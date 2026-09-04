A Haber Akkuyu'da! Nükleer Güç Santrali'nde dört reaktörde çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar dört güç ünitesinde eş zamanlı devam ediyor. A Haber ekibi, Mersin'deki dev projede sahaya girerek son durumu görüntüledi. Birinci reaktörde kritik ekipman kurulumları tamamlanırken ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerde de inşa ve montaj süreçleri sürüyor.
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en stratejik hamlesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dev adımlar atılmaya devam ediyor. Dört reaktörün birden aynı anda yükseldiği dünyadaki tek nükleer inşaat sahası olan Akkuyu'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birinde artık son viraja girildi. A Haber ekibi, hummalı çalışmaların sürdüğü dev tesisin kalbine girerek sahadaki son durumu yerinde görüntüledi.
REAKTÖRLERDE SON DURUM: ADIM ADIM ENERJİYE
Türkiye'nin ilk nükleer enerji üssünde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten A Haber muhabiri Halil İbrahim, "Türkiye'nin yüz yıllık hayali gerçek oluyor. Şu anda A Haber ekibi olarak Akkuyu'dayız ve burada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü reaktörde çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Temeli 3 Nisan 2018'de Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atılan birinci güç ünitesinde kritik aşamaların tamamlandığını aktaran muhabir, "Birinci reaktörde reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompa ünitelerinin kurulumu tamamlandı. Haziran 2024'te reaktöre yakıt demeti simülatörünün yüklenmesiyle en kritik süreçlerden biri geride kaldı" sözleriyle gelinen noktaya dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'İN KRİTİK AKKUYU TEMASI
Projenin diplomatik ve stratejik boyutuna değinen İbrahim, Kırgızistan'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesini hatırlatarak, "Liderlerin görüşmesinde Akkuyu Nükleer Enerji Santrali yeniden gündeme gelmişti. İkinci güç ünitesinde de çalışmalar hızla ilerliyor; kor tutucu ve ana ekipmanlar kuruldu, iç koruma kabuğunun yedi katmanı monte edildi" dedi.
Üçüncü ve dördüncü reaktörlerde de benzer bir hareketliliğin olduğunu vurgulayan muhabir, dördüncü reaktörün basınç kabının Kasım 2025'te sahaya ulaşmasıyla önemli bir aşamanın daha tamamlanmış olacağını ifade etti.