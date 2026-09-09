Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile muhalefetteki Almanya İçin Alternatif (AfD) Eş Lideri Alice Weidel, parlamentoda Rusya politikası ve enerji arzı üzerinden sert bir tartışmaya girdi.

Weidel, Merz hükümetini Moskova ile gerilimi artırmak ve Rusya'dan gelen enerji arzını sona erdirerek Almanya'yı enerji kriziyle karşı karşıya bırakmakla suçlarken, Merz ise Ukrayna'ya verilen desteğin Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü açısından gerekli olduğunu savundu.

WEIDEL: "SON KÖPRÜLERİ DE YAKIYORSUNUZ"

Parlamentodaki hararetli oturumda Weidel, hükümetin Rusya politikasını eleştirerek Merz'e sert sözlerle yüklendi.

Weidel, "Dikkati kendi felaket niteliğindeki siyasi sicilinizden uzaklaştırmak için geride kalan son köprüleri de yakıyorsunuz. Nihayetinde, tıpkı ABD'nin yaptığı gibi, barış müzakerelerini savunun" dedi.

AfD lideri, hükümetin Rusya'dan ucuz boru hattı gazı alımını sona erdirmesinin de Almanya'nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

Weidel, bu kış "varoluşsal bir gaz arzı krizi" yaşanabileceği uyarısında bulunarak hükümeti enerji politikasında başarısız olmakla suçladı.

NORD STREAM TARTIŞMASI

Weidel, Nord Stream boru hatlarına yönelik saldırıya da değinerek hükümetin saldırı sonrasında yeterli adım atmadığını öne sürdü.

"Nord Stream boru hattı gözlerinizin önünde havaya uçurulurken sessizce ve hiçbir şey yapmadan durdunuz" diyen Weidel, Berlin'in kalan boru hattı kapasitesinden yeniden yararlanmak için hazırlık yapmak yerine Ukrayna'ya milyarlarca avroluk destek sağladığını savundu.

Weidel ayrıca, saldırının arkasında olduğundan şüphelenilen kişilerin Kiev'de ödüllendirildiğini ileri sürdü.

MERZ: "RUSYA'YI KİMSE TEHDİT ETMEDİ"

Merz ise Weidel'in suçlamalarına sert karşılık verdi. Ukrayna'ya verilen desteğin Avrupa'nın güvenliğini ve özgürlüğünü korumaya yönelik olduğunu belirten Merz, "Ukrayna'yı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Ukrayna aynı zamanda Avrupa kıtamızın tam kalbinde bizim özgürlüğümüzü de savunuyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın NATO, Avrupa Birliği veya Almanya tarafından tehdit edilmediğini söyleyen Merz, "Hiç kimse, hiç kimse Rusya'yı tehdit etmedi. Ne NATO, ne AB, ne de Almanya" dedi.

Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açısından asıl tehdidin askeri bir saldırı değil, demokrasinin çekiciliği olduğunu savundu.

Merz, "Ukrayna, Avrupa'daki demokratik aileye katılma yolundaydı ve Putin rejimi için asıl tehlike tam olarak buydu" diye konuştu.

Almanya Başbakanı ayrıca AfD'nin bu durumun farkında olduğunu ancak buna rağmen Moskova'nın yanında yer aldığını öne sürdü.

ENERJİ GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Tartışmanın bir diğer başlığı ise Almanya'nın enerji politikası oldu. Merz, hükümetin geçmişte yapılan politika hatalarını düzeltmeye çalıştığını, enerji bağımlılıklarını azalttığını ve enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirdiğini belirtti.

Yenilenebilir enerjinin Almanya'nın enerji politikasının merkezinde kalacağını vurgulayan Merz, "Almanya'nın gelecekte de güvenli bir enerji arzına sahip olmasını sağlayacağız. Bunu yenilenebilir enerjilerle gerçekleştireceğiz" dedi.

Merz ayrıca hükümetin doğal gaz depolama seviyelerini yakından takip ettiğini ve enerji şirketleriyle görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

MERZ'DEN "PANİK ALIMI" UYARISI

Almanya Başbakanı, enerji arzına ilişkin kamuoyunda paniğe yol açacak adımlardan da kaçınılması gerektiğini belirtti.

Merz, "Enerji arzının ve özellikle doğal gaz arzının Almanya'da kış boyunca güvenli kalacağına dair net göstergeler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Federal hükümetin enerji arzı stratejisinin de bu değerlendirme üzerine kurulduğunu belirten Merz, muhalefetin yaklaşımını eleştirdi.

Merz, "Bunu sizin yaptığınız gibi kamuoyu önünde gösteri yaparak değil, özel haneler ve kamu bütçeleri açısından sorumlu bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.