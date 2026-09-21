İngiltere ve Almanya öncülüğündeki koalisyonun Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli seyir füzelerine ve taarruz mühimmatlarına dikkat çeken Olçar, "Buraya İngiliz ordusunu yığın, Rusya'ya doğru harekat yapın aynı anlama geliyor. Avrupa Rus tehdidini canlı tutarak Baltık cumhuriyetlerinde ve İskandinav ülkelerinde tahkimata başladı. Koruganlar inşa ediyorlar, halka hükümet desteği olmadan bir hafta yaşayacakmış gibi hazırlık yapın talimatı veriyorlar." şeklinde konuştu.

Küresel güvenlik mimarisinde savunma doktrinlerinin tamamen çöktüğünü belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Artık dünyada savunma diye bir konsept kalmadı. NATO'nun hiç yok. O yüzden ilk vuran Avrupa olacak, Ruslar değil." tezini dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş 5. yılına girerken, bölgede çatışmaların artmasıyla savaşın Avrupa'ya yayılma riskini yeniden gündeme taşıdı. A Haber'e konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, gazeteci Bülent Erandaç ve akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarını değerlendirerek savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimaline ve bölgenin daha geniş bir çatışma alanına dönüşme riskine dikkat çekti.

Moskova'nın yakıt ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kapotnya Rafinerisi hedef alındı. Tesiste yangın çıkarken, Moskova bölgesindeki bazı noktaların da vurulduğu ve saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna, Rusya'nın parlamento seçimlerinin son gününde başkent Moskova başta olmak üzere dron ve petrol tesislerini hedef aldı. Saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisi hasar alırken, Kiev yönetiminin 1600 dronla ve Pelikan balistik füzeleri ile Rusya'yı vurduğu açıklandı.

Kemal Olçar, olası bir NATO-Rusya savaşında ilk hamlenin Avrupa'dan geleceğini ve Rusya'nın da hedef şaşırtarak Moldova'yı hedef alabileceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

Savaşın Doğu Avrupa'dan Kuzey Avrupa'ya doğru genişleme riski taşıdığını belirten Kemal Olçar, Moskova yönetiminin hedef şaşırtabileceğini ifade ederek, "Ruslar sağ gösterip sol vurabilir. Herkes kuzeyden beklerken Rusya'nın Odessa tarafını kapatıp Transdinyester üzerinden Moldova'yı vurma ihtimalleri şu anda çok yükseldi." ifadelerini kullandı.

"BALTIKLARDA SIZMALAR VE KALİNİNGRAD KUŞATMASI BÜYÜK RİSK"

Baltık hattındaki gerilimin köklü bir geçmişe dayandığını vurgulayan gazeteci Bülent Erandaç, "Estonya'ya sızmalar uzun zamandır devam ediyor, hava sahası ihlalleri var ve sınırlar ile ilgili yapılan anlaşma hala iki tarafta onaylanmadı, problemli bir bölge orası." değerlendirmesinde bulundu.

NATO ile Rusya arasındaki restleşmenin Kaliningrad merkezli büyüme potansiyeli taşıdığını aktaran Erandaç, "Ankara'da diplomatlarla konuştuğumuz zaman bu Estonya olayına tek başına bakmayın, Kaliningrad ile çok bağlantısı var diyorlar. Şu anda NATO; Finlandiya ve İsveç'i alarak Kaliningrad'ı tamamen kıstırdı. Trump'ın Grönland hamlesinden sonra orası da gelecekte çok önemli olaylara gebe ve oldukça riskli bir bölge haline geldi." sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

"SUWALKİ KORİDORU VE 40 TABURLUK NATO YIĞINAĞI"

Rus askeri doktrininin Doğu Avrupa'daki temas hattını güvenlik kalkanına dönüştürmek istediğini harita üzerinde aktaran akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Olası bir savaş senaryosunda, Rusya bu temas hattını güvenlikli bir hatta çevirmek istiyor. Belarus üzerinden Suwalki Koridoru ile Litvanya hattını birleştirerek Kaliningrad'a bağlanma niyetinde. Bu gerçekleştiğinde hem Baltık Denizi ve Rus donanmasıyla irtibat sağlanacak hem de NATO'nun kuzey ile olan kara bağlantısı tamamen kesilmiş olacak." dedi.

Bölgedeki askeri yığınağın yerel halk üzerinde ciddi bir tedirginlik yarattığını belirten Doç. Dr. Küsmez, "NATO bölgeye 40 tabur getirdi ve tabur sayısını kademeli olarak artırdı. Bütün yükü Kuzey ülkeleri ile Polonya çekiyor ve halk da bu durumdan rahatsız. Avrupa kendi silahlanmasını belirli oranda tutarken bütün tehdit ve risk doğrudan bu sınır ülkelerinin üzerine kalıyor." ifadelerini kullandı. St. Petersburg üzerinden deniz yolunun her zaman açık olduğunu ancak füze ve hava savunma sistemleri nedeniyle yüksek risk taşıdığını belirten Küsmez, krizin derinleştiğine dikkat çekti.