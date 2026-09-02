Narkotik ve fuhuş dosyalarında adı geçen isimlere para yağmuru! Cemal Enginyurt'un danışmanı Tekinoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de

SAVCILIKTA "GERÇEKTEN ÜNİVERSİTE OKUYUP OKUMADIKLARINI BİLMİYORUM" DEDİ



Tekinoğlu'nun savcılık ifadesinde de bu transferler yeniden gündeme geldi. Şüpheli Tekinoğlu, para gönderdiği bazı isimlerin gerçekten üniversite öğrencisi olup olmadığını bilmediğini söyledi. Tekinoğlu, "Bu kişilerin gerçekten üniversite okuyup okumadıklarını bilmiyorum ancak bana öğrenci olduğu için yardım istenmiştir. Ben de bu paraları göndermişimdir." şeklinde savunma yaptı.



Dosyadaki dikkat çekici işlemlerden biri de Hatice Demireller'e yapılan para transferleri oldu. MASAK kayıtlarında Tekinoğlu'nun 9 Aralık 2024 tarihinde saat 06.45 ve 06.49'da iki ayrı işlemle para gönderdiği, transfer açıklamasına ise "diploma ücreti" yazıldığı görüldü.



Tekinoğlu savcılık ifadesinde Hatice Demireller'in Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kendisinden bir dönem alt sınıfta okuduğunu söyledi. Demireller'in mezun olduğunu ancak diploma ücretini ödeyecek parasının bulunmadığını ve kendisinden para istediğini belirten Tekinoğlu, transferin bu nedenle gerçekleştirildiğini savundu.



Savcılık ifadesinde Tekinoğlu'na bazı para transferlerinin neden gece geç saatlerde yapıldığı da soruldu. Tekinoğlu, "Bu para havalelerinin bir kısmının gece geç saatlerde yapılmasının nedeni bana o saatte yardım talebi gelmiştir. Ben de uyanık olduğum için o saatte göndermişimdir. Saatin özel bir sebebi yoktur." dedi.