Karadeniz'in dalgaları elektriğe dönüşüyor: Ordu'da dev proje

Karadeniz'in hırçın dalgaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner projesiyle yenilenebilir ve yeşil enerjiye dönüşüyor. Şehir sahilinde kurulan modüler sistemle deniz dalgalarından elektrik üretimi başlarken, test aşamasındaki bu teknolojinin önce kamu alanlarında ardından ise tüm bölge ve ülke genelinde kullanılması hedefleniyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir adım olan dalga enerjisi santrali, Karadeniz'in gücünü ekonomiye kazandırıyor.

DALGALAR NASIL ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?

Projenin teknik detaylarını ve işleyişini anlatan Yüksek Makine Mühendisi Mustafa Kemal Macit, "Bu gördüğünüz proje deniz dalgasından elektrik üreten bir modül. Ar-Ge kapsamında yerleştirdiğimiz bu sistemin fikir babası, analiz kabiliyeti çok yüksek bir bürokrat olan Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler beyefendidir. Onun yönlendirmesiyle 100 kilowattlık bu modülü hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.