İstanbul Havalimanı'nda tarihi müjde! Bakan Uraloğlu A Haber'de: 9 pist ve 200 milyon yolcu kapasitesi geliyor

İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a özel röportaj verdi. Uraloğlu, tarihi müjdeyi duyurarak havalimanının gelecekte 6 ana ve 3 yedek olmak üzere toplam 9 piste ulaşacağını, yeni terminalle yıllık yolcu kapasitesinin 200 milyona çıkarılacağını açıkladı.

Türkiye'nin gurur kaynağı ve küresel sivil havacılığın zirve merkezi İstanbul Havalimanı, dev yatırımlarla büyümeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılıyor. Açılış öncesinde A Haber canlı yayınına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, muhabir Ahmet Nazif Vural'ın sorularını yanıtlayarak yeni doğu-batı pistinin getireceği stratejik kolaylıkları, dünyada bir ilk olacak dörtlü pist operasyonunu, küresel hava kargo hedeflerini ve nihai vizyonda yer alan 9 pist ile yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi müjdesini tüm detaylarıyla paylaştı. İSTANBUL HAVALİMANI'NA YENİ PİST: HEDEF 9 PİST VE 200 MİLYON YOLCU YENİ PİSTİN AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRİYOR Canlı yayında İstanbul Havalimanı'nın ulaştığı dünya çapındaki rekor seviyeleri değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz esasında millet olarak mütevazı bir milletiz ama havacılığın zirvesi dediniz, o konuda mütevazı olmayalım gerçekten. Dünyada, Avrupa'da ilklerin olduğu, dünyada rekorlar kırdığımız bir havalimanındayız. İstanbul Havalimanı sadece ülkemiz için değil, dünya için önemli havalimanlarından bir tanesi. Bugüne kadar 475 milyon yolcuyu seyahat ettirdiğimiz bir havalimanı; bu anlamda gerçekten kıymetli. Geçen sene 84 milyonun üzerinde, bu sene inşallah 87 milyon olmasını öngördüğümüz ve dünyanın 340 noktasına uçabilen bir havalimanındayız" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr) İSTANBUL HAVALİMANI'NIN İLK DOĞU-BATI PİSTİYLE ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU Mevcut pist altyapısı ve yeni devreye giren pistin sağladığı operasyonel kazanımları anlatan Bakan Uraloğlu, "Bizim kuzey-güney yönde 3 tane ana pistimiz, iki tane de yedek pistimiz halihazırda hizmet veriyor durumdaydı. Şimdi inşallah doğu-batı pistini hizmete açmış olacağız ve bu pistle beraber de ciddi kolaylıkları sağlamış olacağız" dedi. Yeni pistin sadece kalkış odaklı planlandığını vurgulayan Uraloğlu, "Hepimizin en kıymetlisi zaman. Taksi yolundan tutun, uçak havalandıktan sonra gitmesi gereken istikamete dönüşüne kadar olan süre olsun, elbette yakıtı olsun, bunları 4'üncü pistle azaltmış olacağız. 4'üncü pisti sadece kalkış için kullanacağız. İstanbul'un doğusuna olan; gerek ülkemizde olsun, gerek Uzak Doğu, Orta Doğu, hatta Afrika'nın belli bir bölümü olsun, buralara kalkacak uçaklarımız doğrudan doğu-batı istikametindeki pistimizden kalkacak. Hem taksi yolunda bir kısalma olacak hem de uçağın havadaki manevra süresinden ciddi bir kısalmayı elde etmiş olacağız" sözleriyle aktardı.