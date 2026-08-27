Modern çağın Truva Atı: Yapay zeka aracılığıyla kültür emperyalizmi
Yapay zeka, eğitimden günlük hayata kadar birçok alanda dönüşümü de beraberinde getirdi. Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yapay zekanın küresel güçlerin elinde kültürel ve düşünsel bir etki aracına dönüşebileceğini belirterek, “Yapay zekayı bir kültürel Truva Atı olarak görüyoruz. Çünkü bu emperyal şirketler kendi düşüncelerini toplumlara empoze etmek için bu yapay zekayı kullanacaklardır" dedi.
Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yapay zekanın yalnızca teknolojik bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek dikkat çeken uyarılarda bulundu.
ATV ekranlarında konuşan Pehlivanoğlu, yapay zekanın gençlerin zihin dünyası, kültürel değerleri ve eğitim süreçleri üzerindeki etkilerine dikkat çekerek Türkiye'nin bu dönüşüme hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
KÜRESEL GÜÇLERİN TEKNOLOJİK KUŞATMASI
Yapay zekanın dünyadaki üretim dengelerine işaret eden Pehlivanoğlu, "Risk şu: Yapay zekanın beyni ABD'nin elinde, çip Tayvan'ın elinde, bellek ise Güney Kore'de" ifadelerini kullandı.
Yapay zekanın insan üzerindeki etkilerine de değinen Pehlivanoğlu, insanların beyinlerini yeterince kullanmadığı takdirde bazı fonksiyonların zayıflayabileceğini söyledi.
TÜRK GENÇLERİNİN YAPAY ZEKA KULLANIMI
Dünya genelindeki yapay zeka kullanımına değinen Pehlivanoğlu, Stanford Üniversitesinin araştırmasına göre dünyada 25 yaş altında 300 milyonun üzerinde yapay zeka kullanıcısı olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 40 seviyesine ulaştığını aktardı.
Gençlerin yapay zekayı kullanım amacının sanılandan farklı olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Biz sanıyoruz ki bizim gençlerimiz yapay zekayı ödev yapmada kullanıyor. Daha çok duygu devrinde kullanıyorlar. Yani yalnızlıklarını, arkadaş edinememelerini anlatıyorlar, sorunlarını paylaşıyorlar" şeklinde konuştu.
"YAPAY ZEKA KÜLTÜREL TRUVA ATI OLABİLİR"
Yapay zekanın kültürel ve ideolojik etkilerine dikkati çeken Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:
"Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak yapay zekayı bir kültürel Truva Atı olarak görüyoruz. Çünkü bu emperyal şirketler kendi düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi kültürlerini ve tüm bunların yanında kendi siyasal görüşlerini toplumlara empoze etmek için bu yapay zekayı kullanacaklardır."
Pehlivanoğlu, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda düşünsel etkileri olan bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
EĞİTİMDE YAPAY ZEKA İÇİN UZMAN İHTİYACI
Türkiye'de yapay zeka alanındaki akademik yetkinliğe de değinen Pehlivanoğlu, bu alanda uzman yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Yapay zeka çağında başarılı olabilmek için eğitim sisteminde üç temel aşamanın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Pehlivanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Birincisi öğrencinin bunu güvenli kullanacağı yetkinliğe sahip olması, ikincisi bu beceriyi geliştirecek öğretmenlerin yetkin olması ve üçüncüsü yükseköğretimin bunu taşıyabilecek uzmanlığı sağlamasıdır."