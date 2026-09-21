Yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 vizyonunu, Antalya'yı ve eylem ajandasını küresel arenada kararlılıkla anlattıklarını belirterek iklim zirvesinde somut sonuçlar almayı hedeflediklerini bildirdi.

"YOĞUN BİR PROGRAM İÇERİSİNDEYİZ" New York'taki temasları sırasında Türkiye'ye ve vatandaşlara selam göndererek sözlerine başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Evet selam söylüyoruz Türkiye'ye, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza. Yani güzel, yoğun program içerisindeyiz. Az önce işte Brezilya First Lady'si hanımefendiyle görüştü, biz de eşlik ettik. COP31'i anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"COP31'İ VE ANTALYA'NIN EYLEM AJANDASINI DÜNYAYLA PAYLAŞIYORUZ"



Uluslararası iklim toplantılarındaki aktif çalışmalara dikkat çeken Bakan Kurum, "Yani tabii BM sürecinde Londra İklim Haftası'ndan sonra burada New York İklim Haftası ile ilgili de etkinliklerimiz var. COP31'i, Antalya'yı, eylem gündemini, eylem ajandasını tüm dünyayla paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.