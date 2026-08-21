Sosyal medyada yeni akım! Çocuklarına "bayılma şakası" yapıyorlar

Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan yeni bir akım, çocukların ruh sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Ebeveynlerin, çocuklarının önünde aniden bayılmış gibi yaparak o anları saniye saniye kaydetmesi büyük tepki toplarken, uzmanlar bu durumun çocuklarda derin travmalara yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Çocukların yaşadığı yoğun endişe ve korkunun kameralara yansıdığı bu görüntüler, "Masum bir şaka mı, yoksa çocuk istismarı mı?" sorusunu akıllara getiriyor.

EBEVEYNLERİN 'ETKİLEŞİM' UĞRUNA ÇOCUKLARA YAŞATTIĞI KORKU

Sosyal medya platformlarında beğeni ve etkileşim uğruna sınır tanımayan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde, anne ve babaların çocuklarının yanında aniden yere yığıldığı, çocukların ise büyük bir panik ve çaresizlik içinde ebeveynlerini uyandırmaya çalıştığı görülüyor. Yaşanan bu travmatik anların sosyal medyada bir "şaka" adı altında paylaşılması, etik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

PROF. DR. ALİ MURAT KIRIK: "CİDDİ BİR TEZAT VAR"

Çocukların korunması adına atılan yasal adımlar ile bu tarz paylaşımlar arasındaki çelişkiye dikkat çeken Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Az önce 400 sayfalık tarihi davadan bahsediliyor, çocukların korunması açısından bunun ne kadar önemli olduğu ifade ediliyor. Biz de şimdi böyle bir şakayı konuşuyoruz. Gerçekten ciddi bir tezat var. Yani anneler, babalar, ebeveynler çocuklarına doğruyu gösterecekleri yerde, sanal medyanın, sosyal medyanın, dijital ortamın olumsuz etkilerini anlatacakları yerde maalesef bunu bir şaka parçası haline getirmişler" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL OKURYAZARLIK EKSİKLİĞİ VE ROL MODEL SORUNU

Paylaşımların temelinde yatan etkileşim hırsını eleştiren Prof. Dr. Kırık, "Bir de bunu paylaşarak etkileşim almaya çalışıyorlar. Maalesef günümüzde elbet yasalar çocuklar için çıkartılıyor ama gördüğümüz kadarıyla sanki bizler için de yetişkinler için de aileler için de bunun önemli olduğunun altını çizmemiz gerekir. Her şeyin gösteriş, her şeyin etkileşim, her şeyin beğeni olduğu bir ortamda şayet anneler babalar bunu yapıyorsa, artık çocukların bu tarz eylemlere girmesi, sosyal medyada bağımlı hale gelmesinin ben normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü dijital okuryazarlık sadece çocuklar, gençler için değil; ama sorduğumuzda hep çocuklar suçlanıyor. Ama bakalım anne babalar o çocuklara ne kadar doğru bir şekilde rol model oluyorlar" sözleriyle ailelerin sorumluluğuna vurgu yaptı.

ANKSİYETE VE DEPRESYON TEHLİKESİ KAPIDA

Yapılan bu eylemlerin çocuklar üzerindeki psikolojik yıkımına değinen Kırık, "Böyle bir şaka ki ben bunu şaka olarak değerlendiremiyorum. Düşünün, o çocuk Allah korusun anksiyete krizi geçirebilir, panik bozukluklar meydana gelebilir, anlık bir şokla birlikte çok ciddi depresyona girebilir. Yani bunlar maalesef düşünülmüyor ama 'İşte Ayşe yapmış, Fatma çocuğuna yapmış, Ahmet yapmış, ben de yapayım' noktasına geliyor ve maalesef bu viral bir etki oluşturuyor" dedi.