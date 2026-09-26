Malatya'nın Arapgir ilçesinde CHP İl Başkanı Hakan Satılmış ile Yeni Parti Arapgir İlçe Teşkilatı mensupları arasında parti binası üzerinden başlayan ve "Biz sizin gibi pavyonda delege satın almadık" suçlamalarıyla tırmanan kavga, muhalefet cephesindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Skandal görüntülerin ardından A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren uzmanlar, muhalefet belediyelerindeki krizleri, kurultay sürecindeki rüşvet iddialarını ve savcılık dosyalarına giren çarpıcı itirafları masaya yatırdı.

Malatya'nın Arapgir ilçesi, CHP ile Yeni Parti teşkilatları arasındaki tartışmaya sahne oldu. CHP İl Başkanı Hakan Satılmış ile Yeni Parti Arapgir İlçe Teşkilatı arasında parti binası nedeniyle başlayan gerilim, kısa sürede karşılıklı sert sözlerin sarf edildiği bir tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında CHP'li Satılmış'ın Yeni Parti tarafına yönelik "Biz sizin gibi pavyonda delege satın almadık" şeklindeki sözleri de dikkat çekerken konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran önemli açıklamalarda bulundu. MÜLK İŞGALİNDEN PAVYONDA PAZARLIĞA! CHP-YENİ PARTİ KAVGASI BÜYÜYOR "PAVYONDA DELEGE SATIN ALINDIĞINI BİZZAT DELEGELER İTİRAF ETTİ" Malatya Arapgir'de parti binasının mülkiyeti nedeniyle başlayan ve tarafların birbirini "pavyonda delege satın almakla" suçladığı kavgayı değerlendiren Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "CHP ve Yeni Parti artık ikiye bölündü. Yani CHP ikiye bölündü, Yeni Parti ile CHP bir arada duramıyor. Pavyonda delege satın aldıklarını bizzat CHP'li delegeler verdikleri ifadelerle ortaya koydular. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ifadeleri kendisi de kullandı; 'Delegelerimiz pavyonda Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından satın alındı' diyerek durumu ifade etti. Ve bu tartışma devam ediyor. İstanbul'da 26 ilçe belediyesi vardı; 10 ilçe belediyesi CHP'den ayrıldı, 8'i AK Parti'ye geçti. Yani bu kavganın sonucu Adalar'da da görüldü" ifadelerini kullandı.

Malatya Arapgir'de parti binasının mülkiyeti nedeniyle başlayan ve tarafların birbirini ʺpavyonda delege satın almaklaʺ suçladığı kavga anı kameralara yansıdı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) Parti binaları üzerinden patlak veren gerilimlerin arkasındaki sürece değinen Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ilçe binaları CHP'deydi; Yeni Partililer bunları işgal ettiler. Yaşanan gerginlik, 'Siz bizim mülkümüze de el attınız, işgal ettiniz' kavgasıdır. Bu kavga muhalefet ve CHP seçmeni için çok kötü bir durum. Düşünün, oy vermişsiniz ve oyunuzun karşılığında başkanlar seçilmiş. Başkanlar yolsuzluk ve rüşvetle anılıyor, tutuklanıyorlar; uyuşturucuyla anılıyorlar. İlçe belediye başkanları tutuklanıyor ve seçtikleri belediye başkanları ile meclis üyeleri birbiriyle kavga ediyor. 'Parayla satın aldınız partiyi, delegeleri pavyonda satın aldınız' diyorlar. Bunların hepsi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'ye yönelik açtığı davada ifade olarak yer aldı" şeklinde konuştu. KURULTAYDA RÜŞVET VE BANKAMATİK KADRO İDDİALARI CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultay sürecinde yaşananlara dikkat çeken Kıran, "Özgür Özel'in aday olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olduğu kurultaya giderken; genel başkan adayı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibi CHP'yi ele geçirmek için delegelere rüşvet verdiler, daire verdiler, çocuklarına ilçe belediyelerinde iş buldular. Bunlar resmi tutanaklarda var. En küçük belde teşkilatındaki yolsuzluk soruşturmalarında bile ilçe belediye başkanının iki üç yakınını liyakatsiz bir şekilde, bankamatik memuru olarak işe yerleştirdikleri ortaya çıktı" sözleriyle aktardı. Delegelerin iradesine ipotek konulduğunu vurgulayan Kıran, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kurultayda sıkıntı olduğunu bizzat ifade etti. Delegeler kendilerine verilen paraları açıkça söylediler; 'Biz para aldık, oyumuzu Özgür Özel'e verdik ve bunun karşılığında çocuklarımız belediyelerde işe yerleştirildi' dediler. Keşke muhalefet partileri halka hizmet etseydi; ancak halkın parasını yolsuzluk ve rüşvet çarklarında kullandıkları ortaya çıktı" dedi.

Kıran: Delegelerin iradesine ipotek konuldu (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) BELEDİYE MECLİSLERİNDE HİZMET DEĞİL KAOS HAKİM Muhalefet partileri arasındaki çekişmenin belediye yönetimlerini kilitlediğini belirten Kıran, Mansur Yavaş'ın açıklamalarını hatırlatarak, "Tekirdağ Belediye Meclisi toplanamıyor. Neden? 42 tane CHP'li meclis üyesinin 28'i Yeni Parti'ye geçti. Yeni Parti ile CHP arasındaki kavgadan dolayı meclis toplanamıyor, boş koltuklar var ve Tekirdağ'da hizmet üretilemiyor. Adalar'da 7 CHP'li, 2 AK Partili üye vardı; meclis üyeleri AK Parti'ye oy verdi, aynı durum Üsküdar'da da yaşandı. İstanbul'da seçilen 26 ilçe belediye başkanından 10'u ayrıldı; 8'i AK Parti'ye geçti, 2'si terör iltisakı nedeniyle kayyum yönetiminde. Ankara'da 16 belediye başkanının 7-8'i bağımsız hale geldi" ifadelerini kullandı.