Sahada rekabet, tribünde kardeşlik! Amedspor ve Erzurumspor maçı öncesi taraftarlardan mesaj: "Dostluk kazanacak"

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcileri Erzurumspor ve Amedspor, Diyarbakır'da tarihi bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Saha içindeki rekabetin ötesinde, her iki takımın taraftarlarından yükselen sağduyu ve kardeşlik mesajları tüm Türkiye'ye örnek oluyor. A Haber ekibinin Diyarbakır sokaklarında nabzını tuttuğu vatandaşlar, yeşil sahada yalnızca futbolun ve dostluğun kazanmasını istiyor.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Doğu'nun iki temsilcisi Amedspor ve Erzurumspor, yeni sezonun ilk haftasında Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Geçmişte yaşanan gerginliklerle gündeme gelen iki takımın buluşması öncesinde taraftarlar, bu kez kardeşlik ve sağduyu mesajları verdi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor, kendi sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, Diyarbakır sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzatarak karşılaşma öncesi düşüncelerini aldı. SAHADA REKABET, TRİBÜNDE KARDEŞLİK AMEDSPOR CEPHESİNDEN MİSAFİRPERVERLİK ÇAĞRISI Karşılaşma öncesinde sağduyu mesajı veren Amedspor taraftarlarından biri, "O gerginliğin olmamasını istiyoruz. Sonuçta futbol kardeşliktir. Bence biz onları güzel ağırlamalıyız, onlar da bizi aynı şekilde ağırlamalı. İnşallah güzel, kardeşlik içinde geçer." ifadelerini kullandı.

Şehirlerin kardeşliğine vurgu yapan bir başka Amedspor taraftarı, "Diyarbakır da bizim, Erzurum da bizim. Diyarbakırlıları da seviyoruz." sözleriyle düşüncelerini aktardı. İki camianın ortak kültürüne dikkat çeken taraftarlardan biri ise "İki takım da Doğu'nun takımı zaten. Aynı kültüre hizmet eden iki takım. İkisi de kardeş takımdır. Bizim aramızda ayrımcılık yoktur. Herkes misafirperverdir." değerlendirmesinde bulundu. Birlik ve beraberlik iklimine olan inancını dile getiren bir Amedspor taraftarı, "Bir Erzurumlu buraya gelse veya bir Diyarbakırlı Erzurum'a gitse herhangi bir problem yaşayacağını sanmıyorum." derken spora odaklanılması gerektiğini belirten bir diğer taraftar, "Sporu kalkıp başka yere çekmenin bir manası yok. Bu olumlu sürece, bu havaya zarar vermeyelim." şeklinde konuştu.