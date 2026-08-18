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Enerjide Hürmüz boğazı krizi: Avrupa’yı zor bir kış bekliyor

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Enerjide Hürmüz boğazı krizi: Avrupa’yı zor bir kış bekliyor

Avrupa, kavurucu sıcakların ardından kış mevsimine enerji tedariki endişeleriyle girerken, krizin merkez üssü Hürmüz Boğazı oldu. Rus gazına alternatif olarak görülen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler nedeniyle durma noktasına gelmesi kıtayı alarm durumuna geçirdi. A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, Avrupa Birliği'nin enerji depolarındaki son durumu ve Hürmüz Boğazı ekseninde yaşanan kritik gelişmeleri aktardı.

Avrupa, enerjide zorlu kışa hazırlanıyor. Yaz sıcaklarının elektrik talebini artırdığı kıtada gözler şimdi doğal gaz depolarına ve alternatif enerji kaynaklarına çevrildi. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri, kış kapıya dayanmadan önce kritik bir sınavla karşı karşıya.

DEPOLARDA DOLULUK YÜZDE 55'TE

A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Avrupa'nın enerji tablosuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, doğal gaz depolarındaki seviyenin kritik önem taşıdığını belirtti.

Keşaplı, "Kış sezonu yaklaşıyor. Doğal olarak rezervleri açısından Avrupa Birliği ülkeleri için kritik bir tabloyla girdiğini söyleyebiliriz. Kıta genelindeki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 55 seviyesinde" dedi.

Uzmanların henüz acil durum ilan edilmesi gereken bir tablo görmediğini aktaran Keşaplı, ancak sert bir kış ihtimaline dikkat çekerek, "Kış durumuna göre Avrupa Birliği ülkeleri için ciddi şekilde sorunlar yaşanabilir" uyarısında bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

RUS GAZININ YERİ LNG İLE DOLDURULDU

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Moskova'dan gelen boru hattı gazına bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa, rotasını sıvılaştırılmış doğal gaza çevirdi.

Ancak bu kez de küresel gerilimler enerji arzının önüne yeni bir engel çıkardı. Keşaplı, "Rus boru hattından gelen gaza olan bağımlılığını azaltmak için sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını artırdı" ifadelerini kullandı.

Fakat LNG cephesinde de tablo Avrupa'nın istediği kadar rahat değil. Temmuz ayında Avrupa'nın LNG ithalatının yaklaşık 6,3 milyon tona gerilediği belirtilirken, bu seviyenin 2024 Eylül'ünden bu yana görülen en düşük rakam olduğu aktarıldı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

HÜRMÜZ BOĞAZI VE LNG İTHALATINDAKİ DÜŞÜŞ

Avrupa'nın enerji denklemindeki en büyük risklerden biri ise Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler.

Enerji tedariğindeki rotaların durumuna değinen Dündar Keşaplı, "Avrupa Birliği ülkeleri Rus gazına bağımlılığı azaltmak için sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını artırmıştı. Ancak ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunlar nedeniyle bu konuda da ciddi problemler yaşanıyor. Temmuz ayındaki LNG ithalatı yaklaşık 6,3 milyon tona gerileyerek 2024 yılının en düşük seviyelerinden birine ulaştı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler Avrupa Birliği'ni her geçen gün daha fazla endişelendiriyor" sözleriyle aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

NÜKLEER ENERJİDE DİKKAT ÇEKEN DÖNÜŞ

Avrupa'nın enerji arzındaki sıkışma, nükleer enerji tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Avrupa'nın yıllar önce nükleer enerji konusunda aldığı pozisyonun, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında değişmeye başladığına dikkat çekilirken, özellikle İtalya'da nükleer enerji konusunda yeni bir çalışma gündemde.

Keşaplı, "İtalya bu konuyla ilgili bir çalışma yapmayı planlıyordu" dedi.

Avrupa'nın enerji krizine karşı attığı bir diğer önemli adım ise Kuzey Afrika'ya uzanan yeni tedarik rotaları oldu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

İTALYA'DAN CEZAYİR HAMLESİ

İtalya'nın Cezayir ile doğal gaz konusunda önemli bir anlaşmaya imza attığını belirten Keşaplı, "İtalya, Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk önemli adımı atarak Cezayir'le önemli bir anlaşma yapmıştı gaz konusuyla ilgili" ifadelerini kullandı.

Cezayir'in Avrupa açısından önemli doğal gaz tedarikçilerinden biri olduğunu vurgulayan Keşaplı, alternatif kaynak arayışının Avrupa'nın enerji güvenliği açısından kritik hale geldiğini belirtti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"AVRUPA'YI ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR"

Avrupa'nın enerji denkleminde önümüzdeki kış belirleyici olacak. Depoların mevcut seviyesi, LNG tedarikindeki gerileme, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik ve artan enerji talebi kıtanın önündeki riskleri büyütüyor.

Keşaplı tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Kış sezonu yaklaşıyor. Avrupa'yı zor bir süreç bekliyor. Özellikle kış eğer sert geçerse, çok soğuk olursa Avrupa'nın işi kolay değil."

Hürmüz Boğazı'ndaki sorunların devam etmesi halinde Avrupa'nın enerji arzı açısından baskının daha da artabileceği belirtiliyor.

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