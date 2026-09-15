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Başkan Erdoğan ile duygu dolu buluşma! Emre Vural yaşadığı unutulmaz anları A Haber'e anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan ile duygu dolu buluşma! Emre Vural yaşadığı unutulmaz anları A Haber'e anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun Şehir Hastanesi açılışının ardından gençlerle buluştuğu program öncesinde konvoyunu durdurarak yanına gittiği doğuştan bedensel engelli Emre Vural, yaşadığı duygu dolu anları A Haber’e anlattı. Gençlere de seslenen Vural, “Bize düşen, bu liderin omzundaki yükü biraz olsun alabilmek, onun yolundan gidebilmek ve ona dua etmektir” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Şehir Hastanesi açılışının ardından gençlerle buluştuğu program öncesinde konvoyunu durdurarak yanına gittiği doğuştan bedensel engelli Emre Vural, Başkan Erdoğan ile yaşadığı duygu dolu anları A Haber'e anlattı.

Başkan Erdoğan ile duygu dolu buluşma! Emre Vural yaşadığı unutulmaz anları A Haber'e anlattı - 1

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanındaki programlarına katılarak sevgisini her fırsatta gösteren Vural, hem Samsun'da yaşanan son buluşmanın perde arkasını hem de 2018 yılında havalimanında gerçekleşen ve hafızalardan silinmeyen 15 Temmuz diyaloğunu tüm detaylarıyla paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN KONVOYU NEDEN DURDURDU?

"OTOBÜSÜ DURDURDU, AŞAĞIYA İNDİ VE HALİMİ HATIRIMI SORDU"

Samsun Şehir Hastanesi açılış programının ardından evine dönerken Başkan Erdoğan'ın konvoyuyla karşılaştığını belirten Emre Vural, "En güzel anlardan biriydi benim iki gün önceki Cumhurbaşkanımızın programında yaşananlar. Şehir Hastanemizin açılış programı bittikten sonra evime doğru dönerken Yalı Kafe programının olduğu bölgede Cumhurbaşkanımızın konvoyunun, otobüsünün karşıdan geldiğini gördüm. O an anneme tamamen spontane bir şekilde 'Yanında duralım da otobüse bir el sallayalım' tarzında bir istekte bulundum. Otobüs bana yaklaştığında Cumhurbaşkanımızla göz göze geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız otobüsü durdurdu, aşağıya indi, halimi hatırımı sordu, bir isteğimin olup olmadığını sordu. Bu gerçekten çok güzel bir hareketti. Bu kendi adıma mutluluğum değil, mutlu olduğum kısım şurası: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, yolda bir engelli vatandaşını görüp otobüsünü durdurup aşağı inip halini hatırını sorabiliyor. Çok kalpten ve samimi şekilde yapılan bir hareketti, unutamayacağım bir an oldu" sözleriyle aktardı.

Başkan Erdoğan ile duygu dolu buluşma! Emre Vural yaşadığı unutulmaz anları A Haber'e anlattı - 2

"ALLAH'A BUNUN HESABINI NASIL VERİRDİM?"

Yaşanan bu anlamlı olayın ardından gençlik buluşmasına davet edildiğini aktaran Emre Vural, "Sonrasında Yalı Kafe'deki gençlik programına beni davet etti. Soru-cevap kısmında söz bana geldiğinde bu olayı gençlerle paylaştım. Orada Cumhurbaşkanımız söz alıp 'Eğer ben o otobüsten inmeseydim, yanına gelip halini hatırını sormasaydım, Allah'a bunun hesabını nasıl verebilirdim?' deyince o an oradaki herkes bir anda duygusal anlar yaşadı. Tekrardan kalbimizde taht kurdu, tarifi zor dakikalardı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ile duygu dolu buluşma! Emre Vural yaşadığı unutulmaz anları A Haber'e anlattı - 3

HAVALİMANINDAKİ UNUTULMAZ 15 TEMMUZ DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2018 yılında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Emre Vural, "2018 yılında havalimanında karşılamaya gitmiştim. Selamlaştık, yine sağ olsun halimi hatırımı sordu ve devamında bana 'Emre çok enerjiksin, Türkiye'nin dört bir yanını benimle birlikte dolaşıyorsun engelli olmana rağmen. Hiç mi bir gün engelli olduğuna isyan etmedin ya da üzülmedin?' dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza, hiçbir zaman engelli olduğuma isyan etmediğimi ama tek bir gün, 15 Temmuz 2016 gecesi dışarıya çıkıp bir şeyler yapamadığım, sadece evde kaldığım için engelli olduğuma çok üzüldüğümü söyledim. Bunu duyunca Sayın Cumhurbaşkanımız o dakikalarda çok hüzünlendi. O anı hafızamda her zaman kayıtlı olarak kalacak" dedi.

Başkan Erdoğan ile duygu dolu buluşma! Emre Vural yaşadığı unutulmaz anları A Haber'e anlattı - 4

"GENÇLERE DÜŞEN BU LİDERİN OMZUNDAKİ YÜKÜ KALDIRMAKTIR"

Tüm gençlere önemli bir mesaj vermek istediğini vurgulayan Emre Vural, "Böyle bir Cumhurbaşkanımız var, böyle bir liderimiz var. Bize düşen, gençlere düşen, aslında hepimize düşen; bu liderin omzundaki yükü kaldırmak, o yükünden biraz olsun alabilmek, onun yolundan gidebilmek ve ona sabah akşam dua etmektir. Hepimize böyle asil bir görev düşüyor" şeklinde konuştu.

#Recep Tayyip Erdoğan #Emre Vural
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