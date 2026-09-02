Narkotik ve fuhuş dosyalarında adı geçen isimlere para yağmuru! Cemal Enginyurt'un danışmanı Tekinoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin detayları ortaya çıktı. MASAK incelemesinde Tekinoğlu’nun, haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 kişi ile “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçundan kaydı bulunan 4 kişiye yaptığı para transferleri mercek altına alındı. Tekinoğlu’na söz konusu para hareketleri tek tek sorulurken, çok sayıda isimle ilgili “hatırlamıyorum” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/178740 sayılı soruşturması kapsamında gözaltına alınan milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılık ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.
NARKOTİK VE FUHUŞ SUÇLARINDAN KAYDI OLAN İSİMLERE PARA TRANSFERİ
Tekinoğlu, 31 Ağustos'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde, 1 Eylül'de ise Cumhuriyet savcısı huzurunda ifade verdi. Şüpheliye MASAK tarafından tespit edilen banka hareketlerinin yanı sıra, haklarında narkotik veya fuhuş suçlarına ilişkin kayıt bulunan kişilerle para transferleri ve gece saatlerinde gerçekleştirilen dikkat çekici ödemeler tek tek soruldu.
NARKOTİK KAYITLI 26 KİŞİYE 51 AYRI TRANSFER
MASAK verilerine göre Tekinoğlu ve dosyada adı geçen şirket hesaplarından, haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 farklı kişinin hesabına 4 Şubat 2019 ile 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 51 ayrı işlem yapıldı. Bunun yanı sıra haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 3 farklı kişiden de Tekinoğlu'nun hesabına 3 ayrı işlemde para gönderildiği belirlendi.
"HATIRLAMIYORUM"
Tekinoğlu'na bu kişileri tanıyıp tanımadığı ve paraların hangi amaçlarla gönderildiği soruldu. Şüpheli Tekinoğlu, para gönderdiği çok sayıda kişi için "Şahsı ve neden para gönderdiğimi hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdi. Bazı transferleri ise borç, öğrenci yardımı, telefon alışverişi, araç kiralama, cilt bakımı ve çeşitli kişisel harcamalarla açıkladı.
FUHUŞ DOSYALARINDA KAYDI BULUNAN 4 KİŞİYE PARA TRANSFERİ
Soruşturmanın bir diğer dikkat çekici başlığını ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan şüpheli, müşteki veya tanık olarak kaydı bulunduğu belirtilen kişilerle gerçekleştirilen para transferleri oluşturdu.
MASAK verilerine göre Tekinoğlu'nun hesabından bu kapsamda kaydı bulunan 4 farklı kişinin hesabına para gönderildi. Dosyada; İsra Soğukpınar'a, Berrin Sincar'a, Celal Mut'a ve Berivan Kaya'ya para gönderildiği tespit edildi.
Tekinoğlu emniyet ifadesinde İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya'yı hatırlamadığını ve söz konusu paraları neden gönderdiğini bilmediğini söyledi. Celal Mut'u da tanımadığını belirten Tekinoğlu, banka açıklamasından hareketle ödemenin ev tadilatı kapsamında yapılmış olabileceğini savundu.
Savcılık ifadesinde ise Tekinoğlu, İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya'yı hatırlayamadığını ancak arkadaşlarının bu kişilerin yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediğini ve bunun üzerine para göndermiş olabileceğini savundu.
"BURS", "KURS", "DİPLOMA", "CİLT BAKIMI", "ÇİKOLATA PARASI"
MASAK incelemesinde dikkat çeken bir başka para trafiği de banka transferlerinin açıklama bölümlerine yazılan ifadeler oldu. Dosyada Tekinoğlu'nun 39 farklı kişinin hesabına 24 Haziran 2022 ile 11 Ağustos 2026 arasında 58 ayrı işlemde para gönderdiği belirlendi.
Transferlerin açıklama bölümlerinde ise "burs", "kurs ücreti", "cilt bakım paket ücreti", "kitap ücreti", "diploma ücreti", "krem ücreti", "çikolata parası" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma tutanağında bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece geç saatlerde yapıldığına da dikkat çekildi.
Örneğin bazı "burs" açıklamalı transferlerin saat 01.00, 02.54 ve 03.21'de; bazı "kitap ücreti" açıklamalı ödemelerin ise 00.41 ve 02.28'de yapıldığı görüldü.
ÖĞRENCİ OLMAYAN KİŞİLERE BURS GÖNDERDİ
Tekinoğlu emniyet ifadesinde söz konusu transferlere ilişkin dikkat çeken bir savunma yaptı. Şüpheli Tekinoğlu, "Ben genelde yardımsever bir insanım ve maddi ihtiyacı olan öğrencilerden talep olduğunda ben de onlara maddi destek olmak için küçük meblağlar şeklinde eğitimlerine destek amaçlı para göndermişimdir." dedi.
Tekinoğlu, para gönderdiği kişilerle eğitim amacı dışında herhangi bir çıkar veya menfaat ilişkisinin bulunmadığını savundu. Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemede "burs" veya eğitim desteği açıklamasıyla para gönderilen bazı kişilerin üniversite kaydının bulunmadığı, bazılarının kayıtlarının silindiği veya yalnızca açık öğretim lisesine kayıtlı oldukları belirlendi.