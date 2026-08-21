Süleymancılar suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki malikanesine düzenlenen operasyonun çarpıcı detaylarına A Haber ulaştı. Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, operasyon gecesi yaşananları, Kuriş'in 10 dakikalık farkla nasıl yakalandığını ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'teki firar girişimini tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Öte yandan, örgütün finans ayağındaki devasa servet ve cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 10 yıl sonra ortaya çıkan gizli video kaydı gündeme bomba gibi düştü.

POLİS SİNYALİ TAKİP ETTİ: EVDE YOKTU MÜŞTEMİLATTA ÇIKTI

Operasyonun ilk anlarını anlatan A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, "13 Ağustos gecesi Üsküdar'daki bu eve Alihan Kuriş'in yakalanması için İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Polis evin içerisine giriyor ve bakıyorlar ki evde yok. Normal şartlarda yapılan incelemelerde burada olması gerekiyordu" sözleriyle Kuriş'in evde bulunamadığı o anları aktardı.