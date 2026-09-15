HAVALİMANINDAKİ UNUTULMAZ 15 TEMMUZ DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2018 yılında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Emre Vural, "2018 yılında havalimanında karşılamaya gitmiştim. Selamlaştık, yine sağ olsun halimi hatırımı sordu ve devamında bana 'Emre çok enerjiksin, Türkiye'nin dört bir yanını benimle birlikte dolaşıyorsun engelli olmana rağmen. Hiç mi bir gün engelli olduğuna isyan etmedin ya da üzülmedin?' dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza, hiçbir zaman engelli olduğuma isyan etmediğimi ama tek bir gün, 15 Temmuz 2016 gecesi dışarıya çıkıp bir şeyler yapamadığım, sadece evde kaldığım için engelli olduğuma çok üzüldüğümü söyledim. Bunu duyunca Sayın Cumhurbaşkanımız o dakikalarda çok hüzünlendi. O anı hafızamda her zaman kayıtlı olarak kalacak" dedi.