Restoranın önünde duran küçük bir kız çocuğu, yolun karşısında bekleyen babasına doğru aniden koşmaya başladı. Tam o esnada cadde üzerinde süratle ilerleyen bir motosiklet çocuğa doğru yöneldi. Facianın eşiğinden dönülen o anlarda tehlikeyi ilk fark eden, yakınlardaki bir restoranın müdürlüğünü yapan Onur İnci oldu.

Törende belediye yetkilisi, bir çocuğun hayatını kurtarmak adına kendi canını hiçe sayan Türk kahramana teşekkürlerini iletirken, Onur İnci bu anlamlı ödülü törene birlikte katıldığı oğlunun gurur dolu bakışları arasında teslim aldı.

Sergilediği insanüstü cesaretle İngiliz kamuoyunda büyük yankı uyandıran İnci'nin bu fedakârlığı karşılıksız kalmadı. Olayın gerçekleştiği Wimbledon semtinin bağlı bulunduğu Merton Belediyesi, küçük kızın hayatını kurtaran Onur İnci'yi resmi bir törenle onurlandırarak "Merton Kahramanları Ödülü" ile ödüllendirdi.

Hiç düşünmeden canını tehlikeye atarak yola fırlayan Onur İnci, adeta bir kalkan gibi küçük kızın üzerine atıldı ve çocuğu motosikletin çarpmasından son salisede kurtarmayı başardı. Kazada küçük kız burnu bile kanamadan kurtulurken, kontrolden çıkan motosiklet doğrudan Onur İnci'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Türk müdür ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

İngiltere'deki kahraman Türk Onur İnci, ödülü oğluyla birlikte aldı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"VİCDANEN SEYİRCİ KALAMAZDIM"

Yaşanan korku dolu anları ve hislerini aktaran Onur İnci, bir kahraman olmak gayesiyle değil, yalnızca vicdanının sesini dinleyerek hareket ettiğini vurguladı. İnci A Haber'e yaptığı açıklamasında "Ben bir kahramanlık için değil, gördüğüm bir tehlike üzerine çocuğu kurtardım." dedi.

Tehlikenin büyüklüğünü ve kendi canını düşünmeye fırsat bile olmadığını belirten İnci, iyi bir insanın o anda başka türlü davranamayacağını ve yaşananlara seyirci kalmanın vicdanen mümkün olmadığını ifade ederek insanlık dersi verdi.