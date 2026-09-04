ABD Başkanı Donald Trump'ın ultra-Ortodoks Hasidik topluluğun temsilcilerini 47 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da ağırlaması, ABD-İsrail hattında dikkat çeken bir tartışmayı beraberinde getirdi. Trump'ın bu kritik kabulüyle kime, ne mesaj verdiği ve ziyaretin perde arkasında hangi hesapların bulunduğu sorusuna Gazeteci Zafer Şahin, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilyurt, A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerle yanıt verdi.

NETANYAHU'YA MESAJ MI, SEÇİM YATIRIMI MI?

ABD Başkanı Trump'ın hamlesini değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, "Ya şöyle, koskoca Amerika Başkanı Netanyahu'ya mesaj vermek için ultra ortodoks bir grubu kendisine muhatap alıyorsa bence Trump açısından çok ciddi bir sorun var demektir. Yani açıkçası ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Netanyahu'ya mesaj vermek için onları 47 yıl sonra ağırlıyor olması, bu yapıların çok örgütlü olmasıyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim sath-ı mailine girilmek üzereyken, muhtemeldir ki bu yapılara bir mesaj vermek amacıyla bu ziyaret gerçekleştirilmiştir diye düşünüyorum. Yoksa Trump, Netanyahu'ya mesajları böyle dolaylı veriyorsa asıl patron kim sorusunu sormamız gerekiyor.