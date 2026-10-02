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MHK soruşturmasında deprem: Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki gizli hakem pazarlığı! ahaber.com.tr yazışmalara ulaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHK soruşturmasında deprem: Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki gizli hakem pazarlığı! ahaber.com.tr yazışmalara ulaştı

MHK soruşturmasındaki tespit belgesine, Ferhat Gündoğdu ile rehberinde “Yasin Kol” adıyla kayıtlı kişi arasındaki WhatsApp yazışmaları yansıdı. Hakem isimlerinin paylaşıldığı mesajlarda Kol’un “Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun” talebi ve Gündoğdu’nun “Başka kim olabilir ?” sorusu dikkat çekti. ahaber.com.tr Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol arasında geçen yazışmalara ulaştı.

Rehberde "Yasin Kol" ismiyle kayıtlı 53........... numaralı GSM hattı ile şüpheli Ferhat Gündoğdu arasında geçen WhatsApp yazışmaları ve arama kayıtları, Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararlarının ve hakem atamalarının nasıl iki kişi arasında belirlendiğini net bir şekilde ortaya koydu. İnceleme dosyasında yer alan orijinal saatlere (UTC+4), Türkiye güncel saati dikkate alınarak 1 saat eksiltilerek yansıtılan tüm şok diyaloglar kronolojik olarak deşifre edildi.

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Hakem operasyonunun düğmesine 26 Mayıs sabahı basıldı. Ferhat Gündoğdu, saat 11:26:43'te Yasin Kol'a "Yasin günaydın müsait olunca beni görüntülü ararsın" talimatını verdi. Bu mesajın hemen ardından saat 11:36:01'de taraflar arasında 2 dakika 49 saniye süren kritik bir görüntülü görüşme gerçekleşti.

MHK soruşturmasında deprem: Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki gizli hakem pazarlığı! ahaber.com.tr yazışmalara ulaştı - 1

HAKEM LİSTELERİ HAVADA UÇUŞTU

Görüntülü görüşmede alınan kararların ardından, Yasin Kol saat 11:50'de Ferhat Gündoğdu'ya hakem listesini şu sözlerle sundu:

"Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay. VAR: Onur Özütoprak, AVAR: Sarper Barış Saka. Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz."

Gündoğdu'nun bu listeye yanıtı gecikmedi: "Tamam kardeşim."

"BAŞKA KİM OLABİLİR?" PAZARLIĞI

Aynı günün akşamı saat 17:55'te Ferhat Gündoğdu, listedeki isimlerden biri için "Onur Balıkesirli" notunu düşerek hemen ardından "Başka kim olabilir?" sorusunu yöneltti.

Yasin Kol ise bu soruya net bir isimle yanıt verdi: "Erkan Engin olsun başkanım." Gündoğdu bu teklifi "Ok" diyerek onayladı.

MHK soruşturmasında deprem: Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki gizli hakem pazarlığı! ahaber.com.tr yazışmalara ulaştı - 2

GECE YARISI OPERASYONU: "ÖZGÜR ABİ OLSUN"

Pazarlık gece de devam etti. Saat 20:26'da Yasin Kol yeni bir taleple Gündoğdu'ya mesaj attı: "Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım." Kol, hemen 30 saniye sonra gönderdiği mesajla baskısını sürdürdü: "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun."

BANDIRMA MAÇI ENGELİ VE YENİ AVAR ARAYIŞI (27 MAYIS 2025)

Ertesi gün saat 11:02'de Ferhat Gündoğdu, listede adı geçen bir hakemle ilgili kritik bir engeli paylaştı: "Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda." Bunun üzerine Gündoğdu, Kol'a yeni bir soru yöneltti: "Özgür'ün yanına avar'ı kim olsun istersin?"

MHK soruşturmasında deprem: Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki gizli hakem pazarlığı! ahaber.com.tr yazışmalara ulaştı - 3

Yasin Kol'un yanıtları sırasıyla şöyle oldu:

11:07: "Başkanım Atilla olsun."

11:07: "Atilla var Özgür abi AVAR olsun."

Ferhat Gündoğdu bu seçimi de saat 11:09'da "Ok" diyerek kayıtlara geçirdi.

İKİNCİ KRİTİK GÖRÜŞME (29 MAYIS 2025)

29 Mayıs akşamı saat 17:00'de Ferhat Gündoğdu, "Yasin müsait olunca beni ararsın kardeşim" diyerek yeni bir temas başlattı. Talimatı alan Yasin Kol, 30 saniye sonra Gündoğdu'yu görüntülü aradı ve 48 saniyelik kısa ama yoğun bir görüşme daha yapıldı.

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Ekim ayına gelindiğinde hakem belirleme trafiği zirve yaptı. Saat 17:59'da Yasin Kol, adeta nihai bir listeyi Gündoğdu'nun onayına sundu. Listede şu isimler yer alıyordu:

"Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay. VAR: ALİ ŞANSALAN, MEHMET SALİH MAZLUM, SARPER BARIŞ SAKA. Siz nasıl uygun görürseniz başkanım."

MHK soruşturmasında deprem: Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki gizli hakem pazarlığı! ahaber.com.tr yazışmalara ulaştı - 4

GECE YARISI KAPANIŞ TELEFONU

Aynı günün gecesi saat 22:20:23'te Yasin Kol, Ferhat Gündoğdu'yu bu kez sesli olarak aradı. 1 dakika 7 saniye süren bu son telefon görüşmesiyle soruşturma dosyasına giren atama trafiği noktalandı.

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#Ferhat Gündoğdu #Yasin Kol
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