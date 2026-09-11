Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, yeni bir mühimmat entegrasyon testini daha başarıyla tamamladı.

Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta, AKINCI tarafından ateşlenen İHA-300 süpersonik balistik füzesi, 250 kilometrenin üzerindeki menzilde bulunan deniz hedefini tam isabetle vurdu.

Testin başarıyla tamamlanmasının ardından AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya dönüş yaptı.

İHA-300 DE AKINCI AİLESİNE KATILDI

İHA-300'ün başarılı entegrasyonuyla birlikte Bayraktar AKINCI'nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kabiliyeti daha da genişledi.

AKINCI daha önce de İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzeleriyle gerçekleştirilen entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamlamıştı.

Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip çok sayıda milli mühimmatı kullanabilen AKINCI, böylece farklı görev ihtiyaçlarına yönelik geniş bir operasyonel kapasiteye ulaştı.