Enerjide Hürmüz boğazı krizi: Avrupa’yı zor bir kış bekliyor

Uzmanların henüz acil durum ilan edilmesi gereken bir tablo görmediğini aktaran Keşaplı, ancak sert bir kış ihtimaline dikkat çekerek , "Kış durumuna göre Avrupa Birliği ülkeleri için ciddi şekilde sorunlar yaşanabilir" uyarısında bulundu.

Keşaplı, "Kış sezonu yaklaşıyor. Doğal olarak rezervleri açısından Avrupa Birliği ülkeleri için kritik bir tabloyla girdiğini söyleyebiliriz. Kıta genelindeki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 55 seviyesinde" dedi.

Avrupa, enerjide zorlu kışa hazırlanıyor. Yaz sıcaklarının elektrik talebini artırdığı kıtada gözler şimdi doğal gaz depolarına ve alternatif enerji kaynaklarına çevrildi. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri, kış kapıya dayanmadan önce kritik bir sınavla karşı karşıya.

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RUS GAZININ YERİ LNG İLE DOLDURULDU

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Moskova'dan gelen boru hattı gazına bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa, rotasını sıvılaştırılmış doğal gaza çevirdi.

Ancak bu kez de küresel gerilimler enerji arzının önüne yeni bir engel çıkardı. Keşaplı, "Rus boru hattından gelen gaza olan bağımlılığını azaltmak için sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını artırdı" ifadelerini kullandı.

Fakat LNG cephesinde de tablo Avrupa'nın istediği kadar rahat değil. Temmuz ayında Avrupa'nın LNG ithalatının yaklaşık 6,3 milyon tona gerilediği belirtilirken, bu seviyenin 2024 Eylül'ünden bu yana görülen en düşük rakam olduğu aktarıldı.