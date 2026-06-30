ASELSAN, yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldı. Yeni tesislerle birlikte hava ve deniz savunma sistemlerinde üretim kapasitesi, robotik altyapı ve seri üretim kabiliyeti önemli ölçüde artırıldı.

ASELSAN, savunma sanayiindeki üretim kapasitesini artıracak önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Şirket, yaklaşık 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini hizmete açtı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre yeni tesisler toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Tesislerin devreye alınmasıyla birlikte özellikle hava ve deniz savunma sistemlerine yönelik üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

ROBOTİK VE OTOMASYON ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Yeni üretim merkezlerinde robotik üretim sistemleri ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde geliştirildi. Bu yatırımla birlikte savunma sanayiinde yüksek hassasiyet gerektiren üretim süreçlerinin daha verimli yürütülmesi amaçlanıyor.

ASELSAN, üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlarken kalite standartlarını da daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

SERİ ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni tesislerin seri üretime doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi.

Yeni yatırımla birlikte;

Teslimat kapasitesinin artırılması,

Üretim hızının yükseltilmesi,

Kalite kabiliyetinin geliştirilmesi,

Hava ve deniz savunma sistemlerinde üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ YATIRIM

ASELSAN'ın devreye aldığı yeni merkezlerin, şirketin büyüyen sipariş hacmine cevap vermesi ve savunma sanayiinde artan üretim ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir kapasite artışı sağlaması bekleniyor.

Şirket, son yıllarda üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürürken yeni tesislerle birlikte savunma teknolojilerindeki seri üretim kabiliyetini daha da artırmış oldu.