Türkiye enerjide çağ atladı! A Haber'de tarihi anlar: Diyarbakır'da ilk kaya petrolü çıkarıldı

Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesinin yeni adresi Diyarbakır oldu. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında yeni bir milat daha yaşanıyor. Diyarbakır Bismil'de 540 milyar dolarlık bir rezerv hedefiyle yatay sondaja başlandı ve ilk kaya petrolü de çıkarılmaya başlandı.

4000 METRE DERİNLİKTE DEVASA REZERV: GABAR'I ÜÇE KATLAYACAK!

Bölgedeki heyecanı yerinden aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Güneydoğu'da petrol arama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en önemli petrol sahasında bulunuyoruz. Burası Diyarbakır ve kaya petrolünü ilk kez şu anda ekranlarınıza taşıyoruz" sözleriyle tarihi anları kaydetti.