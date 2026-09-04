A Haber Akkuyu'da! Nükleer Güç Santrali'nde dört reaktörde çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en stratejik hamlesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dev adımlar atılmaya devam ediyor. Dört reaktörün birden aynı anda yükseldiği dünyadaki tek nükleer inşaat sahası olan Akkuyu'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birinde artık son viraja girildi. A Haber ekibi, hummalı çalışmaların sürdüğü dev tesisin kalbine girerek sahadaki son durumu yerinde görüntüledi.

REAKTÖRLERDE SON DURUM: ADIM ADIM ENERJİYE

Türkiye'nin ilk nükleer enerji üssünde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten A Haber muhabiri Halil İbrahim, "Türkiye'nin yüz yıllık hayali gerçek oluyor. Şu anda A Haber ekibi olarak Akkuyu'dayız ve burada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü reaktörde çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.