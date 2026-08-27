Modern çağın Truva Atı: Yapay zeka aracılığıyla kültür emperyalizmi

"YAPAY ZEKA KÜLTÜREL TRUVA ATI OLABİLİR"

Yapay zekanın kültürel ve ideolojik etkilerine dikkati çeken Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak yapay zekayı bir kültürel Truva Atı olarak görüyoruz. Çünkü bu emperyal şirketler kendi düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi kültürlerini ve tüm bunların yanında kendi siyasal görüşlerini toplumlara empoze etmek için bu yapay zekayı kullanacaklardır."