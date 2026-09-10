CHP'Lİ VEKİLLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI Sürecin Yavaş açısından bir ilk olduğunu vurgulayan Abdulkadir Selv i, "Aynı gün 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı ile görüştü. İstifa etmeli sesleri yükselmeye başladı. Bu ilk kez yaşanıyor Mansur Yavaş hakkında" cümleleriyle tartışmanın boyutuna işaret etti.

Yavaş'ın siyasi tutumunu analiz eden Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Siyasi hayatında hep denge hesabı yapan Mansur Yavaş ilk kez bu kadar cesur bir çıkış yapmış. Rest çekiyor. Diyor ki; ya beni böyle kabul edeceksiniz, yani bir ayağım Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak, bir ayağım Yeni Parti'de olacak. Ben ikisine de yine de ait olmayacağım, mahallem olmayacak, beni böyle kabul edeceksiniz. Etmezseniz ben gidiyorum diyor. İlk kez rest çekiyor. Şimdi bu, şu anda hem Yeni Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş'a ihtiyacı var. Parti bölündü, partiler zor durumda, Mansur Yavaş'ın rüzgarından yararlanmak istiyor. Ama bir sene sonra seçim sathı mailine girildiğinde cumhurbaşkanı adayları belirleneceğinde bunu zannediyorum Mansur Yavaş'a hatırlatırlar. Çünkü Ankara'da gerçekten bak şimdiye kadar ben sorduğumda Mansur Yavaş konusunu, şimdiye kadar böyle yuvarlak değerlendirmeler yapılıyordu, 'Aman ya sorunu büyütmeyelim' deniyordu. Dün bazı milletvekillerinin Anıtkabir'e dahi gelmedi, istifa etmesi lazım dediğini ben ve birçok gazeteci işitti " sözleriyle kulislerdeki havayı aktardı.

Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu'nun dün resepsiyonda yaptığı değerlendirme vardı, zannediyorum arkadaşlarda o vardır. Yani şu anda bu partilerin Mansur Yavaş'a ihtiyacı olduğu için kan kusuyorlar, kızılcık şerbeti içtik diyorlar. O da bunu çok iyi bildiği için bunu kullanıyor" yanıtını verdi.

"YAVAŞ VAZOYU PARÇALADI"

Selvi, "Şöyle; yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde ve Cumhuriyet Halk Partililerin Anıtkabir ve Atatürk konusundaki hassasiyeti bilindiği bir ortamda oraya dahi katılmaması bardağı taşıran damlaydı. Diğeri ise Sayın Cumhurbaşkanıyla aynı gün görüşüp o fotoğrafı vermesi ise vazoyu parçaladı" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın bir çıkmazda olduğunu belirten Dr. Eray Güçlüer, "Yani bence sonuç olarak Sayın Mansur Yavaş da bir kaos içerisinde. Yani tamam denge politikasıyla rasyonel bir yol bulmaya çalışıyor ama siyasette her zaman iki artı iki dört etmiyor. Bence bunun bir tepkisi de olacaktır Sayın Mansur Yavaş'a. Hem ben Yeni Parti'deyim ama aynı zamanda CHP'ye de yakınım filan, oradan da bağlantımı kesmiyorum ama bunu seçmen nasıl okur, seçmen nezdinde nasıl bir karşılığı olur bunu göreceğiz" dedi.

"KÜLLİYE FOTOĞRAFI TÜM HESAPLARI ALTÜST ETTİ"

Tüm bu gelişmeler ışığında cumhurbaşkanlığı denkleminin bozulduğunu kaydeden Abdulkadir Selvi, "Yani Mansur Yavaş sürekli bir denge hesabı yapar ancak o denge hesabı dün itibarıyla altüst oldu. Dün yeni bir denge ortaya çıktı, o denge de dengesizlik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne katılmayıp Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüşmesiyle birlikte 'Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olmalı mı, olmamalı mı?' tartışması çok ciddi bir şekilde başladı. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun 'Bu Mansur Yavaş'a güvenilmez, cumhurbaşkanı adayı olsa bize sahip çıkmaz' dediği söyleniyordu. " açıklamasını yaptı.

Selvi, "Bundan sonra ne olacak? Tabii bu 1 yıl gibi bir süre var, 1 yıl birkaç ay var önümüzdeki süre. Ama Mansur Yavaş'la ilgili artık soru işaretleri CHP'de de, Yeni Parti'de de, Silivri'de de, seçmende de artmaya başladı" ifadelerini kullandı.