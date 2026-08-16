Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci, hazırlanan yeni kanun ile kritik bir aşamaya geldi.

A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki iç cephe vurgusu ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te Meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyla terörsüz Türkiye süreci başlamıştı ve çok kritik aşamalar kaydedildi." ifadelerini kullandı. Sürecin son iki yılına dikkat çeken Bal, "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu, yaklaşık bir yıl kadar çalışmalarını sürdürdü. Nihai raporun neticesinde bir kanun çalışması yapıldı ve bugün geldiğimiz noktada Milli Dayanışma Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Yönelik Kanun Teklifi 367 imzayla Meclis Başkanlığına sunuldu." sözleriyle son gelişmeleri aktardı.

DÖRT AŞAMALI YOL HARİTASI: TASFİYE, TEYİT, DENETİM VE NORMALLEŞME

Yol haritasının oldukça net olduğunu vurgulayan Hatice Kübra Bal, "İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de söylediği gibi tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme aşamalarını göreceğiz. Tasfiye aşamasında örgütün tamamıyla kendisini tasfiye etmesi ve silahların bırakılmasını Milli Güvenlik Kurulu teyit etmiş olacak." ifadelerini kullandı. Sürecin takvimine değinen Bal, "Ekim ayında gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir karar verilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve artık bunun üzerine hukuk mercilerinin aşaması başlamış olacak." dedi.

İZLEME KURULLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık bir başvuru sürecinin öngörüldüğünü belirten Hatice Kübra Bal, "Bu sırada iki ayrı kurul çalışmalarını sürdürecek. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Yürütme Kurulu, diğeri ise Meclis bünyesinde kurulacak ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un üyelerini belirleyeceği İzleme Kurulu olacak." sözlerini kaydetti.

KİMLER KAPSAM DIŞI KALACAK?

Düzenlemenin bir genel af olmadığının altını çizen Hatice Kübra Bal, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un dünkü açıklamalarına atıfta bulunarak, "Maalesef bazıları bunu suiistimal ediyorlar. İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisinin yasanın bu haliyle yararlanması mümkün değil. Yani üst düzey yönetim bundan uzakta" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ EYLÜL'DE SAHAYA İNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti teşkilatlarının harekete geçeceğini belirten Hatice Kübra Bal, "AK Parti teşkilat üyeleri Eylül ayı itibarıyla 81 ilde sahaya inecek ve kanunun doğru bir şekilde anlatılmasını sağlayacak. Dezenformasyonla mücadele edilmiş olacak." dedi. Bal haberini, "Meclis 1 Ekim'de yeni yasama dönemi için açıldığında süreç yeniden hızlanmış olacak." ifadeleriyle noktaladı.