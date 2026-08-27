Hürmüz'de abluka gerilimi tırmanıyor! Katar diplomasi sahasında: İran'dan ABD'ye kritik şart

ABD'nin ekonomik baskıyı artırdığı, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kontrolünü elinde tutmakta ısrar ettiği süreçte Katar Başbakanı bugün Tahran'a gelerek İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Katar, ABD ile İran'ı yeniden müzakere masasına döndürmek ve Hürmüz'deki gerilimi düşürmek için diplomatik girişim yürütürken, Tahran "Hürmüz'ün savaş öncesindeki duruma dönmesi asla söz konusu olmayacak" diyerek rest çekti. İran, geçişlerin yeniden serbestleşmesi için ise önce ABD'nin Pakistan Mutabakat Zaptı'na dönmesini şart koşarken bölgedeki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Ekber Karabağ aktardı.