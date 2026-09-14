Karadeniz'de Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisini A Haber görüntüledi! Boğazlarda büyük tehlike: Türkiye önlem almak zorunda kalabilir
Rus bayraklı OMSKİY-107 isimli kargo gemisi, Ukrayna tarafından vurulmasının ardından akıntıyla sürüklenerek Şile açıklarında karaya oturdu. Gemi yanarak tamamen küle dönerken A Haber ekibi, saldırıya uğrayan geminin içini dronla görüntüledi. Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman, Karadeniz'deki saldırı sonrası ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğinin gündeme geldiğini belirterek "Bu gemi Şile'ye kadar ulaştıysa İstanbul Boğazı'na kadar da gelebilir. Doğal olarak Türkiye, boğazın güvenliğini sağlamak için önlem almak zorunda kalabilir." dedi.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında Ukrayna tarafından saldırıya uğradığı belirtilen 108 metrelik Rus kargo gemisi, akıntıyla sürüklenerek İstanbul Şile kıyılarında karaya oturdu. OMSKİY-107 isimli gemi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, mürettebatın cankurtaran botlarıyla kurtulduğu belirtildi.
A HABER YANAN GEMİYİ GÖRÜNTÜLEDİ
Karadeniz açıklarında uğradığı saldırının ardından gemiye yönelik inceleme başlatıldı. A Haber ekibi Şile'nin Alacalı Sahili açıklarında bulunan Rus kargo gemisinin içini dron ile görüntüledi.
108 METRELİK DEV RUS GEMİSİ ŞİLE KIYISINDA KARAYA OTURDU
A Haber ekranlarında sıcak görüntüleri değerlendiren Gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Bu Rusların Novorossiysk, Karadeniz'deki en büyük limanı. Buradaki bir kargo gemisi, 108 metre uzunluğunda dev bir gemi. Buna ilişkin bir kamikaze İHA saldırısı gerçekleşti. Bu saldırının ardından mürettebat boşaltıldı, tahliye edildi fakat gemi sürüklenerek Şile'ye kadar geldi ve karaya oturdu." sözleriyle aktardı.
"SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA"
Yaşanan olayın çok boyutlu bir güvenlik krizine işaret ettiğini belirten dış politika analisti Dr. Tolga Sakman, "Burada aslında birçok konu aynı anda gündeme gelmeye başlıyor. Çevre güvenliği, liman ve kıyı güvenliği ve denizlerin temizlenmesiyle ilgili olan, Avrupalıların da norm kabul ettiği birçok konuda bu bir güvensizlik teşkil ediyor. Bir de seyrüsefer güvenliği konusu var. Bu gemi Karadeniz'in bir yerlerinde vuruluyor ve bir serseri mayın gibi Karadeniz'de hareket ediyor. Doğal olarak burada diğer ticari gemilerin de neyle karşılaşacağını bilmemesi büyük risk. Sürüklenen tehlikeler diye geçiyor; mayınlar, İHA'lar, İDA'lar, insansız deniz araçları... Belli ki buradaki çatışma Karadeniz'den aşağı doğru iniyor." ifadelerini kullandı.
"EN BÜYÜK SAVAŞ TİCARET GEMİLERİNİN VURULMASIYLA BAŞLADI"
Tarihteki büyük savaşların başlangıç süreçlerine dikkat çeken gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Şöyle hatırlayalım; Avrupa'da büyük savaş patlamadan önce en büyük savaş ticaret gemileriyle yapılan savaştı. Almanya ile İngiltere arasındaki en büyük savaş başta böyle başladı; ticaret gemilerinin böyle vurulmasıyla başladı." sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne işaret etti.
"TÜRKİYE MONTRÖ ÇERÇEVESİNDE ÖNLEM ALABİLİR"
Karadeniz'deki dengeler ve Türkiye'nin atabileceği adımları değerlendiren dış politika analisti Dr. Tolga Sakman, "Karadeniz içerisinde bir güvensizlik oluşuyor, kıyısı olan bütün devletler için bir kriz. Bu gemiler Şile'ye kadar geliyorsa İstanbul Boğazı'na kadar da gelebilir. Doğal olarak Türkiye, boğazın güvenliğini sağlamak ve boğaz ötesinde önlem almak zorunda kalabilir. Boğazların kapanması, açılması ve Boğaz güvenliği için Türkiye'nin eylemleri, Türk Boğazlarını uluslararası ticarete kapatma eğilimine döner mi tehdidi konuşuluyor. Karadeniz'in yarısı deniz yetki alanları üzerinde Türkiye'nin kontrolünde. Buranın güvenliğini sağlamak için atacağı adımlar Montrö'ye uygun adımlar söz konusu olabilir. Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini artırır. Bunu da Rusya'ya ve Ukrayna'ya defaatle Türk yetkililer söyledi. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı, 'Karadeniz'in güvenliğini sağlamak zorundasınız ikiniz de' diye bunun altını çizdi. Komşu ülkelerin de bu yönde adım atılması talepleri var." değerlendirmesinde bulundu.