“Geldi geliyor” yalanıyla büyük aldatmaca mı? Avrupa’da savaş illüzyonu | A Haber’de çarpıcı analiz: “Kendi halklarını kandırıyorlar”

NATO'nun Doğu Kanadı savunma planları ve olası bir çatışmada 5. maddenin işletilmesi tartışılırken, ABD'nin vereceği destek, Türkiye'nin izlemesi gereken strateji, savaşın olası coğrafi rotası ve Avrupa ordularının muharebe kapasitesi A Haber'de masaya yatırıldı. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, kağıt üzerindeki NATO planları ile sahadaki askeri ve toplumsal gerçeklik arasında ciddi fark bulunduğuna dikkat çekti. Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmak ve kamuoyunu bu harcamalara ikna etmek için bir aldatmacanın öne çıktığını savunan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise "Savaş algısıyla kendi halklarını kandırıyorlar" dedi.

NATO'nun Doğu Kanadı için hazırladığı savunma planları gündemde. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, ittifakın olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirterek NATO'nun 5. maddesine işaret etti. Konuyu A Haber'de değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş NATO'nun savaş planlarına, olası çatışmanın coğrafi rotasına ve Avrupa ordularının sahadaki kapasitesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. NATO'NUN 4 BİN SAYFALIK PLANI VE CAYDIRICILIK VURGUSU NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi durumunda ABD'nin tavrı tartışılırken, NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, "Doğu Kanadı için 4000 sayfalık planlarımız var ve bu 5. maddeyle topraklarımızdaki askeri kriz veya müdahalelerden başlayarak ve devam ederek gidiyor. İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem, silahlar hazır. Bir saldırı durumunda size şunu söyleyebilirim ki bugün kaybedecekleri şey kazanacaklarından çok daha fazla. Bundan eminim ve bu caydırıcılık." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) "STRATEJİ HAZIR OLSA DA CEPHEDE KİM SAVAŞACAK?" Planların kağıt üzerinde kaldığına ve Türkiye'nin bu gerilimden uzak durması gerektiğine işaret eden Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "İttifak hazır, strateji hazır, NATO'nun 5. maddesi devreye girer, onlar hepsi hazır. Tamam ama ittifak hazır, kağıt üzerinde hazır. Strateji de hazır kağıt üzerinde de kim cephede savaşacak? Yani 'Bravo kapitan' diyecekler, Türkiye'nin girmemesi lazım. Böyle bir savaş çıkarsa, Avrupa bizi 60 sene kapısında bekletti. Kesinlikle ve kesinlikle o dakika NATO'dan çıkıp Rusya'yla saldırmazlık paktı imzalamamız lazım." sözleriyle tepkisini dile getirdi.