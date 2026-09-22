Tom Barrack A Haber'de açıkladı! Pezeşkiyan ile Trump görüşecek mi?
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci dönem genel görüşmeleri kapsamında New York'taki Türkevi'nde diplomasi trafiğini yakından takip eden A Haber, kritik isimlere mikrofon uzatmayı sürdürüyor. Savaş atmosferinin gölgesinde BM zirvesi için ABD'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Dünya liderleri ve üst düzey diplomatların bir araya geldiği New York'taki Türkevi'nde temasları anbean takip eden A Haber, küresel dengeleri ilgilendiren kritik başlıkları gündeme taşımayı sürdürüyor.
A HABER TÜRKEVİ'NDE HABER NÖBETİNİ SÜRDÜRÜYOR
Zirve maratonunda mikrofon uzatılan diplomatik yetkililer, bölgedeki sıcak gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar veriyor.
PEZEŞKİYAN İLE TRUMP GÖRÜŞECEK Mİ?
Bölgesel gerilim ve savaş atmosferinin ortasında ABD'deki BM zirvesine katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Bu konuda bilgim yok, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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