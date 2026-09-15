Litvanya hava sahasına giren dron, NATO görevi yapan İtalyan savaş uçakları tarafından vuruldu
Avrupa'da savaşın gölgesinde kritik bir gelişme yaşandı. NATO'nun hava savunma görevi kapsamında Litvanya'da bulunan İtalyan savaş uçakları, gece yarısı ülkenin hava sahasına giren bir insansız hava aracını vurdu. Dronun Belarus üzerinden Litvanya'ya girdiği değerlendiriliyor. Başkent Vilnius ve çevresinde hava saldırısı alarmı verilirken, olayın kaynağı ve dronun kime ait olduğu henüz kesinleşmedi.
Litvanya'da gece yarısı ülkenin hava sahasına giren bir insansız hava aracı nedeniyle alarm verildi.
Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, dronun ülkenin hava sahasına girdikten kısa süre sonra NATO hava devriyesi kapsamında görev yapan savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Litvanya ordusunun verdiği bilgiye göre olay yaklaşık 00.20'de meydana geldi. Şaulyay Hava Üssü'nden kalkan İtalyan savaş uçakları, Litvanya hava sahasına giren dronu havada vurdu.
Dronun düştüğü bölge, ülkenin ikinci büyük kenti Kaunas yakınlarındaki Pratkūnai çevresi olarak açıklandı.
Bölgede askeri polis ve güvenlik güçleri görevlendirilirken dronun enkazı bulundu ve olay yeri güvenlik çemberine alındı.
EN DİKKAT ÇEKEN AYRINTI: DRON BELARUS'TAN MI GELDİ?
Olayın en kritik ayrıntılarından biri dronun izlediği rota.
Litvanya makamları, ilk değerlendirmelere göre insansız hava aracının Belarus üzerinden ülkeye girmiş olabileceğini açıkladı.
Ancak bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.
Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, dronun gerçek kaynağının henüz belirlenemediğini bildirdi. Litvanya ordusu da olayla ilgili kesin sonuçlara ulaşmak için inceleme yürütüldüğünü açıkladı.
Bu nedenle şu aşamada dronun Rusya'ya veya Belarus'a ait olduğu söylenemiyor.
Ancak Belarus'un Rusya'nın en yakın müttefiklerinden biri olması ve Litvanya'nın Belarus ile uzun bir sınırı bulunması, olayın bölgesel güvenlik açısından dikkat çekmesine neden oldu.
VİLNİUS'TA ALARM VERİLDİ
Dron tespit edilmesinin ardından başkent Vilnius ve çevresindeki bölgelerde hava saldırısı uyarıları devreye sokuldu.
Vilnius, Trakai ve Elektrėnai çevresinde yaşayanlara uyarı mesajları gönderildi.
Litvanya makamları kısa süre sonra tehlikenin ortadan kaldırıldığını duyurdu.
Dronun vurulmasının ardından bölgede güvenlik güçleri harekete geçirilirken, enkazın incelenmesi için uzman ekipler görevlendirildi.
İTALYAN SAVAŞ UÇAKLARI MÜDAHALE ETTİ
Olayın NATO açısından en dikkat çekici boyutu ise müdahaleyi gerçekleştiren uçakların hangi ülkeye ait olduğu.
Litvanya'daki NATO hava savunma görevi kapsamında şu anda İtalyan savaş uçakları bulunuyor.
Litvanya ordusu, dronun Şaulyay Hava Üssü'nden havalanan İtalyan müttefik savaş uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı.
Böylece olay, yalnızca Litvanya'nın kendi hava savunma sistemleriyle sınırlı bir müdahale olmaktan çıktı.
NATO'nun Baltık ülkelerindeki hava devriyesi doğrudan devreye girdi.
NATO SINIRLARINDA DRON ALARMI BÜYÜYOR
Litvanya'daki son olay, Avrupa'nın doğu kanadında son dönemde artan insansız hava aracı hareketliliğinin son örneği oldu.
NATO'nun Baltık ülkelerindeki hava devriye görevi, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın 2004 yılında ittifaka katılmasından bu yana devam ediyor.
Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan askeri insansız hava araçlarının NATO ülkelerinin hava sahalarına girmesi Avrupa'da ciddi güvenlik endişelerine yol açıyor.
Reuters'a göre NATO hava devriyesine katılan savaş uçakları daha önce de Estonya ve Letonya'da kontrolden çıkan Ukrayna dronlarına müdahale etmişti.
AYNI ÜLKEDE İKİ GÜN ÖNCE DE ALARM VERİLMİŞTİ
Litvanya'da son olaydan yalnızca iki gün önce de dron alarmı yaşanmıştı.
Pazar günü Vilnius Havalimanı çevresinde olası bir insansız hava aracı tespit edildiği gerekçesiyle alarm verilmiş ve NATO savaş uçakları havalandırılmıştı.
Ancak yapılan incelemenin ardından görülen cisimlerin dron değil, kuş sürüsü olduğu anlaşılmıştı.
Bu kez ise durum farklıydı.
Litvanya makamları gerçekten bir dron tespit edildiğini ve NATO savaş uçaklarının bu aracı havada etkisiz hale getirdiğini doğruladı.
"RUSYA'YA AİT" DENMESİ İÇİN HENÜZ ERKEN
Olayın ardından gözlerin çevrildiği adreslerden biri Moskova oldu.
Ancak Rusya'nın dronun olayla bağlantısına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklaması bulunmuyor.
Daha önemlisi, Litvanya makamları da dronun menşei konusunda kesin bir sonuca ulaşmış değil.
Dolayısıyla olayın Rusya tarafından gerçekleştirildiğini söylemek için şu aşamada yeterli kanıt bulunmuyor.
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda ise gelişmenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını yoğunlaştırdığı bir dönemde yaşandığına dikkat çekerek ülkesinin hava sahasının NATO müttefikleriyle birlikte korunacağını söyledi.
BALTIK ÜLKELERİ NEDEN DİKEN ÜSTÜNDE?
Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Rusya ve Belarus'a yakın konumu, bu ülkeleri Ukrayna savaşının Avrupa'ya taşma ihtimali konusunda en hassas NATO üyeleri arasında tutuyor.
Özellikle son dönemde Ukrayna ve Rusya tarafından kullanılan uzun menzilli insansız hava araçlarının rotalarından saparak NATO hava sahasına girmesi, bölgedeki alarm seviyesini yükseltti.
Ukrayna daha önce bazı olaylarda Rusya'nın elektronik müdahalesinin kendi dronlarının yönünü değiştirmiş olabileceğini savundu.
Bu nedenle Litvanya'ya giren son dronun nereden geldiği kadar neden bu rotayı izlediği de soru işareti oluşturuyor.
AVRUPA'DA GERİLİM YENİDEN YÜKSELİYOR
Litvanya'daki gelişme, Avrupa'nın doğu sınırlarında peş peşe yaşanan hava sahası olaylarının ardından geldi.
Polonya da aynı gece Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında kendi hava sahasında önleyici hava operasyonları gerçekleştirdiğini açıkladı.
Polonya makamları bu adımın, hava sahasını güvence altına almak ve özellikle tehdit altındaki bölgelere yakın alanları korumak amacıyla atıldığını bildirdi.
Böylece aynı gece içinde hem Litvanya hem de Polonya hava sahasında savaş nedeniyle olağanüstü askeri hareketlilik yaşandı.
ŞİMDİ GÖZLER DRONUN ENKAZINDA
Litvanya makamlarının önündeki en önemli soru ise dronun kim tarafından gönderildiği.
Dronun enkazı güvenlik güçleri tarafından bulundu ve inceleme başlatıldı.
Yetkililer dronun türü, taşıdığı ekipman, uçuş amacı ve gerçek çıkış noktası konusunda henüz kesin bir açıklama yapmadı.
Bu nedenle olayın arkasında Rusya'nın, Belarus'un veya başka bir aktörün bulunduğuna ilişkin şu aşamada kesin hüküm vermek mümkün değil.
Ancak bir NATO ülkesinin hava sahasına giren bir dronun ilk kez bu şekilde vurularak etkisiz hale getirilmesi, Avrupa'nın doğu kanadındaki güvenlik endişelerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.