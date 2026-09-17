Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi. Peskov, Washington'ın ilave yaptırım kararının Ukrayna'daki savaşın barışçıl çözümüne yönelik girişimleri zorlaştıracağını söyledi.

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, ABD Temsilciler Meclisinin Rusya'ya yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"DOSTANE OLMAYAN EYLEMLER KAPSAMINDA"

Gelişmeleri takip ettiklerini belirten Peskov, ABD'nin söz konusu adımını "dostane olmayan eylemler" kapsamında değerlendirdiklerini ifade etti.

Peskov, "ABD'nin ilave yaptırımlar uygulaması, Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne yönelik girişimleri kesinlikle zorlaştıracak." dedi.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR ÖNGÖRÜLÜYOR

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıda Rus hükümetinin üst düzey yetkilileri, oligarklar ve devlet şirketlerine yönelik yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Düzenlemede ayrıca Rus ham petrolü ve doğal gazını en fazla satın alan 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik hükümler bulunuyor.

YASALAŞMASI İÇİN TRUMP'IN İMZASI GEREKİYOR

Tasarı, ABD Temsilciler Meclisindeki kabul sürecinin ardından yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

Washington'ın atacağı sonraki adım ve Moskova'nın buna vereceği karşılık, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler açısından takip ediliyor.