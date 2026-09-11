Resepsiyonda Kılıçdaroğlu ile İnce'nin yan yana geldiği anlar ve İnce'nin yüzüne yansıyan gergin duruş ele alınırken, Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Muharrem İnce, resepsiyondaki alanın uzak bir noktasındaymış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olunca yakın korumasını gönderiyor ve Muharrem Bey'i yanına davet ediyor. Onunla birlikte olmak istiyor, bu Kemal Bey'in tercihi. Evet, biraz gergin ama daha önce CHP'den ayrılıp parti kurduğunu ve bu işlerin doğru olmadığını gördüğünü ifade etmişti" sözleriyle yaşananların arka planını aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

GÖRÜNTÜLER İNCE CEPHESİNDE NASIL ALGILANDI?

Korumayla yapılan davetin Muharrem İnce cephesinde nasıl algılandığı konusu değerlendirilirken Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Bence biraz daha 'değer verilmesi' olarak algıladı. Ancak gergin bir hali var ve bu yüzüne de yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu dönemde yanında kim varsa 'Bak bunlar benim yanımda, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde' diye gösterme ihtiyacı duyuyor" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda oluşan havayı yorumlayan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Toplum da bunu bu şekilde algılamaya hazır bir pozisyona geldi. Kim olursa olsun Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşürse 'Acaba oraya mı katılacak?', yeni partiyle ya da Özgür Özel ile resepsiyon dahil bir araya gelirse şeklinde bir toplumsal hassasiyet oluştu" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKA HANGİ İSİMLER VARDI?

Kılıçdaroğlu'nun basına yaptığı açıklama sırasında yanında yer alan diğer isimleri de irdeleyen Gazeteci Abdülkadir Selvi, "İlhan Kesici var. Eski siyasetten gelme bir isim olan Namık Kemal Zeybek var, kendisi ilginç bir figür" dedi.