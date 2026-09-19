Macron'un ‘Rusya’ alarmı Almanya'nın çağrısı: Avrupa’da neler oluyor? Kıtayı saran paniğin perde arkası A Haber’de
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hibrit tehdit uyarısı, Almanya ve Polonya'daki "savaşa hazır olun" çağrıları ile İngiltere'de halka yapılan gıda ve su stoklama tavsiyeleri Avrupa'da büyük bir panik havası yaratırken; Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında çarpıcı tespitlerde bulundu. Yaşanan korku ikliminin küresel bir algı operasyonu olduğunu vurgulayan Başbuğ, Ukrayna'da tıkanan Rusya'nın Avrupa'ya karadan harekat yapacak askeri ve ekonomik gücünün bulunmadığını belirterek; krizin arka planındaki silah baronlarına, Londra merkezli kışkırtmalara ve ABD'nin yayılma stratejisine dikkat çekti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Avrupa'ya ve Fransa'ya yönelik hibrit tehditlerinin yoğunlaştığı yönündeki çıkışı, Almanya ve Polonya'da halka yapılan "Savaşa hazır olun" çağrıları ile İngiltere'de vatandaşlara "Konserve yiyecek ve içme suyu stoklayın" uyarısında bulunulmasının ardından, bu tablonun bir algı operasyonu mu yoksa gerçek bir askeri adım mı olduğu sorusu A Haber'de masaya yatırıldı.
"RUSYA'NIN AVRUPA'YA KARADAN GİRECEK GÜCÜ YOK"
Gelişmeleri değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Ben algı olduğu kanaatindeyim. Rusya'nın Avrupa'ya İkinci Dünya Savaşı veya Dünya Savaşları'nda olduğu gibi karadan bir harekat başlatacağı yönünde bir beklenti oluşturuluyor. Hatta hatırlarsanız Medvedev ile Merz arasında 'Tanklar Berlin'e dayanır' şeklinde bir söz düellosu da yaşandı." ifadelerini kullandı.
Mevcut saha gerçeklerinin geçmişle kıyaslanamayacağını belirten Coşkun Başbuğ, "Dünya Savaşlarındaki ortamla şimdikinin arasında uçurumlar var. O dönemde ulusal kimliği, ulusal değerleri olan ve herkesin iyi ya da kötü inandığı değerlere sahip dünya devletleri vardı. Şu an dünyada bu küresel çete öyle bir psikolojik harp ve algı operasyonu yürüttü ki değerler boşaldı. Ülkeler artık asker bulamıyor; sürekli paralı bir katil sürüsü gezdiriliyor ve kim fazla para verirse oraya gidip savaşıyorlar. Şimdi Ukrayna'nın altından kalkamayan, Kuzey Kore'den asker getiren Rusya mı Avrupa'nın kapılarına dayanacak? Rusların birçoğu ülkesine gitmiyor; çünkü giderlerse askere alacaklarını biliyorlar, asker yok." sözleriyle sahadaki açmazı aktardı.
"MATRUŞKANIN EN DİP BEBEĞİ LONDRA'DIR"
Avrupa kamuoyunda Soğuk Savaş dönemini andıran bu korkunun neden bu denli karşılık bulduğu ve vatandaşlar nezdinde ciddi bir paniğe dönüştüğü sorusu üzerine; korkunun kasıtlı olarak tırmandırıldığını ifade eden Coşkun Başbuğ, "Eski günleri depreştiği için 'Ruslar geliyor, Almanya'ya saldıracak, Berlin'e dayanacak, eski Soğuk Savaş dönemi' havası epeydir estiriliyor ve bu korku pompalanıyor. Bu korkuyu pompalayanlar bu toplantıları yapanlar da olabilir. Karadan tankıyla topuyla ben öyle bir olasılık görmüyorum; ancak bir siber saldırı veya lokal bir operasyon olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarını hatırlatan Coşkun Başbuğ, "Lavrov geçtiğimiz günlerde Londra'yı direkt hedef gösterdi ve 'Hiç sağda solda uğraşmaya gerek yok, yüzyıllardır olduğu gibi bütün bu şerrin yatağı Londra' dedi. Ben hep derim; virüsün yatağı, Matruşka'nın en dip bebeği Londra'dır, bütün oyun oradan kurulur. Lavrov'un açıklaması da bunu destekler nitelikteydi. Rusya orada Avrupa'yı kastetmeyerek direkt İngiltere'ye 'Bana herhangi bir şey olursa hedefim sensin, seni vururum' diyor ve tabloyu doğru okuyor. Rusya isteseydi Almanya'yı, Fransa'yı ve bütün Avrupa'yı hedef gösterip 'Geleceğiz' de diyebilirdi." ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Trump'ın çıkışına da değinen Başbuğ, "Geçtiğimiz günlerde bu konu çok köpürtüldüğü bir anda Trump, 'Dostum Putin'in Avrupa'ya bir saldırı düzenleyeceğini düşünmüyorum, böyle bir çılgınlık yapmaz' dedi ve Putin'den de Trump'ı doğrulayan bir açıklama geldi. Rusya tarihi tecrübesiyle şunu okuyor: Ukrayna'yı bugüne kadar kışkırtan, destekleyen ve savaşın devamından yana süreci sabote eden İngiltere'nin ta kendisidir. Geçtiğimiz günlerde yine benzer bir süreci sabote ettiler ve Rusya artık doğrudan adrese teslim mektuplar yazmaya başladı." sözlerini aktardı.
ABD'nin geri çekilme söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Coşkun Başbuğ, "Trump seçimi ilk kazandığında 'Aptalca bitmeyen savaşlarda artık Amerika yok, dünyanın jandarması değiliz, evimize döneceğiz, küçüleceğiz' diyerek Monroe Doktrini'ni 'Don't Tread' anlayışına çevirdi. Herkes Amerika'nın nereden nasıl çekileceği beklentisine girdi ancak ben bunun sembolik kalacağını söyledim. Çünkü hiçbir ülke göbeğine yerleştiği yerleri bırakıp gitmez. Ramstein üssü adeta minik bir Amerika'dır ve Orta Doğu'daki faaliyetlerini buradan yürüttüler. 'Amerika çekilecek, yalnız kalacağız' denilirken dün Trump ile görüşen Polonya Başbakanı kara üssü kurduklarını açıkladı." dedi.