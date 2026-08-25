ABD’den Tahran’a “sürgün” operasyonu! İran ekonomik tecride nasıl direnecek?

ABD, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım operasyonunu 5 ana sektör üzerinden genişletti. Washington'ın hedefindeki sektörler; dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik olarak sıralandı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımları aşmak için kullandığı finansal ve ticari ağlara yönelik baskıyı artırırken, bu ağlarla bağlantılı üçüncü ülke ve şirketlerin de gelecekte ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği mesajını verdi.

GÖLGE FİLOLAR MERCEK ALTINDA

Operasyonun önemli başlıklarından birini, İran'ın petrol ticaretinde yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo" ve buna bağlı aracı şirketler oluşturuyor. Washington, İran'ın uluslararası ticaret ve finansman kanallarını daraltmayı hedeflerken, Asya ve Körfez merkezli bağlantıları da mercek altına alıyor.

İRAN EKONOMİK BASKI İÇİN NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Yeni yaptırım paketinin İran ekonomisi ve halkı üzerindeki etkisi de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken ABD yönetimi, ekonomik baskıyı artırarak Tahran'ın gelir kaynaklarını ve uluslararası finans sistemine erişimini sınırlamayı amaçlıyor. İran tarafı ise yıllardır uygulanan yaptırımlara karşı geliştirdiği alternatif ticaret ve finans kanallarının bu baskının etkisini sınırlayabileceği görüşünde.

Washington'ın yeni adımı, yalnızca İran'ı değil, Tahran'la ticari ilişkilerini sürdüren üçüncü ülkeleri ve şirketleri de ilgilendiriyor. ABD, İran'la belirlenen sektörlerde ticaret yapan veya yaptırımların aşılmasına yardımcı olan aktörleri kendi finansal sisteminden dışlama tehdidini gündeme getiriyor.