İran'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: "Ekonomik terörizm operasyonu"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını “ekonomik terörizm operasyonu” olarak nitelendirdi. Arakçi, yaptırımlara ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na mektup gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarına tepki gösterdi. Arakçi, yaptırımları "ekonomik terörizm operasyonu" olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine ve üye ülkelere konuya ilişkin mektup gönderdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Arakçi, mektubunda ABD'nin ikincil yaptırımlar ve finansal sistemden dışlama tehdidiyle ülkeleri İran'la yasal ekonomik ilişkilerini sonlandırmaya zorladığını öne sürdü.

ARAKÇİ'DEN BM'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Arakçi, söz konusu uygulamaların BM Şartı'ndaki egemen eşitlik ve devletlerin ekonomik politikalarını özgürce belirleme ilkelerine aykırı olduğunu savundu.

ABD'nin yaptırımlarının sivillerin gıda, ilaç, tıbbi ekipman ve enerji gibi temel ihtiyaçlara erişimini engellediğini belirten Arakçi, bunun "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini ifade etti.

İRAN'DAN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı, BM ve üye ülkelerden ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ve ikincil yaptırım tehditlerini kınamalarını istedi.

Arakçi ayrıca İran'ın, ABD'nin eylemlerinden kaynaklandığını belirttiği zararların tazmini için uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yolları kullanma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.