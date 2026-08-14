"Anadolu İhtilali"nden Türkiye Yüzyılı'na! AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğu: "Hayal bile edilemeyenler gerçek oldu!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan ve "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıkan AK Parti, 25. yılını kutluyor. Sadece 15 ayda iktidara gelerek Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza atan AK Parti, geride kalan çeyrek asırda Türkiye'yi savunma sanayiinden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya kadar her alanda küresel bir güç haline getirdi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında AK Parti'nin devrimlerle dolu 25 yıllık büyük yolculuğunu değerlendirdi.

"AKILLARA DURGUNLUK VEREN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen süreci "bir ömür gibi" niteleyen Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "14 Ağustos 2001'den 14 Ağustos 2026'ya, gerçekten akıllara durgunluk veren bir 25 yıl. Bir ömür gibi ama çok hızlı, inişli çıkışlı, heyecanlı ve gelecek adına umut verici geçti. İçinde yaşarken o belirsizlikler, büyük şoklar, travmalar ve Türkiye'nin büyük dönüşümünün önüne çıkarılmak istenen engellerle bu süreç aslında büyük bir başarı öyküsüdür" ifadelerini kullandı.