ABD Başkanı Donald Trump, 1979'dan bu yana Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ilk kez ağırladı.

İsrail basınında yer alan habere göre Trump, Beyaz Saray'da bir grup Hasidik Yahudi hahamla görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da hahamlarla görüştüğü belirtildi.

Ayrıca, sosyal medyada hahamların ABD yönetiminin İsrail'le ilişkilerini eleştiren bir mektubu da Trump'a sundukları öne sürüldü.

Beyaz Saray'daki görüşme, 1979'dan bu yana bir ABD başkanının Hasidik Yahudi hahamlarla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

HASİDİK YAHUDİLER ARASINDA ANTİSİYONİST GRUPLAR DA BULUNUYOR

Hasidik Yahudiler arasında özellikle Satmar ve Neturei Karta gibi bazı gruplar antisiyonist duruşlarıyla öne çıkıyor.

Bu gruplar, seküler bir devlet olarak İsrail'in kurulmasını dini hukuka aykırı görüyor.

Hasidik Yahudiler içindeki diğer bazı gruplar ise İsrail devletine daha mesafeli bir yaklaşım benimsiyor.

ABD'nin New York kentinde ve Avrupa'da önemli nüfusa sahip Hasidik Yahudiler, modern dünyadan ve seküler etkilerden mümkün olduğunca uzak bir yaşam sürüyor.

HAREDİ TOPLULUKLARDA ASKERLİK KARŞITLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Hasidik Yahudiler, ultra-Ortodoks Yahudiler olarak da tanımlanan daha geniş Haredi topluluklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

İsrail'de yaklaşık 10 milyonluk nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan Harediler arasında, dini gerekçelerle askerlik hizmetine karşı çıkan ve askerlik yapmayı reddeden gruplar bulunuyor.