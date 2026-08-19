Karadeniz'in dalgaları elektriğe dönüşüyor: Ordu'da dev proje
Ordu sahilinde Karadeniz'in dalgalarından elektrik üretmek amacıyla geliştirilen 100 kilowattlık modül Ar-Ge kapsamında test ediliyor. Proje yetkilisine göre 30 santimetrelik dalgada üretime başlayabilen sistemden elde edilen elektriğin ilk etapta park ve bahçe aydınlatmalarında kullanılması planlanıyor.
Karadeniz'in hırçın dalgaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner projesiyle yenilenebilir ve yeşil enerjiye dönüşüyor. Şehir sahilinde kurulan modüler sistemle deniz dalgalarından elektrik üretimi başlarken, test aşamasındaki bu teknolojinin önce kamu alanlarında ardından ise tüm bölge ve ülke genelinde kullanılması hedefleniyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir adım olan dalga enerjisi santrali, Karadeniz'in gücünü ekonomiye kazandırıyor.
DALGALAR NASIL ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?
Projenin teknik detaylarını ve işleyişini anlatan Yüksek Makine Mühendisi Mustafa Kemal Macit, "Bu gördüğünüz proje deniz dalgasından elektrik üreten bir modül. Ar-Ge kapsamında yerleştirdiğimiz bu sistemin fikir babası, analiz kabiliyeti çok yüksek bir bürokrat olan Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler beyefendidir. Onun yönlendirmesiyle 100 kilowattlık bu modülü hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.
Sistemin çalışma prensibine değinen uzman, "Modülümüz; floater dediğimiz denizle temas eden kısım, gövde jeneratör kısmı ve kontrol merkezi içerisindeki regülatör-invertör grubu olmak üzere üç ana prensipten oluşuyor" sözleriyle düzeneği tarif etti.
30 SANTİMETRELİK DALGA BİLE YETERLİ
Denizdeki hareketin nasıl enerjiye evrildiğini detaylandıran Yüksek Makine Mühendisi Mustafa Kemal Macit, "Dalga geliyor, 30 santimetrelik dalgada dahi enerji üretmeye başlıyoruz. 2 metre ise sistemin en güvenli olduğu alan. Dalga yükseldikçe üretilen enerji miktarı da artıyor. Dalga floaterı kaldırıyor, arkadaki jeneratör milini bir şırınga gibi aşağı çekip yukarı itiyor; bu iniş kalkışlar ise elektrik üretimini sağlıyor" açıklamalarında bulundu.
İlk etapta elde edilen enerjinin kullanım alanına dair bilgi veren Macit, "Üretmiş olduğumuz enerjiyi iki hafta içerisinde tamamlayıp park ve bahçe aydınlatmalarında kullanmaya başlayacağız" dedi.
TÜRKİYE'NİN ENERJİ POTANSİYELİ 2 TERAWATTIN ÜZERİNDE
Türkiye'nin denizlerindeki enerji potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Macit, "2022 yılından beri yaptığımız analizlerde sadece Ordu il sınırları içerisinde 70 megawattın üzerinde bir potansiyel tespit ettik. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarda ise Karadeniz genelinde bu potansiyelin 200 megawattın üzerinde olduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.
Ülke genelindeki devasa kaynağa dikkat çeken Macit, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin toplam potansiyeli 2 terawattın üzerinde. Amacımız Ar-Ge çalışmalarını tamamlayıp, sanayicilerle iş birliği içinde 2, 4 ve 8 megawattlık endüstriyel modelleri seri şekilde üretmek ve Enerji Bakanlığı'ndan lisans alarak sisteme dahil etmektir" sözleriyle geleceğe dönük hedeflerini aktardı.