sonra gönderdiği mesajla baskısını sürdürdü: "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun."
BANDIRMA MAÇI ENGELİ VE YENİ AVAR ARAYIŞI (27 MAYIS 2025)
Ertesi gün saat 11:02'de Ferhat Gündoğdu, listede adı geçen bir hakemle ilgili kritik bir engeli paylaştı: "Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda." Bunun üzerine Gündoğdu, Kol'a yeni bir soru yöneltti: "Özgür'ün yanına avar'ı kim olsun istersin?"