Trump'tan Netanyahu'yu sarsacak "ultra hasidik" hamle: Seçim ayarı mı, gözdağı mı?
ABD’de seçim sath-ı mailine girilirken Eski Başkan Donald Trump’ın 47 yıl aradan sonra Ultra-Ortodoks Yahudi grubunu kabul etmesi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Trump’ın bu hamlesiyle Netanyahu’ya dolaylı bir mesaj mı verdiği yoksa tamamen iç siyasetteki örgütlü yapıları mı hedeflediği tartışılırken; uzmanlar söz konusu topluluğun İsrail siyaseti üzerindeki etkisini, Gazze konusundaki tutumlarını ve ABD bütçesindeki tartışmalı yerini A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla masaya yatırdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ultra-Ortodoks Hasidik topluluğun temsilcilerini 47 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da ağırlaması, ABD-İsrail hattında dikkat çeken bir tartışmayı beraberinde getirdi. Trump'ın bu kritik kabulüyle kime, ne mesaj verdiği ve ziyaretin perde arkasında hangi hesapların bulunduğu sorusuna Gazeteci Zafer Şahin, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilyurt, A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerle yanıt verdi.
NETANYAHU'YA MESAJ MI, SEÇİM YATIRIMI MI?
ABD Başkanı Trump'ın hamlesini değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, "Ya şöyle, koskoca Amerika Başkanı Netanyahu'ya mesaj vermek için ultra ortodoks bir grubu kendisine muhatap alıyorsa bence Trump açısından çok ciddi bir sorun var demektir. Yani açıkçası ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Netanyahu'ya mesaj vermek için onları 47 yıl sonra ağırlıyor olması, bu yapıların çok örgütlü olmasıyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim sath-ı mailine girilmek üzereyken, muhtemeldir ki bu yapılara bir mesaj vermek amacıyla bu ziyaret gerçekleştirilmiştir diye düşünüyorum. Yoksa Trump, Netanyahu'ya mesajları böyle dolaylı veriyorsa asıl patron kim sorusunu sormamız gerekiyor.
O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin karar mekanizmalarında Netanyahu, Trump'tan daha etkili dememiz lazım. Bu grubun anti-siyonist olması, dünyaya siyonist Yahudilerden çok da farklı bir pencereden baktıkları anlamına bence gelmiyor. Mesela Gazze'de o katliam olurken anlamlı bir tepki ortaya koyduklarını hatırlamıyorum. Bu tamamen Trump'ın kendi ülkesinin siyasi dinamiklerini ve yaklaşan seçimleri hesap ederek gerçekleştirdiği bir kabuldür" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DE SEÇİM HAREKETLİLİĞİ VE "ORTAK TAVIR" ELEŞTİRİSİ
İsrail'deki seçim süreci ve örgütlü yapıların etkisiyle ilgili tartışmalara değinen Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Mesajı doğrudan ve dolaylı verirsin. Doğrudan verir oturtursun karşına mesajı verirsin, bir de böyle dolaylı mesaj verirsin. Ben gene burada bir mesaj olduğu kanaatindeyim çünkü Amerika'da Siyonist lobinin hâlâ etkisi var. Netanyahu öyle ya da böyle Amerika'yı durdurmayı beceriyor. Yekpare bir İsrail yok ama Gazze'de yapılana 'Alçaksınız, günahsız insanları katlediyorsunuz' diyen bir tane Yahudi görmedim ben, buna Haridiler dahil. Evet, Haridiler o dönemde olaylara karıştı ama Gazze için değil, askere alınmayla ilgili kanuna direndikleri için karıştı. İsrail'de meydanlara toplananların derdi de kendi evlatlarıydı. Gazze'de yaşananlara dair bir tane 'soykırım' pankartı görmedim" sözleriyle durumu aktardı.