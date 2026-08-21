Alihan Kuriş operasyonundan yeni görüntüler ilk kez A Haber'de! Evde değil müştemilatta yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyona ilişkin yeni görüntülere A Haber ulaştı. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş'ın aktardığına göre Kuriş, evde değil bahçedeki müştemilatta yakalandı. Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
Süleymancılar suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki malikanesine düzenlenen operasyonun çarpıcı detaylarına A Haber ulaştı. Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, operasyon gecesi yaşananları, Kuriş'in 10 dakikalık farkla nasıl yakalandığını ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'teki firar girişimini tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Öte yandan, örgütün finans ayağındaki devasa servet ve cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 10 yıl sonra ortaya çıkan gizli video kaydı gündeme bomba gibi düştü.
POLİS SİNYALİ TAKİP ETTİ: EVDE YOKTU MÜŞTEMİLATTA ÇIKTI
Operasyonun ilk anlarını anlatan A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, "13 Ağustos gecesi Üsküdar'daki bu eve Alihan Kuriş'in yakalanması için İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Polis evin içerisine giriyor ve bakıyorlar ki evde yok. Normal şartlarda yapılan incelemelerde burada olması gerekiyordu" sözleriyle Kuriş'in evde bulunamadığı o anları aktardı.
Karataş, polisin dikkati sayesinde Kuriş'in kaçamadığını belirterek, "Arka tarafta bir bahçe var ve orada bir hareketlilik fark ediyorlar. İstihbarat bu adamın bu sınırlarda olması gerektiğini söylüyor, bir de bakıyorlar ki telefonunu evde bırakmış. Polis 'evinde yoksa bile mutlaka burada' diyerek bölgeyi terk etmiyor" ifadelerini kullandı.
10 DAKİKA DAHA GEÇ KALINSA KAÇACAKTI
Kuriş'in kaçış için her şeyi hazırladığını vurgulayan Mehmet Karataş, "İçeri giriyorlar, bir de bakıyorlar içeride birileri var ama Alihan Kuriş yok. Biraz daha incelediklerinde o gizli kısım dediğimiz müştemilatta olduğunu görüyorlar. Çıkış kapısı hemen yanındaydı, eğer İstanbul polisi 10 dakika daha emin olmasa ya da evin içinde zaman kaybetseydi Alihan Kuriş arka taraftan kaçıp gidecekti. Zaten bir siyah araç da orada hazır bekliyordu" şeklinde konuştu.
KARDEŞİ HİLMİ TUNA KURİŞ'İN MİLYARLIK SERVETİ VE FİRAR GİRİŞİMİ
Operasyonun Marmaris ayağına değinen Karataş, "Alihan Kuriş'in yakalandığı anlarda kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e bilgi gidiyor ve sabahın erken saatlerinde bir anda kayboluyor. İstanbul polisi titiz bir istihbarat çalışmasıyla Hilmi Tuna Kuriş'in Erhan Yılmaz ile birlikte Muğla'ya doğru hareket ettiğini tespit ediyor" dedi.
Banu El, "Hilmi Tuna Kuriş'in Alihan Kuriş'in yedeği olduğu, 200 kilo külçe altın ve yüz binlerce doların bulunduğu adreslerin ona ait olduğu biliniyor. 7 yıl içerisinde 6,5 milyar ciro yapan bir yapıdan bahsediyoruz" sözleriyle örgütün finansal gücüne dikkat çekti.
Mehmet Karataş ise firar yolculuğundaki usulsüzlüğe değinerek, "Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli plaka takılı bir araçla Muğla'ya gidiyorlar. Ancak İstanbul polisinin nokta atışı tespitiyle Muğla Emniyeti tarafından araç durduruluyor ve Hilmi Tuna Kuriş yakalanıyor" ifadelerini kullandı.
ARİF AHMET DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANIYOR
Haberin en sarsıcı detaylarından biri ise cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili oldu. Mehmet Karataş, "Arif Ahmet Denizolgun 10 yıl önce öldüğünde otopsi videosu istenmiş ancak o günlerde 'video yok' cevabı gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman bu konunun takipçisi oldu ve ısrarcı bir çalışma yürüttü. 10 yıldır 'yok' denilen o otopsi videosu artık var. Şu an başsavcılık tarafından bilirkişi incelemesine alındı" sözleriyle 10 yıllık sırrın çözülmek üzere olduğunu müjdeledi. Karataş ayrıca, "Bu operasyonun tamamen bir finans operasyonu olduğunun altını çizmekte fayda var" diyerek sözlerini noktaladı.