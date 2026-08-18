Türkiye enerjide çağ atladı! A Haber'de tarihi anlar: Diyarbakır'da ilk kaya petrolü çıkarıldı
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir milat daha yaşanıyor. Diyarbakır’ın Bismil ve Silvan ilçeleri arasında yürütülen sondaj çalışmalarında beklenen müjde geldi. Yer altındaki devasa rezerv hedefiyle başlatılan operasyonlarda, Türkiye’nin en stratejik enerji üslerinden biri haline gelen bölgede ilk kaya petrolü gün yüzüne çıkarıldı. Tam 540 milyar dolarlık bir ekonomik değeri temsil eden bu dev keşif, Türkiye’nin enerjideki kaderini değiştirecek. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesinin yeni adresi Diyarbakır oldu. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında yeni bir milat daha yaşanıyor. Diyarbakır Bismil'de 540 milyar dolarlık bir rezerv hedefiyle yatay sondaja başlandı ve ilk kaya petrolü de çıkarılmaya başlandı.
4000 METRE DERİNLİKTE DEVASA REZERV: GABAR'I ÜÇE KATLAYACAK!
Bölgedeki heyecanı yerinden aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Güneydoğu'da petrol arama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en önemli petrol sahasında bulunuyoruz. Burası Diyarbakır ve kaya petrolünü ilk kez şu anda ekranlarınıza taşıyoruz" sözleriyle tarihi anları kaydetti.
Çalışmaların teknik detaylarına ve Bakanlığın hedeflerine dikkat çeken Sinan Yılmaz, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde kaya petrolüyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Gözler artık Diyarbakır'da. Mühendisler yerin yaklaşık 4000 metre derinliğine kadar bir iniş gerçekleştirdi. Konvansiyonel olmayan yöntemlerle bu çalışma yapıldı ve şu anda petrol çıktı. Uzmanlara göre bu petrolün kalitesi bir hayli yüksek. Diyarbakır genelinde 540 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz. Burası Gabar'ı üçe dörde katlayacak demiştik ve biz de soluğu Diyarbakır'daki petrol sahasında aldık" ifadelerini kullandı.
EKONOMİYE CAN SUYU VE BÖLGESEL İSTİHDAM ATAĞI
Keşfin sadece enerji değil, ekonomik ve sosyal anlamda da büyük bir dönüşüm başlatacağını vurgulayan Sinan Yılmaz, "Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğunun hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da Diyarbakır başta olmak üzere Adıyaman, Batman ve Gabar'da çıkarılan petrol gerçekten çok kıymetli." dedi.
Sinan Yılmaz sözlerini şöyle noktaladı:
Ülke ekonomisine çok ciddi bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bölgede istihdama da büyük katkı sağlayacak bir üretimden bahsediyoruz. Belki de önümüzdeki aylarda çok farklı şeyleri konuşuyor olabiliriz. Bu çalışma meyvelerini Diyarbakır'da ilk kez verdi.