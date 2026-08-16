Dijital medya ve iletişim uzmanı Ümit Sanlav, geleneksel medyada ailelerin çocuklarının hangi kanalı izlediğini takip edebildiğini ancak kişisel ekranların bunu zorlaştırdığını belirtiyor. Sanlav'a göre çocuk, telefonunda tek bir hareketle farklı içeriklere geçebiliyor ve ebeveynler çoğu zaman ne izlediğini göremiyor.

Bu tablo, çocukların karşı karşıya olduğu medya risklerinin önemli bir bölümünün artık televizyon ekranının dışında bulunduğunu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 91,3'ü internet kullanıyor. Sosyal medya kullanan çocukların oranı yüzde 66,1'e, 11-15 yaş grubunda ise yüzde 79'a ulaşıyor.

Televizyon hala önemli bir kitle iletişim aracı. Ancak çocukların günlük hayatında telefon, tablet, sosyal medya, video platformları ve dijital oyunların ağırlığı giderek artıyor. Bu nedenle çocukları korumaya yönelik denetim mekanizmalarının yalnızca geleneksel yayıncılık üzerinden tartışılması yeterli görülmüyor.

Çocukları zararlı içeriklerden korumak için yıllardır televizyon yayınları denetleniyor, kurallara aykırı yayınlara yaptırımlar uygulanıyor. Ancak çocukların medya tüketim alışkanlıklarının hızla değişmesi, yeni bir soruyu gündeme taşıyor: Çocuklar artık hangi ekranda?

Gazeteci Zafer Şahin ise birçok ülkenin çocukların dijital ortamda karşılaştığı risklere karşı yeni tedbirler üzerinde çalıştığına dikkat çekiyor.

Ümit Sanlav, dijital mecralarda içeriklerin son derece hızlı yayılmasının doğru ile yanlışın ayırt edilmesini güçleştirdiğini, yararlı içerikler kadar zararlı içeriklerin de aynı hızla geniş kitlelere ulaşabildiğini vurguluyor.

Siber zorbalık, şiddet içerikleri, dezenformasyon, gerçeklik algısını bozabilecek paylaşımlar, tüketim ve lüks yaşam baskısı ile uzun ekran süreleri, uzmanların dikkat çektiği başlıca sorunlar arasında bulunuyor.

Eraslan'a göre ebeveynlerin de algoritmaların nasıl çalıştığı konusunda bilgi sahibi olması ve çocukların uzun süre kontrolsüz biçimde içeriklere maruz kalmasını önlemesi gerekiyor.

Prof. Dr. Levent Eraslan, çocuklara içerik öneren algoritmaların da çocukların korunması açısından hukuki tartışmanın parçası olması gerektiğini belirterek devletin dijital platformlarda etkili bir kontrol mekanizması oluşturması gerektiğini söylüyor.

Platformların öneri sistemleri, kullanıcının geçmiş davranışlarını analiz ederek yeni içerikler sunuyor. Bu sistemlerin temel ticari hedeflerinden biri, kullanıcının platformda daha uzun süre kalmasını sağlamak.

Televizyonda yayıncı, kanal, yayın saati ve içerikten hukuken sorumlu taraf büyük ölçüde belli. Sosyal medya ve kullanıcı içerikli dijital platformlarda ise milyonlarca kişi aynı anda içerik üretebiliyor. Üstelik çocuğun karşısına çıkan içerik yalnızca kendi tercihleriyle belirlenmiyor.

Dijital dünyanın geleneksel yayıncılıktan ayrıldığı en önemli noktalardan biri, öneri algoritmalarıdır.

İÇERİĞİ SADECE ÇOCUK SEÇMİYOR, ALGORİTMA DA SEÇİYOR

TELEVİZYONDA DENETİM VAR, DİJİTALDE YAPI DAHA KARMAŞIK

Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının denetiminden RTÜK sorumlu. Hukuka aykırı veya çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek yayınlar nedeniyle televizyon kuruluşları çeşitli yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

Dijital dünyada ise aynı denetim modelini uygulamak çok daha güç.

YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlarda içerik üreticileri, kullanıcılar, reklamverenler ve algoritmik öneri sistemleri aynı ekosistemin içinde bulunuyor. Platformların küresel ölçekte faaliyet göstermesi de hukuki sorumluluk ve denetim tartışmasını daha karmaşık hale getiriyor.

Bu nedenle tartışmanın merkezindeki soru artık yalnızca "Hangi içerik yayınlandı?" değil, "Bu içerik çocuğun karşısına neden ve hangi algoritmayla çıkarıldı?" sorusudur.

YAŞ DOĞRULAMA VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM TARTIŞMASI

Prof. Dr. Levent Eraslan, çocukların dijital ortamda korunabilmesi için özellikle öneri algoritmalarının sınırlandırılması, kişiselleştirilmiş reklamların çocuklar açısından ele alınması ve daha sıkı yaş doğrulama sistemlerinin oluşturulması gerektiğini savunuyor.

Eraslan, RTÜK'ten BTK'ye kadar ilgili kamu kurumlarının çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik daha kapsamlı kararlar alması gerektiğini belirtiyor.

Sanlav da dijital platformların Türkiye'deki temsilciliklerinin etkin biçimde kullanılması ve platformların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin kamu otoritelerince takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.