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A Haber Akkuyu'da! Nükleer Güç Santrali'nde dört reaktörde çalışmalar sürüyor

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A Haber Akkuyu'da! Nükleer Güç Santrali'nde dört reaktörde çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar dört güç ünitesinde eş zamanlı devam ediyor. A Haber ekibi, Mersin'deki dev projede sahaya girerek son durumu görüntüledi. Birinci reaktörde kritik ekipman kurulumları tamamlanırken ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerde de inşa ve montaj süreçleri sürüyor.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en stratejik hamlesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dev adımlar atılmaya devam ediyor. Dört reaktörün birden aynı anda yükseldiği dünyadaki tek nükleer inşaat sahası olan Akkuyu'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birinde artık son viraja girildi. A Haber ekibi, hummalı çalışmaların sürdüğü dev tesisin kalbine girerek sahadaki son durumu yerinde görüntüledi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ HAMLESİNDE TARİHİ EŞİK

REAKTÖRLERDE SON DURUM: ADIM ADIM ENERJİYE

Türkiye'nin ilk nükleer enerji üssünde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten A Haber muhabiri Halil İbrahim, "Türkiye'nin yüz yıllık hayali gerçek oluyor. Şu anda A Haber ekibi olarak Akkuyu'dayız ve burada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü reaktörde çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Temeli 3 Nisan 2018'de Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atılan birinci güç ünitesinde kritik aşamaların tamamlandığını aktaran muhabir, "Birinci reaktörde reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompa ünitelerinin kurulumu tamamlandı. Haziran 2024'te reaktöre yakıt demeti simülatörünün yüklenmesiyle en kritik süreçlerden biri geride kaldı" sözleriyle gelinen noktaya dikkat çekti.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'İN KRİTİK AKKUYU TEMASI

Projenin diplomatik ve stratejik boyutuna değinen İbrahim, Kırgızistan'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesini hatırlatarak, "Liderlerin görüşmesinde Akkuyu Nükleer Enerji Santrali yeniden gündeme gelmişti. İkinci güç ünitesinde de çalışmalar hızla ilerliyor; kor tutucu ve ana ekipmanlar kuruldu, iç koruma kabuğunun yedi katmanı monte edildi" dedi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Üçüncü ve dördüncü reaktörlerde de benzer bir hareketliliğin olduğunu vurgulayan muhabir, dördüncü reaktörün basınç kabının Kasım 2025'te sahaya ulaşmasıyla önemli bir aşamanın daha tamamlanmış olacağını ifade etti.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

HEM ÇEVRECİ HEM EKONOMİK: TÜRKİYE'NİN GURUR TABLOSU

Akkuyu'nun sadece bir enerji projesi değil, aynı zamanda çevreci bir yatırım olduğunu belirten Halil İbrahim, "Akkuyu faaliyete geçtiğinde kömür ve doğal gaza dayalı elektrik üretiminin yerini alarak atmosfer salınan karbondioksit miktarını yılda 18 milyon ton azaltacak. Bu da yaklaşık 4 milyon otomobilin saldığı gaza eşdeğer" değerlendirmesinde bulundu.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Projenin ekonomik büyüklüğüne de vurgu yapan muhabir, "Santralin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar dolar katkı sağlaması planlanıyor. Ayrıca inşaat dönemi boyunca ülke bütçesine 2 milyar dolardan fazla ek vergi geliri getirmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

MİLLİ MÜHENDİSLER ORDUSU YETİŞİYOR

Projenin Türkiye'ye kazandıracağı teknolojik yetkinliğe değinen A Haber muhabiri, "Dört reaktör tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Sahada çalışan iş gücünün yüzde 80'ini Türk vatandaşları oluşturuyor" dedi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Halil İbrahim, burada yetişen Türk mühendislerin önemine dikkat çekerek, "Buradaki Türk mühendisler sadece Türkiye için değil, gelecekte başka ülkelerde kurulacak nükleer santraller için de büyük bir tecrübe kazanıyor. Türkiye'nin hedefi, yerli ve milli imkanlarla yeni nükleer güç santralleri inşa etmek" ifadeleriyle haberini noktaladı.

A Haber Akkuyu'da! Nükleer Güç Santrali'nde dört reaktörde çalışmalar sürüyor - 1

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