A Haber ekranlarında sıcak görüntüleri değerlendiren Gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Bu Rusların Novorossiysk, Karadeniz'deki en büyük limanı. Buradaki bir kargo gemisi, 108 metre uzunluğunda dev bir gemi. Buna ilişkin bir kamikaze İHA saldırısı gerçekleşti. Bu saldırının ardından mürettebat boşaltıldı, tahliye edildi fakat gemi sürüklenerek Şile'ye kadar geldi ve karaya oturdu." sözleriyle aktardı.

Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman, Karadeniz'deki gemi saldırısının ardından kıyı ülkeleri açısından bir risk oluşturduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA"

Yaşanan olayın çok boyutlu bir güvenlik krizine işaret ettiğini belirten dış politika analisti Dr. Tolga Sakman, "Burada aslında birçok konu aynı anda gündeme gelmeye başlıyor. Çevre güvenliği, liman ve kıyı güvenliği ve denizlerin temizlenmesiyle ilgili olan, Avrupalıların da norm kabul ettiği birçok konuda bu bir güvensizlik teşkil ediyor. Bir de seyrüsefer güvenliği konusu var. Bu gemi Karadeniz'in bir yerlerinde vuruluyor ve bir serseri mayın gibi Karadeniz'de hareket ediyor. Doğal olarak burada diğer ticari gemilerin de neyle karşılaşacağını bilmemesi büyük risk. Sürüklenen tehlikeler diye geçiyor; mayınlar, İHA'lar, İDA'lar, insansız deniz araçları... Belli ki buradaki çatışma Karadeniz'den aşağı doğru iniyor." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SAVAŞ TİCARET GEMİLERİNİN VURULMASIYLA BAŞLADI"

Tarihteki büyük savaşların başlangıç süreçlerine dikkat çeken gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Şöyle hatırlayalım; Avrupa'da büyük savaş patlamadan önce en büyük savaş ticaret gemileriyle yapılan savaştı. Almanya ile İngiltere arasındaki en büyük savaş başta böyle başladı; ticaret gemilerinin böyle vurulmasıyla başladı." sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne işaret etti.