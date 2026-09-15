Başkan Erdoğan ile duygu dolu buluşma! Emre Vural yaşadığı unutulmaz anları A Haber'e anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun Şehir Hastanesi açılışının ardından gençlerle buluştuğu program öncesinde konvoyunu durdurarak yanına gittiği doğuştan bedensel engelli Emre Vural, yaşadığı duygu dolu anları A Haber’e anlattı. Gençlere de seslenen Vural, “Bize düşen, bu liderin omzundaki yükü biraz olsun alabilmek, onun yolundan gidebilmek ve ona dua etmektir” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Şehir Hastanesi açılışının ardından gençlerle buluştuğu program öncesinde konvoyunu durdurarak yanına gittiği doğuştan bedensel engelli Emre Vural, Başkan Erdoğan ile yaşadığı duygu dolu anları A Haber'e anlattı.
Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanındaki programlarına katılarak sevgisini her fırsatta gösteren Vural, hem Samsun'da yaşanan son buluşmanın perde arkasını hem de 2018 yılında havalimanında gerçekleşen ve hafızalardan silinmeyen 15 Temmuz diyaloğunu tüm detaylarıyla paylaştı.
"OTOBÜSÜ DURDURDU, AŞAĞIYA İNDİ VE HALİMİ HATIRIMI SORDU"
Samsun Şehir Hastanesi açılış programının ardından evine dönerken Başkan Erdoğan'ın konvoyuyla karşılaştığını belirten Emre Vural, "En güzel anlardan biriydi benim iki gün önceki Cumhurbaşkanımızın programında yaşananlar. Şehir Hastanemizin açılış programı bittikten sonra evime doğru dönerken Yalı Kafe programının olduğu bölgede Cumhurbaşkanımızın konvoyunun, otobüsünün karşıdan geldiğini gördüm. O an anneme tamamen spontane bir şekilde 'Yanında duralım da otobüse bir el sallayalım' tarzında bir istekte bulundum. Otobüs bana yaklaştığında Cumhurbaşkanımızla göz göze geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız otobüsü durdurdu, aşağıya indi, halimi hatırımı sordu, bir isteğimin olup olmadığını sordu. Bu gerçekten çok güzel bir hareketti. Bu kendi adıma mutluluğum değil, mutlu olduğum kısım şurası: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, yolda bir engelli vatandaşını görüp otobüsünü durdurup aşağı inip halini hatırını sorabiliyor. Çok kalpten ve samimi şekilde yapılan bir hareketti, unutamayacağım bir an oldu" sözleriyle aktardı.
"ALLAH'A BUNUN HESABINI NASIL VERİRDİM?"
Yaşanan bu anlamlı olayın ardından gençlik buluşmasına davet edildiğini aktaran Emre Vural, "Sonrasında Yalı Kafe'deki gençlik programına beni davet etti. Soru-cevap kısmında söz bana geldiğinde bu olayı gençlerle paylaştım. Orada Cumhurbaşkanımız söz alıp 'Eğer ben o otobüsten inmeseydim, yanına gelip halini hatırını sormasaydım, Allah'a bunun hesabını nasıl verebilirdim?' deyince o an oradaki herkes bir anda duygusal anlar yaşadı. Tekrardan kalbimizde taht kurdu, tarifi zor dakikalardı" ifadelerini kullandı.