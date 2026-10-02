Rehberde "Yasin Kol" ismiyle kayıtlı 53........... numaralı GSM hattı ile şüpheli Ferhat Gündoğdu arasında geçen WhatsApp yazışmaları ve arama kayıtları , Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararlarının ve hakem atamalarının nasıl iki kişi arasında belirlendiğini net bir şekilde ortaya koydu. İnceleme dosyasında yer alan orijinal saatlere (UTC+4), Türkiye güncel saati dikkate alınarak 1 saat eksiltilerek yansıtılan tüm şok diyaloglar kronolojik olarak deşifre edildi.

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PERDE ARKASI GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İLE AÇILDI (26 MAYIS 2025)

Hakem operasyonunun düğmesine 26 Mayıs sabahı basıldı. Ferhat Gündoğdu, saat 11:26:43 'te Yasin Kol'a "Yasin günaydın müsait olunca beni görüntülü ararsın" talimatını verdi. Bu mesajın hemen ardından saat 11:36:01 'de taraflar arasında 2 dakika 49 saniye süren kritik bir görüntülü görüşme gerçekleşti.