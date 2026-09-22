Tom Barrack A Haber'de açıkladı! Pezeşkiyan ile Trump görüşecek mi?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci dönem genel görüşmeleri kapsamında New York'taki Türkevi'nde diplomasi trafiğini yakından takip eden A Haber, kritik isimlere mikrofon uzatmayı sürdürüyor. Savaş atmosferinin gölgesinde BM zirvesi için ABD'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.