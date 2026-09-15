Bölgede askeri polis ve güvenlik güçleri görevlendirilirken dronun enkazı bulundu ve olay yeri güvenlik çemberine alındı.

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EN DİKKAT ÇEKEN AYRINTI: DRON BELARUS'TAN MI GELDİ?

Olayın en kritik ayrıntılarından biri dronun izlediği rota.

Litvanya makamları, ilk değerlendirmelere göre insansız hava aracının Belarus üzerinden ülkeye girmiş olabileceğini açıkladı.

Ancak bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, dronun gerçek kaynağının henüz belirlenemediğini bildirdi. Litvanya ordusu da olayla ilgili kesin sonuçlara ulaşmak için inceleme yürütüldüğünü açıkladı.

Bu nedenle şu aşamada dronun Rusya'ya veya Belarus'a ait olduğu söylenemiyor.

Ancak Belarus'un Rusya'nın en yakın müttefiklerinden biri olması ve Litvanya'nın Belarus ile uzun bir sınırı bulunması, olayın bölgesel güvenlik açısından dikkat çekmesine neden oldu.

VİLNİUS'TA ALARM VERİLDİ

Dron tespit edilmesinin ardından başkent Vilnius ve çevresindeki bölgelerde hava saldırısı uyarıları devreye sokuldu.

Vilnius, Trakai ve Elektrėnai çevresinde yaşayanlara uyarı mesajları gönderildi.

Litvanya makamları kısa süre sonra tehlikenin ortadan kaldırıldığını duyurdu.

Dronun vurulmasının ardından bölgede güvenlik güçleri harekete geçirilirken, enkazın incelenmesi için uzman ekipler görevlendirildi.

İTALYAN SAVAŞ UÇAKLARI MÜDAHALE ETTİ

Olayın NATO açısından en dikkat çekici boyutu ise müdahaleyi gerçekleştiren uçakların hangi ülkeye ait olduğu.

Litvanya'daki NATO hava savunma görevi kapsamında şu anda İtalyan savaş uçakları bulunuyor.

Litvanya ordusu, dronun Şaulyay Hava Üssü'nden havalanan İtalyan müttefik savaş uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı.

Böylece olay, yalnızca Litvanya'nın kendi hava savunma sistemleriyle sınırlı bir müdahale olmaktan çıktı.

NATO'nun Baltık ülkelerindeki hava devriyesi doğrudan devreye girdi.