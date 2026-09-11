AKINCI'dan süpersonik İHA-300 atışı! Sinop açıklarında 250 kilometreyi aşan menzilde deniz hedefi tam isabet
Bayraktar AKINCI, Çorlu'dan havalanıp Karadeniz'deki test sahasında İHA-300 süpersonik balistik füzeyi ateşledi. 250 kilometrenin üzerindeki menzildeki deniz hedefi tam isabetle vuruldu. Entegrasyon, AKINCI'nın uzun menzilli taarruz kabiliyetini genişletti.
Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, yeni bir mühimmat entegrasyon testini daha başarıyla tamamladı.
Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta, AKINCI tarafından ateşlenen İHA-300 süpersonik balistik füzesi, 250 kilometrenin üzerindeki menzilde bulunan deniz hedefini tam isabetle vurdu.
Testin başarıyla tamamlanmasının ardından AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya dönüş yaptı.
İHA-300 DE AKINCI AİLESİNE KATILDI
İHA-300'ün başarılı entegrasyonuyla birlikte Bayraktar AKINCI'nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kabiliyeti daha da genişledi.
AKINCI daha önce de İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzeleriyle gerçekleştirilen entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamlamıştı.
Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip çok sayıda milli mühimmatı kullanabilen AKINCI, böylece farklı görev ihtiyaçlarına yönelik geniş bir operasyonel kapasiteye ulaştı.
MİLLİ MÜHİMMAT YELPAZESİ GENİŞLİYOR
Bayraktar AKINCI'ya bugüne kadar MAM-L, MAM-T, MAM-C, TOLUN, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE ve GÖZDE güdüm kitlerinin yanı sıra KGK-82-SİHA, İHA-122, İHA-230 ve ÇAKIR gibi çok sayıda milli mühimmat başarıyla entegre edildi.
AKINCI ayrıca EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile farklı görev konseptlerinde kullanılabilecek kabiliyetlere sahip bulunuyor.
BAYKAR İHRACATTA DA ZİRVEDE
Tamamen öz kaynaklarla geliştirilen projeleriyle insansız hava aracı alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren Baykar, ihracat performansıyla da öne çıkıyor.
Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı konumunu sürdürdü.
Şirket, Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. Baykar'ın toplam ihracat anlaşması imzaladığı ülke sayısı ise 39'a ulaştı.