Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Avrupa'ya ve Fransa'ya yönelik hibrit tehditlerinin yoğunlaştığı yönündeki çıkışı, Almanya ve Polonya'da halka yapılan "Savaşa hazır olun" çağrıları ile İngiltere'de vatandaşlara "Konserve yiyecek ve içme suyu stoklayın" uyarısında bulunulmasının ardından, bu tablonun bir algı operasyonu mu yoksa gerçek bir askeri adım mı olduğu sorusu A Haber'de masaya yatırıldı.

"RUSYA'NIN AVRUPA'YA KARADAN GİRECEK GÜCÜ YOK"

Gelişmeleri değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Ben algı olduğu kanaatindeyim. Rusya'nın Avrupa'ya İkinci Dünya Savaşı veya Dünya Savaşları'nda olduğu gibi karadan bir harekat başlatacağı yönünde bir beklenti oluşturuluyor. Hatta hatırlarsanız Medvedev ile Merz arasında 'Tanklar Berlin'e dayanır' şeklinde bir söz düellosu da yaşandı." ifadelerini kullandı.

Mevcut saha gerçeklerinin geçmişle kıyaslanamayacağını belirten Coşkun Başbuğ, "Dünya Savaşlarındaki ortamla şimdikinin arasında uçurumlar var. O dönemde ulusal kimliği, ulusal değerleri olan ve herkesin iyi ya da kötü inandığı değerlere sahip dünya devletleri vardı. Şu an dünyada bu küresel çete öyle bir psikolojik harp ve algı operasyonu yürüttü ki değerler boşaldı. Ülkeler artık asker bulamıyor; sürekli paralı bir katil sürüsü gezdiriliyor ve kim fazla para verirse oraya gidip savaşıyorlar. Şimdi Ukrayna'nın altından kalkamayan, Kuzey Kore'den asker getiren Rusya mı Avrupa'nın kapılarına dayanacak? Rusların birçoğu ülkesine gitmiyor; çünkü giderlerse askere alacaklarını biliyorlar, asker yok." sözleriyle sahadaki açmazı aktardı.