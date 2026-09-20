“Geldi geliyor” yalanıyla büyük aldatmaca mı? Avrupa’da savaş illüzyonu | A Haber’de çarpıcı analiz: “Kendi halklarını kandırıyorlar”
NATO'nun Doğu Kanadı savunma planları ve olası bir çatışmada 5. maddenin işletilmesi tartışılırken, ABD'nin vereceği destek, Türkiye'nin izlemesi gereken strateji, savaşın olası coğrafi rotası ve Avrupa ordularının muharebe kapasitesi A Haber'de masaya yatırıldı. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, kağıt üzerindeki NATO planları ile sahadaki askeri ve toplumsal gerçeklik arasında ciddi fark bulunduğuna dikkat çekti. Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmak ve kamuoyunu bu harcamalara ikna etmek için bir aldatmacanın öne çıktığını savunan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise "Savaş algısıyla kendi halklarını kandırıyorlar" dedi.
NATO'nun Doğu Kanadı için hazırladığı savunma planları gündemde. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, ittifakın olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirterek NATO'nun 5. maddesine işaret etti. Konuyu A Haber'de değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş NATO'nun savaş planlarına, olası çatışmanın coğrafi rotasına ve Avrupa ordularının sahadaki kapasitesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
NATO'NUN 4 BİN SAYFALIK PLANI VE CAYDIRICILIK VURGUSU
NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi durumunda ABD'nin tavrı tartışılırken, NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, "Doğu Kanadı için 4000 sayfalık planlarımız var ve bu 5. maddeyle topraklarımızdaki askeri kriz veya müdahalelerden başlayarak ve devam ederek gidiyor. İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem, silahlar hazır. Bir saldırı durumunda size şunu söyleyebilirim ki bugün kaybedecekleri şey kazanacaklarından çok daha fazla. Bundan eminim ve bu caydırıcılık." ifadelerini kullandı.
"STRATEJİ HAZIR OLSA DA CEPHEDE KİM SAVAŞACAK?"
Planların kağıt üzerinde kaldığına ve Türkiye'nin bu gerilimden uzak durması gerektiğine işaret eden Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "İttifak hazır, strateji hazır, NATO'nun 5. maddesi devreye girer, onlar hepsi hazır. Tamam ama ittifak hazır, kağıt üzerinde hazır. Strateji de hazır kağıt üzerinde de kim cephede savaşacak? Yani 'Bravo kapitan' diyecekler, Türkiye'nin girmemesi lazım. Böyle bir savaş çıkarsa, Avrupa bizi 60 sene kapısında bekletti. Kesinlikle ve kesinlikle o dakika NATO'dan çıkıp Rusya'yla saldırmazlık paktı imzalamamız lazım." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
KUZEY AVRUPA OVASI VE SAVAŞIN GERÇEK COĞRAFYASI
Yaklaşan kış koşullarına ve sahadaki jeostratejik zorunluluklara dikkat çeken Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Şimdi zaten önümüz kış. Kuzey Avrupa'da çok fazla kar yağıyor. Orada bir hafta içerisinde savaş başlarsa saldırırlar 10 gün... Peki bu savaşı başlatmak kolay da bitirmek... ABD'nin yok mu planı? Bunu başlattınız, önümüz kış. Rusya taarruz etti ya da Polonya saldırdı. Kim savaşacak, nerede savaş olacak? Belarus'ta mı, Polonya'da mı, Litvanya, Letonya ya da Estonya'da mı olacak? Rusya burayı özellikle tutuyor, Kaliningrad. Ne demek biliyor musunuz? Şu bölgede savaş olmaz; Slovakya'da, Romanya'da, Macaristan'da olmaz. Burası, Karpat Dağları yükselerek geliyor ve coğrafi olarak iniyor. Şurası Kuzey Avrupa Ovası. Napolyon da burayı kullandı; Polonya ve Belarus üzerinden Kiev'e geldi, Moskova'ya gitti. Aynısını Hitler de 1942'de Kuzey Avrupa Ovası'nı kullanarak yaptı. Çünkü burası zırhlı birlik harekatına uygundur. Savaş dediğimiz kara harekatıdır, yoksa havadan savaştan bir şey çıkmaz. 3. Dünya Savaşı da öyle çıkmaz; zaten her gün birbirlerine füze atıyorlar. Sovyetler de aynı güzergahtan gelip Berlin'i işgal etmişti. Rusya için burası anahtar, kilit noktadır. Savaş olursa bu bölgede olur ama burada Almanya savaşmayacak; Polonya ve Belarus savaşacak." dedi.
Savaşların durduk yere çıkmayıp bir paylaşım mücadelesine dayandığını aktaran Prof. Dr. Gökçe, "Yapay zekaya yetişememişsin, mineralleri kullanamıyorsun, enerji yoluna hakim değilsin; savaş bunlara hakim olmak için çıkar. Şimdi Avrupa'da bunlara hakim olmak isteyen kim? Almanya olabilir ama iki ay sonra seçim yapılsa ve AfD iktidara gelse Rusya'yla savaşır mı? Bu hesapların hepsinin yapılması gerekiyor. Rusya bize niye saldıracak? Rusya dünyadaki paylaşımdan pay alamıyorsa saldırır. Şu an Rusya kendini koruyor, daha Ukrayna'yı tam alamamış." değerlendirmesinde bulundu.