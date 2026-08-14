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"Anadolu İhtilali"nden Türkiye Yüzyılı'na! AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğu: "Hayal bile edilemeyenler gerçek oldu!"

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"Anadolu İhtilali"nden Türkiye Yüzyılı'na! AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğu: "Hayal bile edilemeyenler gerçek oldu!"

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de başlayan siyasi yolculuğunun 25'inci yılını kutluyor. A Haber'de Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, partinin kuruluşundan iktidara gelişine, vesayet tartışmalarından savunma sanayii ve teknolojideki dönüşüme kadar geçen çeyrek asrı değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan ve "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıkan AK Parti, 25. yılını kutluyor. Sadece 15 ayda iktidara gelerek Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza atan AK Parti, geride kalan çeyrek asırda Türkiye'yi savunma sanayiinden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya kadar her alanda küresel bir güç haline getirdi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında AK Parti'nin devrimlerle dolu 25 yıllık büyük yolculuğunu değerlendirdi.

AK PARTİ 25 YAŞINDA! "ANADOLU İHTİLALİ"NDEN TÜRKİYE YÜZYILI'NA

"AKILLARA DURGUNLUK VEREN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen süreci "bir ömür gibi" niteleyen Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "14 Ağustos 2001'den 14 Ağustos 2026'ya, gerçekten akıllara durgunluk veren bir 25 yıl. Bir ömür gibi ama çok hızlı, inişli çıkışlı, heyecanlı ve gelecek adına umut verici geçti. İçinde yaşarken o belirsizlikler, büyük şoklar, travmalar ve Türkiye'nin büyük dönüşümünün önüne çıkarılmak istenen engellerle bu süreç aslında büyük bir başarı öyküsüdür" ifadelerini kullandı.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

Müderrisoğlu, AK Parti'nin 4 Kasım 2002'de iktidara gelmesini bir "Anadolu İhtilali" olarak tanımlayarak, bu hareketin sadece Türkiye için değil, mazlum coğrafyalar ve İslam dünyası için de bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

VESAYET ODAKLARIYLA MÜCADELE VE MİLLİ İRADE ZAFERİ

AK Parti iktidarının pek çok kez engellenmek istendiğini hatırlatan Müderrisoğlu, "2013 yılında Gezi olayları ile iktidarın sokakta isyana teşvik edilmesi, AK Parti'nin kapatma davasına hedef olması, 367 krizi, 27 Nisan e-muhtırası ve nihayetinde 15 Temmuz FETÖ ihaneti... Tüm bu süreçlerde milletin 'yedirmeyiz' diyerek Erdoğan'a sahip çıkması, milli iradenin kaderine el koyduğu tarihi dönüm noktalarıdır" sözleriyle aktardı.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

Müderrisoğlu ayrıca, 2013 yılında IMF'ye olan borcun son taksitinin ödenmesinin Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı adına devrim niteliğinde bir adım olduğunun altını çizdi.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

"HAYAL BİLE EDİLEMEYENLER GERÇEK OLDU"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise AK Parti'nin gerçekleştirdiği zihniyet değişimine dikkat çekerek, "Yapılan her iş devrim niteliğindeydi. Dokunulmaz denilen, çözülemez denilen birçok problemin nasıl çözüldüğünü gördük. Sayın Cumhurbaşkanı önce kendi arkadaşlarını, sonra da tüm milleti 'Biz güçlü bir devletiz, biz küresel bir gücüz' diyerek bu vizyona inandırdı. 'Bizim yaptıklarımız onların hayallerini bile süsleyemiyor' sözü boşuna söylenmedi; hayal bile edilemeyecek şeyler bu ülkede gerçek oldu" şeklinde konuştu.

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Faruk Erdem, Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarının ve yerli üretim vizyonunun bu özgüvenin bir sonucu olduğunu vurguladı.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE YENİ ANAYASA HEDEFİ

AK Parti'nin gelecek vizyonunda iki kritik başlığın öne çıktığını belirten Okan Müderrisoğlu, "Bütün bu anlatılanların ve kazanımların anlamlı kalabilmesi için 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve Türkiye'nin yeni, sivil anayasası hayati önem taşıyor. Bu iki konudaki büyük iradenin sahipsiz kalmaması gerekiyor. Türkiye'nin bölgesel risklerle dolu bir coğrafyada; Ukrayna-Rusya, İsrail-İran ve Doğu Akdeniz hattındaki ateş çemberinde siyasi istikrarını koruması, liderine duyulan güvenle mümkün olmuştur" ifadelerini kullandı.

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KÜRESEL ARENADA LİDERLİK VE STRATEJİK ÖNGÖRÜ

Türkiye'nin savunma sanayiinden yapay zekaya kadar teknolojik bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Müderrisoğlu, "Siber güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere teknolojik dönüşüme yapılan yatırımlar, Türkiye'yi avantajlı bir konuma getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hızlı ve seri karar alabilme yeteneği kazanılması, Türkiye'yi geçmişin yönetsel istikrarsızlıklarından kurtarmıştır" diyerek AK Parti'nin çeyrek asırlık hizmet siyasetinin Türkiye'yi taşıdığı noktayı özetledi.

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"Anadolu İhtilali"nden Türkiye Yüzyılı'na! AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğu: "Hayal bile edilemeyenler gerçek oldu!" - 1

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