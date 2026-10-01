RESMİ TUTANAKTAKİ YASA DIŞI BAHİS TESPİTİ Soruşturmanın seyrini değiştiren adli tutanağın sonuç bölümünde, Yasin Kol'un hesap hareketlerinin boyutu ve yönü göz önünde bulundurularak emniyet ve bilişim uzmanları tarafından nihai bir kanaate varıldı. Altı ıslak imza ile mühürlenen o resmi tutanakta şu tespitlere yer verildi: "İlgili kurumlardan gelen cevaplara göre şüpheli şahısların yukarıda yazılı olan suçların olay özetlerinde yapılan incelemeler neticesinde Yasin KOL isimli şahsın 7258 SKM ve hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçlarıyla ilgili para transferlerinin olduğu görülmüş, miktar itibariyle ve paralarının geliş-gidiş yönü itibariyle de şahsın yasa dışı bahis oynadığı hususunda kanaatin hasıl olduğu değerlendirilmiş olup; İşbu tutanak tarafımızca tanzim edilerek altı birlikte imza altına alınmıştır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. GÖZALTINA ALINAN HAKEM KOL'UN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Yasin Kol, ilk ifadesinde bahis iddiasını reddetti. YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK Dün akşam Trabzon'da "7258 sayılı Kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, bu sabah uçakla İstanbul'a gönderilecek.

Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel (solda), ve Süper Lig Hakemi Yasin Kol (Foto: ahaber.com.tr) HAZIRLIK MAÇI ÖNCESİNDE GÖZALTI Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından Kol ve Erel'in gözaltına alındığı belirtildi.