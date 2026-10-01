RESMİ TUTANAKTAKİ YASA DIŞI BAHİS TESPİTİ
Soruşturmanın seyrini değiştiren adli tutanağın sonuç bölümünde, Yasin Kol'un hesap hareketlerinin boyutu ve yönü göz önünde bulundurularak emniyet ve bilişim uzmanları tarafından nihai bir kanaate varıldı. Altı ıslak imza ile mühürlenen o resmi tutanakta şu tespitlere yer verildi:
"İlgili kurumlardan gelen cevaplara göre şüpheli şahısların yukarıda yazılı olan suçların olay özetlerinde yapılan incelemeler neticesinde Yasin KOL isimli şahsın 7258 SKM ve hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçlarıyla ilgili para transferlerinin olduğu görülmüş, miktar itibariyle ve paralarının geliş-gidiş yönü itibariyle de şahsın yasa dışı bahis oynadığı hususunda kanaatin hasıl olduğu değerlendirilmiş olup; İşbu tutanak tarafımızca tanzim edilerek altı birlikte imza altına alınmıştır."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN HAKEM KOL'UN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.
Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Yasin Kol, ilk ifadesinde bahis iddiasını reddetti.
YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK
Dün akşam Trabzon'da "7258 sayılı Kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, bu sabah uçakla İstanbul'a gönderilecek.
Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel (solda), ve Süper Lig Hakemi Yasin Kol (Foto: ahaber.com.tr)
HAZIRLIK MAÇI ÖNCESİNDE GÖZALTI
Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından Kol ve Erel'in gözaltına alındığı belirtildi.
Hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, yürütülen MHK soruşturması kapsamında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından gözaltına alındı. (Foto: ahaber.com.tr)
GÖZALTI GEREKÇESİ BELLİ OLDU
MHK Başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, dijital materyaller ve MASAK incelemesi sonucunda elde edilen yeni deliller doğrultusunda Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel'in, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
MAÇ BİTİMİNİN ARDINDAN 2 İSİM GÖZALTINA ALINDI
A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, gözaltı kararına ilişkin sıcak bilgileri aktararak, "Yasin Kol bugün Trabzon'da Trabzonspor ve İrlanda temsilcisi arasında oynanan dostluk karşılaşmasını yönetiyordu. Karşılaşma bitiminin hemen ardındansa gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isimse Süper Lig'de yine aktif olarak görev yapan yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel. Böylece şu an için iki aktif hakemin gözaltına alındığı bilgisi mevcut." sözleriyle dosyanın genişlediğini vurguladı.
"HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ BİR YARGI KARARI BULUNMUYOR"
Hakemlerin hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu bildiren A Haber Muhabiri Merve Köleoğlu, "Her iki hakemin de kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında soruşturmada gözaltına alındığı bilgisi mevcut." bilgisini paylaştı.
Hukuki sürecin henüz iddia aşamasında olduğuna işaret eden Köleoğlu, "Ancak altını çizmekte fayda var; bu soruşturma kapsamında yöneltilen suçlar şu an için yalnızca iddia. Hakemler için şu anda yargı hükmünde kesin verilmiş bir karar mevcut değil. Haklarında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor." açıklamasında bulundu.
TANIK VE MÜŞTEKİ OLARAK İFADESİ ALINAN HAKEMLER
1. Hüseyin Göçek – Eski Hakem, VAR Hakemi
2. Mete Kalkavan – Eski Hakem, VAR Hakemi
3. Zorbay Küçük – Hakem
4. Ümit Öztürk – Hakem
5. Mustafa İlker Coşkun – Hakem
6. Koray Gençerler – Eski Hakem, VAR
7. Süleyman Abay – Eski Hakem
8. Mert Güzenge – Hakem
9. Tugay Kaan Numanoğlu – Hakem
10. Bahattin Şimşek – Hakem
11. Burak Pakkan – Hakem
12. Mustafa Kamil Abitoğlu – MHK Üyesi
13. Sarper Barış Saka – Hakem
14. Oğuzhan Uğurlu – Müşteki, Hakem
15. Kerem Ersoy – Müşteki, Yardımcı Hakem
16. Abdullah Buğra Taşkınsoy – Hakem
17. Erdem Onur Uçarcı – Avukat, Hakem
18. Lemi Çelik – BAL Gözlemcisi
19. Hikmet Öksüzoğlu – MHK Üyesi
20. Murat Zirek – Müşteki, Hakem
21. Gamze Durmuş Pakkan – Hakem
22. Mehmet Dilaver Ay – Gözlemci, Hakem
23. Burak Taşkınsoy – Hakem
24. Mehmet Türkmen – Hakem
25. Emir Eray Eyisoy – Hakem
26. Direnç Tonusluoğlu – Hakem
27. Abdullah Polat – Hakem
28. Eren Acar – TFF Hakem İşleri Eski Çalışanı
29. Alparslan Dedeş – Eski Hakem
30. Alper Ulusoy – Müşteki, Eski Hakem
31. Taner Gizlenci – Müşteki, Gözlemci Hakem
32. İbrahim Hakan Ceylan – Müşteki, Hakem
33. Mustafa Sönmez – Müşteki, Yardımcı Hakem
34. Mustafa Tosun – Müşteki, Yardımcı Hakem
35. Ali Tuna – Müşteki, Eski Hakem
36. Burak Şeker – Hakem
37. Burak Erdoğan – Hakem
38. İsmail Şencan – Müşteki, Eski Yardımcı Hakem
39. Mesut Arık – Müşteki, Gözlemci Hakem
40. Binnaz Tuna – Müşteki Ali Tuna'nın eşi, Eski Hakem
41. Emre Altun – Müşteki, Eski Hakem
42. Abdulkadir Bitigen – Hakem
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.
İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.