İşte geçmişten bugüne fenomen skandalları! Görgüsüzlük mü, kara para mı?

Sosyal medyada lüks yaşamlarıyla öne çıkan fenomenler, adli soruşturmalarla yeniden gündemde. Kara para aklama şüphesi, sahte altın iddiaları ve MASAK incelemeleri sürerken, gözler sosyal medyadaki denetimsizliğe çevrildi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Cansın Helvacı'nın moderatörlüğünde sürecin tüm yönlerini değerlendirdi.

Sosyal medyada lüks ve şatafatlı hayatlarını sergileyen, milyonlarca takipçiye ulaşarak adeta birer rol modele dönüştürülen fenomenler hakkındaki adli soruşturmalar çığ gibi büyüyor. Dilan Polat ile başlayan süreçte gözaltılar, tutuklamalar ve MASAK incelemeleri peş peşe gelirken; sahte altınlardan lüks gösterişe, kara para aklama şüphesinden gençleri zehirleyen algoritmalara kadar yaşanan devasa skandallar zincirini A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında A Haber Spikeri Cansın Helvacı ile tüm ayrıntılarıyla masaya yatırdı. GEÇMİŞTEN BUGÜNE FENOMENLER VE SKANDALLARI GEÇMİŞTEN BUGÜNE FENOMENLER VE SKANDALLARI Soruşturmaların geçmişine ve perde arkasına dikkat çeken A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Geçtiğimiz dönemlerde fenomenlerle ilgili bir soruşturma safhası başlamıştı ve o dönemde Türkiye'nin gündemine oturan isimlerden birisi de Dilan Polat'tı. Aslında sosyal medyada yüz binlerce, hatta milyonu bulan takipçi kitlesine sahip bir oluşumdan bahsediyoruz. Paylaşılan görüntülerde özellikle hedef kitle olarak karşımıza genç bir kitle çıkıyor. Bu şatafatlı hayatlarla özendirilme safhasından başlayan süreç, daha sonra ürün satma ve pazarlama konularına evriliyor" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr) "SOSYAL MEDYA HUKUK DIŞI BİR ALAN DEĞİLDİR" Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına atıfta bulunarak denetim mekanizmasının önemine değinen Almaçayır, "Adalet Bakanı Akın Gürlek dün bir açıklama yapmıştı: 'Sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir.' Hep bu tartışılıyor; sosyal medyada yapılan eylemlerin suç olmayacağı algısı var. Ancak bazı paylaşımlar Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı bulunan suçları oluşturuyor" dedi. Helvacı ise bu duruma, "Öyle bir algı var ki bunu sosyal medyadan açık açık yapmakta bir çekince görmüyor bu isimler" sözleriyle tepki gösterdi.